В шоколаде найдены полезные для сердца вещества

Употребление шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые медицинского колледжа Бейлора, проведя комбинированный анализ связи между потреблением шоколада и заболеваниями сердца. Результаты исследования опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии.

В исследовании приняли участие 336 289 человек с 21 777 заболеваниями. Те из них, кто лакомился шоколадом несколько раз в неделю, на 8 процентов реже заболевали ишемической болезнью сердца.

Авторы исследования связывают такую закономерность с тем, что шоколад содержит такие вещества, как стеариновая кислота, флавоноиды, метилксантины и полифенолы, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и повышают уровень хорошего холестерина. Клинические испытания показали, что употребление шоколада благоприятно влияет на артериальное давление и функцию эндотелия.

По словам одного из авторов работы доктора Чаякрит Криттанавонг, необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, сколько и какой шоколад можно есть с пользой для сердца. "Потенциальная польза от увеличения потребления шоколада, снижающего риск ишемической болезни сердца, неизвестна", - говорит она.