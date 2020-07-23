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23.07.2020 12:25
Рубрика: Культура

Вышел трейлер семейного фантастического фильма "Вратарь Галактики"

Текст: Сусанна Альперина
Очень и очень долго шел к большим экранам фильм "Вратарь Галактики" - семейный фантастический экшн режиссера Джаника Файзиева.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru
Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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Но вот объявлено, что он выйдет в прокат 27 августа, чтобы успеть захватить и оставшееся до конца лета время, и интерес зрителя. Зато фильм уже успели посмотреть на международных кинорынках, начиная с Берлинале и заканчивая Каннами. И некоторые страны даже "прикупили" его для своего проката. Почему бы и нет, ведь эта российская новинка не похожа ни на что.

По сюжету в далеком 2071 году, над покрытой джунглями Москвой, жители которой так и не смогли оправиться от глобальных природных катаклизмов, возвышается огромный инопланетный корабль. На самом деле это - стадион, на котором проходят состязания, отдаленно напоминающие современный футбол, но только на невероятно больших скоростях. Космобол собрал фанатов по всей Галактике. Исключение - Антон, самый обычный парень, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье и маме. Сразу скажем, что роль мамы исполняет Елена Яковлева. Также в фильме снимались такие звезды, как Евгений Миронов - в роли тренера сборной по космоболу, Михаил Ефремов, Ян Цапник, Светлана Иванова.

Однажды у Антона обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную. Он ещё не подозревает о том, какая роль уготована ему в этом матче и что финальная игра станет сражением за Землю.

Главные роли в картине исполнили молодые актеры Евгений Романцов ("Молодежка"), Виктория Агалакова ("Эпидемия"), Мария Лисовая, Иван Иванович, Елизавета Тайченачева.

За международную дистрибуцию "Вратаря галактики" отвечает компания Luminescence. Выше шла речь о продажах в другие страны. Конкретнее - фильм продан для кинотеатрального проката в США под названием Cosmoball. Также лента выйдет во Франции, Германии, Испании, Японии, странах Латинской Америки.

Фото: kinopoisk.ru
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Сценарий написали Андрей Рубанов, Джаник Файзиев, Дрю Роу и Твистер Мерчисон. Оператор-постановщик - Максим Осадчий. Художником-постановщиком стал Александр Попов. Над визуальными эффектами работает студия Main Road Post (генеральный директор Арман Яхин), отвечавшая ранее за создание спецэффектов в "Притяжении" Федора Бондарчука, а также за графику к фильмам "Дуэлянт", "Сталинград" и другим.

Прямая речь

Джаник Файзиев - режиссер-постановщик, продюсер:

"Когда мы снимали "Вратаря Галактики", нам хотелось сделать кино для семейного просмотра - яркое, большое, интересное. Для тех, кто любит и фантастику, и сказки, и, как ни странно, игру в футбол. Потому что наш космобол, в которой играют герои фильма, совсем еще мальчишки, в какой-то степени его напоминает. "Вратарь галактики" - не только про будущее и спортивные игры, это и про дружбу, и про любовь, и про то, что, если верить в свои силы, можно победить даже апокалипсис и стать супергероем. Мы выходим в прокат действительно в интересное время и делаем все для того, чтобы оправдать доверие и индустрии, и зрителей. Нас поддерживают три федеральных канала - "Россия-1", "Первый канал" и "СТС", руководители которых, неравнодушные к кино люди, в том числе и как простые кинозрители. Это беспрецедентный пример проявления индустриальной солидарности".

Сергей Сельянов, продюсер:

"Наш фильм - первый среди крупных российских релизов после карантина. Мы выходим в прокат 27-го августа - День российского кино, в необычное, новое для всех нас время. Уверен, что вместе мы сделаем так, что у нашей индустрии впереди будет много поводов отмечать дни кино, и радоваться новым премьерам и сборам".

Трейлер - здесь.

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