В Роскачестве рассказали о результатах проверки винных напитков

Специалисты Роскачества провели проверку винных напитков 20 торговых марок. Исследование показало, что продукция семи марок не соответствует требованиям законодательства.

Это касается указания полного перечня ингредиентов на этикетке. В нескольких случаях производители не сообщили о наличии в составе винного напитка консервантов, ароматизаторов, а также некорректно указали сведения о доле этилового спирта и массовой концентрации сахаров.

На этикетках лишь четырех марок эксперты обнаружили информацию о соответствии госстандартам (ГОСТ 31729-2012 "Напитки винные" или ГОСТ Р 58013-2017 "Напитки винные фруктовые"). Согласно требованиям, принятым в конце июня, винные напитки должны выставляться в магазинах на отдельных полках и сопровождаться надписью: "Продукция не является вином". Такое же обозначение производители обязаны размещать и на этикетках.

Все сведения о нарушениях были направлены в Росалкогольрегулирование. Однако сделать однозначный вывод о состоянии рынка таких напитков по результатам лабораторных исследований эксперты не смогли. К тому же по итогам испытаний все напитки оказались безопасными: потенциально-вредных веществ не обнаружено ни в одном проверенном винном напитке, отметили в Роскачестве.

В Роскачестве отмечают: в винном напитке должно быть не меньше половины объема виноматериалов. До половины объема может составлять вода, также добавляется ректификованный этиловый спирт, красители и ароматизаторы. Игристой эта смесь получается за счет искусственно добавленной двуокиси углерода. Винные напитки значительно выигрывают по цене. При этом потребители нередко не видят разницы между вином и напитком.

"Однако винный напиток содержит лишь виноматериалы, и не может составить достойную конкуренцию качественному вину", - сказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, отметив, что необходимо изучать информацию на этикетке.