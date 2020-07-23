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23.07.2020 07:25
Рубрика: Общество

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Текст: Оксана Грибанова

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.

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- Мы выявили изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что при тяжелой инфекции SARS-CoV-2 присутствует типичный миокардит (поражение сердечной мышцы, которое преимущественно носит воспалительный характер - прим. "РГ"). Речь скорее об "уникальной" гибели отдельных клеток в сердечной мышце, - пояснил доктор медицинских наук, профессор и руководитель отдела патологических исследований в LSU Health New Orleans Ричард Вандер Хайде.

Также он отметил, что SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, не присутствует в клетках сердечной мышцы. Специалисты обнаружили вирусную инфекцию в некоторых клетках мелких кровеносных сосудов.

Учитывая, что воспалительные клетки могут "проходить" через сердце без присутствия в самой ткани, нельзя исключать роль эндотелиального повреждения, вызванного цитокинами. Эффект так называемой "цитокиновой бури" (чрезмерной реакции клеток иммунной системы, борющейся с COVID) также может играть роль в процессе, отметили специалисты. Дальнейшая работа исследователей в этом направлении продолжается.

Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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