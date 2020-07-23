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23.07.2020 18:19
Рубрика: Власть

Захарова оценила требование США к Китаю закрыть консульство в Хьюстоне

Текст: Диана Ковалева
Требование американской стороны к Китаю закрыть генконсульство в городе Хьюстон - это следствие того, что Пекин не прогибается под неправовым давлением Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости www.ria.ru

"Складывается впечатление, что если страна отстаивает свои национальные интересы, развивает свою экономику и делает это законным путем, не прогибается под неправовые действия США, то тут же включаются, видимо, какие-то автоматические механизмы, а именно угрозы, санкции, запугивания, стоп-листы, в том числе аресты недвижимости, аресты людей и так далее", - заявила Захарова на брифинге.

Китай может закрыть консульство США в Ухане

Напомним, что ранее власти США потребовали от китайской стороны покинуть консульское учреждение в Хьюстоне - по данным китайских СМИ, в течение 72 часов. Минюст США также обвинили двух граждан КНР во взломе данных, связанных с разработкой вакцины от COVID-19. Накануне на территории генконсульства КНР в Хьюстоне было замечено возгорание. Американские журналисты предположили, что там сжигались некие документы, но китайская сторона воздержалась от комментариев. В МИД Китая заверили, что пока консульство открылось в штатном режиме.

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