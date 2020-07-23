В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. Как сообщили в Национальной полиции Полтавской области, сейчас с ним ведут переговоры.

"В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату", - говорится в сообщении полиции в Facebook. Спецоперация по задержанию преступника проходит на улице Остапа Вишни.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и полтавского отдела полиции и другие специальные службы.

При этом, как рассказал телеканалу "112 Украина" заместитель главы МВД Антон Геращенко, злоумышленник сначала взял в заложники рядового сотрудника уголовного розыска, а после его вызвался заменить начальник уголовного розыска. По данным некоторых СМИ, речь идет о начальнике УКР ГУНП в Полтавской области полковнике полиции Виталии Шияне.

Сейчас преступник направляется к границам города. Его сопровождают несколько полицейских машин.