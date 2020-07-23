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23.07.2020 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5848 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Среди выявленных случаев по данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом 27,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1. Москва 608
  • 2. Свердловская область 249
  • 3. Нижегородская область 202
  • 4. Ханты-Мансийский АО 198
  • 5. Санкт-Петербург 184
  • 6. Мурманская область 177
  • 7. Иркутская область 176
  • 8. Ямало-Ненецкий АО 170
  • 9. Алтайский край 166
  • 10. Московская область 145
  • 11. Красноярский край 133
  • 12. Челябинская область 130
  • 13. Омская область 129
  • 14. Хабаровский край 127
  • 15. Ставропольский край 125
  • 16. Ростовская область 120
  • 17. Оренбургская область 113
  • 18. Ульяновская область 110
  • 19. Новосибирская область 110
  • 20. Приморский край 110
  • 21. Тюменская область 103
  • 22. Саратовская область 95
  • 23. Волгоградская область 91
  • 24. Воронежская область 89
  • 25. Краснодарский край 85
  • 26. Архангельская область 76
  • 27. Пермский край 72
  • 28. Сахалинская область 67
  • 29. Кемеровская область 64
  • 30. Ивановская область 56
  • 31. Томская область 56
  • 32. Республика Саха (Якутия) 51
  • 33. Самарская область 49
  • 34. Кировская область 47
  • 35. Белгородская область 46
  • 36. Чувашская Республика 46
  • 37. Республика Карелия 45
  • 38. Республика Коми 45
  • 39. Ленинградская область 45
  • 40. Пензенская область 45
  • 41. Ярославская область 42
  • 42. Курганская область 42
  • 43. Тамбовская область 40
  • 44. Республика Дагестан 40
  • 45. Тульская область 38
  • 46. Республика Башкортостан 37
  • 47. Владимирская область 36
  • 48. Камчатский край 36
  • 49. Республика Мордовия 35
  • 50. Республика Тыва 35
  • 51. Курская область 34
  • 52. Рязанская область 34
  • 53. Республика Адыгея 34
  • 54. Калужская область 33
  • 55. Псковская область 32
  • 56. Республика Татарстан 32
  • 57. Смоленская область 31
  • 58. Астраханская область 31
  • 59. Удмуртская Республика 31
  • 60. Тверская область 28
  • 61. Амурская область 28
  • 62. Вологодская область 27
  • 63. Карачаево-Черкесская Республика 27
  • 64. Республика Марий Эл 27
  • 65. Брянская область 25
  • 66. Орловская область 22
  • 67. Республика Ингушетия 21
  • 68. Республика Хакасия 21
  • 69. Республика Алтай 20
  • 70. Новгородская область 19
  • 71. Республика Бурятия 19
  • 72. Республика Крым 18
  • 73. Забайкальский край 17
  • 74. Магаданская область 17
  • 75. Кабардино-Балкарская Республика 16
  • 76. Республика Северная Осетия 16
  • 77. Липецкая область 13
  • 78. Костромская область 12
  • 79. Калининградская область 10
  • 80. Чеченская Республика 9
  • 81. Республика Калмыкия 5
  • 82. Чукотский АО 2
  • 83. Еврейская АО 1

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 795 038 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ, г. Севастополь 0%
  • 2. Республика Калмыкия, Московская область, Еврейская автономная область 0,2%
  • 3. г. Москва, Кабардино-Балкарская Республика, Липецкая область 0,3%
  • 4. Орловская область, Республика Северная Осетия, Брянская область, Забайкальский край, Республика Дагестан, Калининградская область 0,4%
  • 5. Калужская область, Новгородская область, Тульская область, Республика Бурятия, Чеченская Республика 0,5%
За сутки подтверждено 147 летальных случаев
  • Белгородская область 1
  • Владимирская область 2
  • Ивановская область 4
  • Костромская область 1
  • Липецкая область 1
  • Московская область 3
  • Смоленская область 2
  • Тверская область 2
  • Тульская область 4
  • Москва 14
  • Ленинградская область 2
  • Мурманская область 2
  • Новгородская область 1
  • Псковская область 2
  • Санкт-Петербург 19
  • Республика Адыгея 1
  • Краснодарский край 1
  • Астраханская область 1
  • Ростовская область 5
  • Республика Дагестан 1
  • Ставропольский край 3
  • Удмуртская Республика 1
  • Пермский край 10
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 3
  • Оренбургская область 2
  • Пензенская область 1
  • Самарская область 1
  • Ульяновская область 2
  • Свердловская область 3
  • Тюменская область 1
  • Ханты-Мансийский АО 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 2
  • Республика Хакасия 1
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 9
  • Иркутская область 12
  • Новосибирская область 5
  • Омская область 2
  • Республика Саха (Якутия) 4
  • Приморский край 1
  • Амурская область 9

За весь период в России умерли 12 892 человека.

За сутки выписано из стационаров по 8 277 выздоровевших
  • Белгородская область 100
  • Брянская область 91
  • Владимирская область 115
  • Воронежская область 116
  • Ивановская область 40
  • Калужская область 74
  • Костромская область 44
  • Курская область 41
  • Липецкая область 62
  • Московская область 249
  • Орловская область 41
  • Рязанская область 159
  • Смоленская область 51
  • Тамбовская область 46
  • Тверская область 12
  • Тульская область 44
  • Ярославская область 40
  • Москва 453
  • Республика Карелия 30
  • Республика Коми 72
  • Архангельская область 235
  • Ненецкий автономный округ 3
  • Вологодская область 30
  • Калининградская область 11
  • Ленинградская область 22
  • Мурманская область 180
  • Новгородская область 23
  • Псковская область 42
  • Санкт-Петербург 101
  • Республика Адыгея 30
  • Республика Калмыкия 74
  • Республика Крым 30
  • Краснодарский край 103
  • Астраханская область 101
  • Волгоградская область 102
  • Ростовская область 156
  • Севастополь 1
  • Республика Дагестан 79
  • Республика Ингушетия 25
  • Кабардино-Балкарская Республика 23
  • Карачаево-Черкесская Республика 47
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Чеченская Республика 3
  • Ставропольский край 103
  • Республика Башкортостан 12
  • Республика Марий Эл 32
  • Республика Мордовия 45
  • Республика Татарстан 72
  • Удмуртская Республика 37
  • Республика Чувашия 24
  • Пермский край 17
  • Кировская область 116
  • Нижегородская область 299
  • Оренбургская область 135
  • Пензенская область 23
  • Самарская область 110
  • Саратовская область 101
  • Ульяновская область 231
  • Курганская область 40
  • Свердловская область 444
  • Тюменская область 168
  • Ханты-Мансийский АО 312
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 274
  • Челябинская область 116
  • Республика Алтай 30
  • Республика Тыва 97
  • Республика Хакасия 33
  • Алтайский край 334
  • Красноярский край 394
  • Иркутская область 229
  • Кемеровская область 82
  • Новосибирская область 108
  • Омская область 152
  • Томская область 64
  • Республика Бурятия 48
  • Республика Саха (Якутия) 58
  • Забайкальский край 69
  • Камчатский край 107
  • Приморский край 84
  • Амурская область 77
  • Магаданская область 22
  • Хабаровский край 231
  • Сахалинская область 34
  • Еврейская автономная область 9

За весь период пандемии из стационаров России выписано 580 330 выздоровевших.

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