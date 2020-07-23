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23.07.2020 20:05
Рубрика: Общество

В шоколаде найдены полезные для сердца вещества

Текст: Ольга Орлова

Употребление шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли ученые медицинского колледжа Бейлора, проведя комбинированный анализ связи между потреблением шоколада и заболеваниями сердца. Результаты исследования опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В исследовании приняли участие 336 289 человек с 21 777 заболеваниями. Те из них, кто лакомился шоколадом несколько раз в неделю, на 8 процентов реже заболевали ишемической болезнью сердца.

Авторы исследования связывают такую закономерность с тем, что шоколад содержит такие вещества, как стеариновая кислота, флавоноиды, метилксантины и полифенолы, которые благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему и повышают уровень хорошего холестерина. Клинические испытания показали, что употребление шоколада благоприятно влияет на артериальное давление и функцию эндотелия.

По словам одного из авторов работы доктора Чаякрит Криттанавонг, необходимы дополнительные исследования, чтобы точно определить, сколько и какой шоколад можно есть с пользой для сердца. "Потенциальная польза от увеличения потребления шоколада, снижающего риск ишемической болезни сердца, неизвестна", - говорит она.

Наука Общество Здоровье

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