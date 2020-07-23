Внесены поправки о продлении дачной амнистии на пять лет

Дачную амнистию предложено продлить на пять лет - до 1 марта 2026 года. О внесении такого законопроекта в Госдуму сообщил глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Авторами законопроекта наряду с ним выступили сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко.

Дачная амнистия в России действует почти 14 лет - с 1 сентября 2006 года. Как отметил Крашенинников, она позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости: дачи, земельные участки, жилые и садовые дома, бани, гаражи и т.д.

Однако отдельные положения дачной амнистии должны закончить свое действие 1 марта 2021 года. Речь об упрощенном порядке оформления прав на жилые и садовые дома, расположенные на садовых земельных участках. Таким образом, после этой даты владельцы участков будут обязаны действовать по более сложной схеме. Так, придется уведомлять органы местного самоуправления о начале и завершении строительства частных жилых и садовых домов. Затем ответственный орган примет решение о согласовании параметров строящегося дома и направит все необходимые документы в Росреестр для оформления прав застройщиков на указанные объекты.

В особом положении окажутся граждане, которые начали строительство дома до вступления в силу уведомительного порядка (до 4 августа 2018 года) и не получали разрешение на строительство. Если они не направят уведомление о строительстве в уполномоченный орган до 1 марта 2021 года, то после этой даты смогут оформить свои права только в судебном порядке. "И то, если докажут, что их дом не нарушает строительных норм и не является самовольной постройкой", - пояснил Павел Крашенинников.

- Таким образом, после 1 марта 2021 действие указанных положений дачной амнистии прекратится и в сложной ситуации окажется большое количество граждан, которые не воспользовались упрощенным порядком оформления своих прав на недвижимость, - подчеркнул парламентарий.

Авторы законопроекта предлагают продлить на пять лет срок простого оформления прав граждан на дома - как индивидуальные жилые, так и садовые. Речь о постройках на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства. Таким образом, действие дачной амнистии не только продлевается, но и эта программа расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Оформление прав, как рассказал глава комитета, будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно. При этом дома должны соответствовать параметрам объекта ИЖС, определенным Градостроительным кодексом.

Также предлагается еще на пять лет дать гражданам возможность направлять уведомления о строительстве жилых домов, которые начали возводиться до 4 августа 2018 года. Как полагают авторы, эти нормы послужат мотивацией для граждан к возобновлению своих строек и позволят без лишних сложностей оформить документы.

Павел Крашенинников отметил, что законопроект призван защитить права граждан на жилую "дачную" недвижимость и положительно скажется на динамике развития индивидуального жилищного строительства в целом.