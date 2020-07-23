Среди выявленных случаев по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом 27,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1. Москва 608

2. Свердловская область 249

3. Нижегородская область 202

4. Ханты-Мансийский АО 198

5. Санкт-Петербург 184

6. Мурманская область 177

7. Иркутская область 176

8. Ямало-Ненецкий АО 170

9. Алтайский край 166

10. Московская область 145

11. Красноярский край 133

12. Челябинская область 130

13. Омская область 129

14. Хабаровский край 127

15. Ставропольский край 125

16. Ростовская область 120

17. Оренбургская область 113

18. Ульяновская область 110

19. Новосибирская область 110

20. Приморский край 110

21. Тюменская область 103

22. Саратовская область 95

23. Волгоградская область 91

24. Воронежская область 89

25. Краснодарский край 85

26. Архангельская область 76

27. Пермский край 72

28. Сахалинская область 67

29. Кемеровская область 64

30. Ивановская область 56

31. Томская область 56

32. Республика Саха (Якутия) 51

33. Самарская область 49

34. Кировская область 47

35. Белгородская область 46

36. Чувашская Республика 46

37. Республика Карелия 45

38. Республика Коми 45

39. Ленинградская область 45

40. Пензенская область 45

41. Ярославская область 42

42. Курганская область 42

43. Тамбовская область 40

44. Республика Дагестан 40

45. Тульская область 38

46. Республика Башкортостан 37

47. Владимирская область 36

48. Камчатский край 36

49. Республика Мордовия 35

50. Республика Тыва 35

51. Курская область 34

52. Рязанская область 34

53. Республика Адыгея 34

54. Калужская область 33

55. Псковская область 32

56. Республика Татарстан 32

57. Смоленская область 31

58. Астраханская область 31

59. Удмуртская Республика 31

60. Тверская область 28

61. Амурская область 28

62. Вологодская область 27

63. Карачаево-Черкесская Республика 27

64. Республика Марий Эл 27

65. Брянская область 25

66. Орловская область 22

67. Республика Ингушетия 21

68. Республика Хакасия 21

69. Республика Алтай 20

70. Новгородская область 19

71. Республика Бурятия 19

72. Республика Крым 18

73. Забайкальский край 17

74. Магаданская область 17

75. Кабардино-Балкарская Республика 16

76. Республика Северная Осетия 16

77. Липецкая область 13

78. Костромская область 12

79. Калининградская область 10

80. Чеченская Республика 9

81. Республика Калмыкия 5

82. Чукотский АО 2

83. Еврейская АО 1 Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 795 038 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ, г. Севастополь 0%

2. Республика Калмыкия, Московская область, Еврейская автономная область 0,2%

3. г. Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область 0,3%

4. Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, Забайкальский край, Республика Дагестан, Калининградская область 0,4%

5. Калужская область, Новгородская область, Тульская область, Республика Бурятия, Чеченская Республика 0,5% За сутки подтверждено 147 летальных случаев Белгородская область 1

Владимирская область 2

Ивановская область 4

Костромская область 1

Липецкая область 1

Московская область 3

Смоленская область 2

Тверская область 2

Тульская область 4

Москва 14

Ленинградская область 2

Мурманская область 2

Новгородская область 1

Псковская область 2

Санкт-Петербург 19

Республика Адыгея 1

Краснодарский край 1

Астраханская область 1

Ростовская область 5

Республика Дагестан 1

Ставропольский край 3

Удмуртская Республика 1

Пермский край 10

Кировская область 1

Нижегородская область 3

Оренбургская область 2

Пензенская область 1

Самарская область 1

Ульяновская область 2

Свердловская область 3

Тюменская область 1

Ханты-Мансийский АО 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 2

Республика Хакасия 1

Алтайский край 2

Красноярский край 9

Иркутская область 12

Новосибирская область 5

Омская область 2

Республика Саха (Якутия) 4

Приморский край 1

Амурская область 9 За весь период в России умерли 12 892 человека. За сутки выписано из стационаров по 8 277 выздоровевших Белгородская область 100

Брянская область 91

Владимирская область 115

Воронежская область 116

Ивановская область 40

Калужская область 74

Костромская область 44

Курская область 41

Липецкая область 62

Московская область 249

Орловская область 41

Рязанская область 159

Смоленская область 51

Тамбовская область 46

Тверская область 12

Тульская область 44

Ярославская область 40

Москва 453

Республика Карелия 30

Республика Коми 72

Архангельская область 235

Ненецкий автономный округ 3

Вологодская область 30

Калининградская область 11

Ленинградская область 22

Мурманская область 180

Новгородская область 23

Псковская область 42

Санкт-Петербург 101

Республика Адыгея 30

Республика Калмыкия 74

Республика Крым 30

Краснодарский край 103

Астраханская область 101

Волгоградская область 102

Ростовская область 156

Севастополь 1

Республика Дагестан 79

Республика Ингушетия 25

Кабардино-Балкарская Республика 23

Карачаево-Черкесская Республика 47

Республика Северная Осетия - Алания 3

Чеченская Республика 3

Ставропольский край 103

Республика Башкортостан 12

Республика Марий Эл 32

Республика Мордовия 45

Республика Татарстан 72

Удмуртская Республика 37

Республика Чувашия 24

Пермский край 17

Кировская область 116

Нижегородская область 299

Оренбургская область 135

Пензенская область 23

Самарская область 110

Саратовская область 101

Ульяновская область 231

Курганская область 40

Свердловская область 444

Тюменская область 168

Ханты-Мансийский АО 312

Ямало-Ненецкий автономный округ 274

Челябинская область 116

Республика Алтай 30

Республика Тыва 97

Республика Хакасия 33

Алтайский край 334

Красноярский край 394

Иркутская область 229

Кемеровская область 82

Новосибирская область 108

Омская область 152

Томская область 64

Республика Бурятия 48

Республика Саха (Якутия) 58

Забайкальский край 69

Камчатский край 107

Приморский край 84

Амурская область 77

Магаданская область 22

Хабаровский край 231

Сахалинская область 34

Еврейская автономная область 9 За весь период пандемии из стационаров России выписано 580 330 выздоровевших. Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе