Выпущен самый мощный смартфон в истории. Он стоит 83 тысячи рублей

Компания Asus официально представила геймерский смартфон ROG Phone 3, который базируется на топовом чипе для Android-устройств - Qualcomm Snapdragon 865 Plus.

Игровой смартфон ROG Phone 3. Фото: Asus

Еще до анонса его протестировали в бенчмарке AnTuTu - аппарат показал результат 646310 баллов. Для сравнения - мощнейший iPhone 11 Pro Max имеет результат 516681 балл, а лидер июньского рейтинга Android-смартфонов Oppo Find X2 Pro - 609045 баллов.

Asus ROG Phone 3 оснащен 8/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 Гб постоянной UFS 3.1, а также экраном с диагональю 6,59 дюйма, разрешением FullHD+, временем отклика 14 мсек и частотой обновления 60, 90, 120 и 144 Гц.

Аппарат оснащен системой охлаждения, чтобы во время игр не возникало перегрева. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку 30 Вт и обеспечивает высокую автономность.

Вдобавок к Asus ROG Phone 3 можно подключить внешний монитор (через док-станцию) и игровые аксессуары: джойстик, чехол ROG Clip. Поддерживаются и акссессуары от гейм-смартфона предыдущего поколения. Они дополняют встроенные в смартфон геймерские фишки: высокая чувствительность к прикосновениям, громкие фронтальные стереодинамики, ультразвуковые сенсоры по бокам, работающие как сенсорные кнопки.

Основная камера смартфона базируется на сенсоре Sony IMX686 и имеет разрешение 64 Мп. Два дополнительных объектива предназначены для широкоугольной и макросъемки.

Стоимость базовой версии Asus ROG Phone с 12/512 Гб памяти составляет 999 евро (82500 рублей), модификация на 16/512 Гб обойдется в 1099 евро. Упрощенная модель 8/256 Гб стоит 799 евро.