Среди выявленных случаев по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом 27,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1. Москва 608
- 2. Свердловская область 249
- 3. Нижегородская область 202
- 4. Ханты-Мансийский АО 198
- 5. Санкт-Петербург 184
- 6. Мурманская область 177
- 7. Иркутская область 176
- 8. Ямало-Ненецкий АО 170
- 9. Алтайский край 166
- 10. Московская область 145
- 11. Красноярский край 133
- 12. Челябинская область 130
- 13. Омская область 129
- 14. Хабаровский край 127
- 15. Ставропольский край 125
- 16. Ростовская область 120
- 17. Оренбургская область 113
- 18. Ульяновская область 110
- 19. Новосибирская область 110
- 20. Приморский край 110
- 21. Тюменская область 103
- 22. Саратовская область 95
- 23. Волгоградская область 91
- 24. Воронежская область 89
- 25. Краснодарский край 85
- 26. Архангельская область 76
- 27. Пермский край 72
- 28. Сахалинская область 67
- 29. Кемеровская область 64
- 30. Ивановская область 56
- 31. Томская область 56
- 32. Республика Саха (Якутия) 51
- 33. Самарская область 49
- 34. Кировская область 47
- 35. Белгородская область 46
- 36. Чувашская Республика 46
- 37. Республика Карелия 45
- 38. Республика Коми 45
- 39. Ленинградская область 45
- 40. Пензенская область 45
- 41. Ярославская область 42
- 42. Курганская область 42
- 43. Тамбовская область 40
- 44. Республика Дагестан 40
- 45. Тульская область 38
- 46. Республика Башкортостан 37
- 47. Владимирская область 36
- 48. Камчатский край 36
- 49. Республика Мордовия 35
- 50. Республика Тыва 35
- 51. Курская область 34
- 52. Рязанская область 34
- 53. Республика Адыгея 34
- 54. Калужская область 33
- 55. Псковская область 32
- 56. Республика Татарстан 32
- 57. Смоленская область 31
- 58. Астраханская область 31
- 59. Удмуртская Республика 31
- 60. Тверская область 28
- 61. Амурская область 28
- 62. Вологодская область 27
- 63. Карачаево-Черкесская Республика 27
- 64. Республика Марий Эл 27
- 65. Брянская область 25
- 66. Орловская область 22
- 67. Республика Ингушетия 21
- 68. Республика Хакасия 21
- 69. Республика Алтай 20
- 70. Новгородская область 19
- 71. Республика Бурятия 19
- 72. Республика Крым 18
- 73. Забайкальский край 17
- 74. Магаданская область 17
- 75. Кабардино-Балкарская Республика 16
- 76. Республика Северная Осетия 16
- 77. Липецкая область 13
- 78. Костромская область 12
- 79. Калининградская область 10
- 80. Чеченская Республика 9
- 81. Республика Калмыкия 5
- 82. Чукотский АО 2
- 83. Еврейская АО 1
Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 795 038 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ, г. Севастополь 0%
- 2. Республика Калмыкия, Московская область, Еврейская автономная область 0,2%
- 3. г. Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область 0,3%
- 4. Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, Забайкальский край, Республика Дагестан, Калининградская область 0,4%
- 5. Калужская область, Новгородская область, Тульская область, Республика Бурятия, Чеченская Республика 0,5%
За сутки подтверждено 147 летальных случаев
- Белгородская область 1
- Владимирская область 2
- Ивановская область 4
- Костромская область 1
- Липецкая область 1
- Московская область 3
- Смоленская область 2
- Тверская область 2
- Тульская область 4
- Москва 14
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 2
- Новгородская область 1
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 19
- Республика Адыгея 1
- Краснодарский край 1
- Астраханская область 1
- Ростовская область 5
- Республика Дагестан 1
- Ставропольский край 3
- Удмуртская Республика 1
- Пермский край 10
- Кировская область 1
- Нижегородская область 3
- Оренбургская область 2
- Пензенская область 1
- Самарская область 1
- Ульяновская область 2
- Свердловская область 3
- Тюменская область 1
- Ханты-Мансийский АО 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 2
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 2
- Красноярский край 9
- Иркутская область 12
- Новосибирская область 5
- Омская область 2
- Республика Саха (Якутия) 4
- Приморский край 1
- Амурская область 9
За весь период в России умерли 12 892 человека.
За сутки выписано из стационаров по 8 277 выздоровевших
- Белгородская область 100
- Брянская область 91
- Владимирская область 115
- Воронежская область 116
- Ивановская область 40
- Калужская область 74
- Костромская область 44
- Курская область 41
- Липецкая область 62
- Московская область 249
- Орловская область 41
- Рязанская область 159
- Смоленская область 51
- Тамбовская область 46
- Тверская область 12
- Тульская область 44
- Ярославская область 40
- Москва 453
- Республика Карелия 30
- Республика Коми 72
- Архангельская область 235
- Ненецкий автономный округ 3
- Вологодская область 30
- Калининградская область 11
- Ленинградская область 22
- Мурманская область 180
- Новгородская область 23
- Псковская область 42
- Санкт-Петербург 101
- Республика Адыгея 30
- Республика Калмыкия 74
- Республика Крым 30
- Краснодарский край 103
- Астраханская область 101
- Волгоградская область 102
- Ростовская область 156
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 79
- Республика Ингушетия 25
- Кабардино-Балкарская Республика 23
- Карачаево-Черкесская Республика 47
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Чеченская Республика 3
- Ставропольский край 103
- Республика Башкортостан 12
- Республика Марий Эл 32
- Республика Мордовия 45
- Республика Татарстан 72
- Удмуртская Республика 37
- Республика Чувашия 24
- Пермский край 17
- Кировская область 116
- Нижегородская область 299
- Оренбургская область 135
- Пензенская область 23
- Самарская область 110
- Саратовская область 101
- Ульяновская область 231
- Курганская область 40
- Свердловская область 444
- Тюменская область 168
- Ханты-Мансийский АО 312
- Ямало-Ненецкий автономный округ 274
- Челябинская область 116
- Республика Алтай 30
- Республика Тыва 97
- Республика Хакасия 33
- Алтайский край 334
- Красноярский край 394
- Иркутская область 229
- Кемеровская область 82
- Новосибирская область 108
- Омская область 152
- Томская область 64
- Республика Бурятия 48
- Республика Саха (Якутия) 58
- Забайкальский край 69
- Камчатский край 107
- Приморский край 84
- Амурская область 77
- Магаданская область 22
- Хабаровский край 231
- Сахалинская область 34
- Еврейская автономная область 9
За весь период пандемии из стационаров России выписано 580 330 выздоровевших.