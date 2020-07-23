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23.07.2020 19:00
Рубрика: Власть

Свой гараж карман не тянет

Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала о "гаражной амнистии"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)
Один из самых популярных и важных для граждан законопроектов - о так называемой "гаражной амнистии" - почти готов. На официальном языке это называется "высокая степень готовности". Коснется амнистия четырех с половиной миллионов автовладельцев. И если закон примут, то "гаражная амнистия" будет действовать с 2021 по 2025 год.

Михаил Мишустин на отчете в Госдуме высказал готовность поддержать этот законопроект. Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко рассказала подробности полезной для граждан новации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Премьер-министр РФ поддержал проведение гаражной амнистии

"Гаражная амнистия" - это проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены".

По словам вице-премьера, закон призван прежде всего внести ясность в регулирование вопросов правового положения и деятельности гаражных кооперативов, а также оформления прав на "объекты гаражного назначения". Выступая не так давно в "Российской газете", Виктория Абрамченко говорила, что до настоящего времени в России не было отдельного нормативного правового акта, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов.

Сегодня многие владельцы гаражей испытывают серьезные трудности при их оформлении в собственность. В основном - из-за отсутствия необходимых правоустанавливающих документов. Выиграть от принятия закона должны и власти на местах, отвечающие за развитие муниципалитетов,- подчеркнула Виктория Абрамченко.

Сегодня зарегистрировать свои права во многих случаях гражданин может только по решению суда.

Виктория Абрамченко подчеркнула, что для исключения возможных дополнительных расходов граждан законопроектом предусматривается упрощенный порядок кадастрового учета таких объектов.

Абрамченко предложила поддержать создание креативных кластеров в селах

Законопроект о "гаражной амнистии" устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гражданином "объектом гаражного назначения".

Так какие документы нужны будут владельцам гаражей?

Это, в первую очередь - те, которые подтвердят длительное добросовестное использование гаража. Затем - справка о выплате пая в гаражном кооперативе. Может понадобиться полученное в свое время решение о распределении гаража. Важны документы, подтверждающие оплату различных платежей при его эксплуатации. У хозяина гаража могут быть и документы технической инвентаризации. Это - не полный список.

Законопроектом также предусматривается упрощенный порядок кадастрового учета гаражей 

Регионы будут наделены полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам приобрести право на землю под гаражом.

Кроме того, законопроектом, в частности, предложен особый механизм оформления прав граждан на земельные участки, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, или, что также важно, на принадлежащие гражданам машино-места, расположенные в коллективном гараже.

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