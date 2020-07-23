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23.07.2020 11:45

Выход из кризиса заключается в научно-технической революции

22 июля тестовая торговая площадка для научно-инновационных предприятий на фондовом рынке Китая отмечает свою первую годовщину. За прошедший год это "подопытное поле реформ финансового рынка страны" встало на путь постепенного развития, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Успешно встав на рыночные рельсы, инновационный подход ключевой системы администрирования показал свою высокую эффективность в стимулировании перехода в экономической модели Китая, играя мобилизующую роль в развитии мировой экономики.
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

В настоящее время, когда в мире наметился новый раунд научно-технической революции, активно идет процесс преобразований в сегменте производства, оптимальная структура спроса и предложения в сфере науки и техники имеет огромное значение для поддержания современной экономической модели. Китайская экономика находится на ключевом этапе перехода от старой модели прироста к новой, с каждым днем повышается актуальность обеспечения ее роста за счет новых технологий и новой продукции. За минувший год благодаря стабильной деятельности торговой площадки для научно-инновационных предприятий на фондовом рынке был создан коридор, объединивший финансы и научно-технические аспекты. У научно-технических компаний появился непосредственный доступ к финансированию, а у инновационных компаний, обладающих большим потенциалом развития и высокой рыночной репутацией, - мощная энергия для развития. В результате этих действий, наметилось ускорение динамики внедрения научно-технических достижений в производство, что способствовало эффективному развитию китайской экономики.

По состоянию на 21 июля на торговой площадке для научно-технических инновационных предприятий зарегистрировано 133 компании, их совокупная рыночная стоимость составляет 2 триллиона 620 миллиардов юаней. Общий объем привлеченного ими капитала - 199 миллиардов 150 миллионов юаней. 22 июля, в канун годовщины открытия площадки на Шанхайской фондовой бирже, к ней присоединилось еще 7 научно-технических компаний, в результате общее число компаний увеличилось до 140. Главным образом, деятельность этих компаний касается информационных технологий, изготовления высокотехнологичного оборудования, биофармацевтики и др.

Наука и техника - мощный инструмент в преодолении трудностей. Опыт мировых экономических и финансовых кризисов показывает, что выход из кризиса заключается именно в научно-технической революции. Пандемия COVID-19 стала серьезным ударом по глобальной экономике, на мировом рынке сильны тенденции неопределенности и неуверенности в перспективах развития.

21 июля на семинаре с участием отечественных предпринимателей Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения научно-технических инноваций, ускорения реализации прорыва в ключевых технологиях и формирования новых преимуществ в развитии страны.

В этом году в Китае отмечается 30-летие создания фондового рынка, который достиг зрелости благодаря целой серии ключевых реформ. Можно с уверенностью прогнозировать, что стабильно развивающаяся торговая площадка для научно-инновационных предприятий на фондовом рынке Китая будет не только способствовать продвижению финансовых реформ и инновационному развитию экономики, но и быстрому преодолению трудностей мировой экономикой.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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