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23.07.2020 10:24
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали о результатах проверки винных напитков

Текст: Екатерина Петрова
Специалисты Роскачества провели проверку винных напитков 20 торговых марок. Исследование показало, что продукция семи марок не соответствует требованиям законодательства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Это касается указания полного перечня ингредиентов на этикетке. В нескольких случаях производители не сообщили о наличии в составе винного напитка консервантов, ароматизаторов, а также некорректно указали сведения о доле этилового спирта и массовой концентрации сахаров.

Фото: iStock
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На этикетках лишь четырех марок эксперты обнаружили информацию о соответствии госстандартам (ГОСТ 31729-2012 "Напитки винные" или ГОСТ Р 58013-2017 "Напитки винные фруктовые"). Согласно требованиям, принятым в конце июня, винные напитки должны выставляться в магазинах на отдельных полках и сопровождаться надписью: "Продукция не является вином". Такое же обозначение производители обязаны размещать и на этикетках.

Все сведения о нарушениях были направлены в Росалкогольрегулирование. Однако сделать однозначный вывод о состоянии рынка таких напитков по результатам лабораторных исследований эксперты не смогли. К тому же по итогам испытаний все напитки оказались безопасными: потенциально-вредных веществ не обнаружено ни в одном проверенном винном напитке, отметили в Роскачестве.

Фото: iStock
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В Роскачестве отмечают: в винном напитке должно быть не меньше половины объема виноматериалов. До половины объема может составлять вода, также добавляется ректификованный этиловый спирт, красители и ароматизаторы. Игристой эта смесь получается за счет искусственно добавленной двуокиси углерода. Винные напитки значительно выигрывают по цене. При этом потребители нередко не видят разницы между вином и напитком.

"Однако винный напиток содержит лишь виноматериалы, и не может составить достойную конкуренцию качественному вину", - сказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, отметив, что необходимо изучать информацию на этикетке.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество Алкоголь и табак

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