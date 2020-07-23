Новости

Баскетболист "Химок" Тимма сделал предложение Седоковой 12:48
Лукашенко сформулировал ключевую задачу для органов власти 12:42
КДК РФС засчитал "Сочи" второе техническое поражение 12:39
Мишустин рассказал о своей борьбе с коронавирусом и поблагодарил врачей 12:36
Море спецэффектов: вышел новый трейлер "Вратаря Галактики" 12:35
В КЧР обнаружено тело утонувшего в канале сотрудника МЧС 12:33
В Карелии ужесточили ряд ограничений из-за COVID-19 12:31
Сбербанк сообщил об исчерпанном эффекте отложенного спроса в России 12:30
Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса 12:27
Вышел трейлер семейного фантастического фильма "Вратарь Галактики" 12:25
Мишустин: Экономика России сохраняет стабильность 12:23
Количество неоплаченных проездов по платным трассам сократилось в 30 раз 12:19
Гранат и еще четыре футболиста покинули "Рубин" 12:17
Петербургский концертный марафон ко Дню ВМФ покажут по ТВ и онлайн 12:17
Mitsubishi прекращает производство Pajero 12:14
Собянин рассказал о перспективах Московского НПЗ 12:12
Еще два сотрудника нижегородского ГУФСИН задержаны по уголовному делу 12:10
Ширвиндт объяснил, почему Добронравов ушел из Театра сатиры 12:09
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского 12:08
В Карелии девятилетняя девочка погибла в ДТП 12:08
На Урале суд отменил залог для директора "Титановой долины" 11:54
Мишустин рассказал о своем желании стать врачом 11:47
Найден способ "видеть" кожей 11:44
В Москве обокрали актрису из "Адвоката" Алису Рыжову 11:43
Астрономы впервые получили изображение солнцеподобной звезды 11:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Эксперт назвала эффективные методы защиты от ожогов борщевика
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Какие занятия предлагают вузы студентам на лето
Где и как будут учить сертифицированных нянь
Где и как будут учить сертифицированных нянь
23.07.2020 12:08
Рубрика: В мире

В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

Текст: Диана Ковалева

В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату. Как сообщили в Национальной полиции Полтавской области, сейчас с ним ведут переговоры.

Фото: PAVLO PALAMARCHUK/ Reuters
На Украине пассажиров маршрутки взяли в заложники

"В Полтаве полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату", - говорится в сообщении полиции в Facebook. Спецоперация по задержанию преступника проходит на улице Остапа Вишни.

На месте работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и полтавского отдела полиции и другие специальные службы.

При этом, как рассказал телеканалу "112 Украина" заместитель главы МВД Антон Геращенко, злоумышленник сначала взял в заложники рядового сотрудника уголовного розыска, а после его вызвался заменить начальник уголовного розыска. По данным некоторых СМИ, речь идет о начальнике УКР ГУНП в Полтавской области полковнике полиции Виталии Шияне.

Сейчас преступник направляется к границам города. Его сопровождают несколько полицейских машин.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

Мишустин заявил об отсутствии предпосылок второй волны коронавируса
Гражданское оружие будут отслеживать виртуально
Дегтярев предложил снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
Китай успешно запустил ракету с зондом для изучения Марса
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики