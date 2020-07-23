Захарова оценила требование США к Китаю закрыть консульство в Хьюстоне

Требование американской стороны к Китаю закрыть генконсульство в городе Хьюстон - это следствие того, что Пекин не прогибается под неправовым давлением Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Складывается впечатление, что если страна отстаивает свои национальные интересы, развивает свою экономику и делает это законным путем, не прогибается под неправовые действия США, то тут же включаются, видимо, какие-то автоматические механизмы, а именно угрозы, санкции, запугивания, стоп-листы, в том числе аресты недвижимости, аресты людей и так далее", - заявила Захарова на брифинге.

Напомним, что ранее власти США потребовали от китайской стороны покинуть консульское учреждение в Хьюстоне - по данным китайских СМИ, в течение 72 часов. Минюст США также обвинили двух граждан КНР во взломе данных, связанных с разработкой вакцины от COVID-19. Накануне на территории генконсульства КНР в Хьюстоне было замечено возгорание. Американские журналисты предположили, что там сжигались некие документы, но китайская сторона воздержалась от комментариев. В МИД Китая заверили, что пока консульство открылось в штатном режиме.