Китай запустил космический зонд "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"), который, если все пойдет по плану, через семь месяцев достигнет Марса. Планируется, что зонд, состоящий из орбитального аппарата и десантного модуля с посадочным аппаратом, совершит орбитальные облеты вокруг Марса, а также изучит поверхность планеты, используя марсоход на солнечных панелях.

На околоземную орбиту аппаратуру вывела ракета-носитель CZ-5 ("Чанчжэн-5") со стартовой массой около 870 тонн, стартовавшая накануне с космодрома Вэньчан. Ожидается, что зонд выйдет на орбиту Марса 11-24 февраля 2021 года, а на поверхность планеты марсоход опустится примерно 23 апреля. В этом случае Китай станет второй после США страной с действующим ровером на поверхности Красной планеты.

В настоящее время на поверхности Марса находятся два американских аппарата, Curiosity (прибыл в 2012 году) и InSight (с 2018 года). Кроме того, шесть зондов летают по орбите вокруг планеты, включая, один из запущен Европейским космическим агентством в сотрудничестве с российской космической программой.

Имя для китайского аппарата выбрано всекитайским голосованием. "Вопросы к небу" - название одного из стихотворений древнего классика китайской поэзии Цюя Юаня, в котором он задает вопросы об устройстве Вселенной. Заявленные китайской стороной задачи, помимо собственно демонстрации возможностей космической отрасли КНР, - это создание карты поверхности Марса, изучение его морфологии и геологической структуры (для этого на марсоходе есть георадар с глубиной исследования до 100 метров), анализ распределения водяного льда, состава поверхности, изучение климата, ионосферы, электромагнитного и гравитационного полей. С помощью этих данных китайские ученые планируют понять, возможна ли колонизация Марса, а также прояснить вопрос о наличии признаков жизни на планете.

Что интересно, Китай в данном случае опередил США, которые намерены запустить свой пятый по счету марсианский зонд неделей позже. Речь идет о запуске марсохода Preseverance ("Настойчивость") в рамках марсианской программы NASA. "Аппарат проведет на Марсе минимум один год, он будет искать признаки древней жизни, в том числе микробной, и собирать образцы камней и почвы для возможной их доставки на Землю", - сказано на сайте миссии.

Если образцы получится вернуть (ориентировочно в 2031 году), то это будет первая в истории доставка образцов с Марса. Кроме того, Preseverance попробует запустить мини-вертолет в слабой марсианской атмосфере. Американский запуск намечен на период с 30 июля по 15 августа, когда Земля и Марс будут находиться в наиболее благоприятной позиции относительно друг друга. При этом планируется, что на поверхности Красной планеты американский марсоход окажется 18 февраля, почти на два месяца раньше китайского.

"Тяньвэнь-1" коснется поверхности на Равнине Утопия, где в 1976 году побывал американский зонд Viking-2, а Preseverance сядет относительно недалеко от края этой равнины в кратере, где раньше, предположительно, было озеро. Разделять марсоходы будут, скорее всего, сотни километров, так что вероятность встречи у них нулевая.

КНР стремится догнать США в освоении Марса: пока действующий ровер на этой планете есть только у американцев, но китайский аппарат уже в пути

Между тем политологи уже рассматривают "марсианскую гонку" как политическое соперничество, сравнивая ее с "лунной гонкой" СССР и США во второй половине ХХ века. Еще в 2016 году китайские власти заявили, что к 2030 году намерены сделать КНР "одной из главных космических держав". Для этого Пекин планирует уже в 2022 году запустить новую космическую станцию на околоземную орбиту, а в 2030-х годах направить людей на Луну.

Но и Америка не собирается отдавать лидерства на этом направлении. Президент Дональд Трамп еще в начале своего правления поручил NASA активизировать программу по освоению космоса и отправке астронавтов на Луну, а затем и на Марс.