Владимир Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет. Поручение было дано в рамках подписанного указа "О национальных целях развития России на период до 2030 года".

О том, что продолжительность жизни населения является показателем качества работы властей, президент говорил на прошлой неделе. Он призвал обратить внимание на этот ориентир и сделать его конкретным. Сейчас, по данным минздрава, мужчины в России живут в среднем на десять лет меньше женщин. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что эта тенденция сохраняется несколько лет. Он уточнил, что, по оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни россиян составила 73,3 года. По словам Мурашко, существенный вклад в увеличение продолжительности жизни внесли изменения показателей младенческой смертности, которые за прошлый год снизились на 3,9 процента.

В целом же россияне стали реже умирать от болезней, на которых Владимир Путин неоднократно поручал сосредоточиться, и чаще - от редких болезней и неустановленных причин. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном аналитиками РАНХиГС. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческая действительно снижается. Но возросла смертность от заболеваний нервной, эндокринной и мочеполовой систем, расстройств психических и поведения. Например, в ряде регионов коэффициент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний оказался минимальным, а от прочих причин - максимальным, отмечает научный сотрудник РАНХиГС Рамиля Хасанова. По ее мнению, дело тут в кодировании причин смерти. Регионы стараются выполнить президентские указы и подчас манипулируют медицинской статистикой. В результате некоторые сердечно-сосудистые заболевания кодируются как "прочие": например, алкогольную миопатию или сосудистый паркинсонизм можно записать как болезни нервной системы.

Как бы то ни было, продолжительность жизни в стране, по данным Росстата, впервые достигла 72,5 лет. При этом у мужчин продолжительность жизни увеличилась на один год - с 66,5 до 67,5. У женщин продолжительность жизни составила 77,4 года.

В России снизилась смертность от новообразований - на 5,5 процента, туберкулеза - на 17,6, болезней кровообращения - на 7,2, болезней органов дыхания - на 23,3, болезней органов пищеварения - на 10,2. Кроме того, сократилась смертность от случайных отравлений алкоголем - на 21 процент, от внешних причин - на 11, в том числе от дорожно-транспортных происшествий - на 10,3.

Российскую статистику смертности во многом определяют случаи смерти, связанные с употреблением алкоголя

Действительно, с начала 70-х годов инфекционные заболевания, долгие годы служившие главной причиной смерти, были подавлены и на первое место вышли неинфекционные причины смерти. И прежде всего сердечно-сосудистые заболевания. При нынешнем положении вещей, по оценке демографов, примерно 47 из каждых 100 родившихся мальчиков и 57 из каждых 100 родившихся девочек умрут от этой причины. Но важны не столько эти соотношения. Важно другое: что, если положение не изменится, эти мальчики и девочки умрут примерно в 71 год. Во Франции уже в 1960 году этот возраст составлял 73, а сейчас превышает 82 года. В Европе люди не заболевают так рано и так тяжело. Они следят за своим здоровьем, вовремя обращаются к врачу, регулярно измеряют давление. Другие условия жизни, другое питание. Все это в России пока не на уровне. Отсюда огромные человеческие потери. Продолжительность жизни у нас ниже, чем в других странах, на 10-15 лет.

Российскую статистику смертности во многом определяют случаи смерти, так или иначе связанные со злоупотреблением алкоголем. По данным международных исследований, более 10 процентов смертей в стране происходят именно из-за этого. Зависимость продолжительности жизни от пристрастия к выпивке или воздержания от нее была доказана горбачевской антиалкогольной кампанией - тогда смертность снизилась, и очень заметно. Но нельзя объяснение высокой смертности сводить к алкоголю. Он серьезная причина, но далеко не единственная. К тому же пьянство само нуждается в объяснении. Самое простое: дескать пьянство - в русской национальной традиции. Но так ли это? В Москве, например, пьют меньше, чем в провинции. Значит дело не в якобы исконной традиции, а в экономических и социальных условиях, создающих почву для алкоголизма.

В Европе мало рожают, но долго живут. А мы не только мало рожаем, но еще и умираем скорее и чаще, чем европейцы. Дух саморазрушения, небрежение к собственной жизни стали неизбывной чертой российской ментальности. Вот где, взглянув на себя критически, нам, возможно, надо искать корневую причину демографического кризиса. Сколько людей мы теряем от ДТП, плохой дорожной разметки, алкоголизма, табакокурения, несчастных случаев на производстве и вообще от русского "авось"!

Владимир Путин поручил к 2030 году повысить ожидаемую продолжительность жизни россиян до 78 лет

Если мы не можем с гарантией повлиять на повышение рождаемости, то не укорачивать себе жизнь - в наших собственных силах. Убийства, самоубийства, отравления, утопления... У нас огромная смертность от этих причин по сравнению с другими странами. Причем в тех возрастах, где, например, у европейцев ее почти нет. У них кривая этой смертности поднимается к старшим возрастам, когда человек может и под трамвай попасть, и от психического расстройства свести счеты с жизнью. А в России этот пик приходится на средние возраста.

Теперь президент дал поручение к 2030 году увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Добиться этого будет проще, если снизить смертность от внешних причин. Как сказал в свое время публицист Анатолий Аграновский, "лучший и пока единственный способ продлить жизнь - это не укорачивать ее".