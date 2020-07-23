Новости

РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему "Минску" постановлению Рады 18:56
Кадыров объяснил происхождение его фото с двумя пулеметами 18:52
Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации 18:44
Porsche и Volkswagen отзывают автомобили в России 18:40
Захарова: США не предоставляют РФ список заключенных россиян 18:35
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ "Патриот". Качество удивило 18:20
Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора 18:16
Северный флот покажет в День ВМФ всплытие подлодки и высадку морпехов 17:58
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта 17:47
"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с Байконура 17:38
Более миллиона предпенсионеров воспользовались льготами в этом году 17:36
В СК опровергли информацию об ошибочном обыске в Калининграде 17:30
В Прикамье завели дело по факту разлива нефти 17:29
Власти Петербурга хотят найти компромисс для "авторских баров" 17:24
Депутат МГД Орлов: Более 40 км тоннелей московского метро будет проложено в 2020 году 17:24
Москвич за бракованный BMW взыскал с дилера почти 3 млн рублей сверх цены 17:22
Ушел из жизни известный кубанский фотограф Петр Янель 17:19
В Минске выразили уверенность в высоких результатах на "АрМИ-2020" 17:18
В Смоленске осудили главаря "золотой банды" 17:16
Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров 17:02
Фигурантов дела о пытках в ярославской колонии отправили домой 16:53
СК не подтвердил наличие у Мизулиной двойного гражданства 16:45
Археологи определили, что заселение Америки произошло 33 тысячи лет назад 16:45
У посольства США в Иерусалиме раскопали огромный царский комплекс 16:43
Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
Кассационный суд обязал тщательней делить имущество при разводе
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
23.07.2020 18:35
Рубрика: В мире

Захарова: США не предоставляют РФ список заключенных россиян

Текст: Диана Ковалева

Госдепартамент США игнорирует запросы российской стороны о предоставлении полного списка граждан РФ, которые находятся в американских тюрьмах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
Захарова назвала недопустимыми действия полиции США по отношению к СМИ

"Особую тревогу вызывает ситуация в США: американские власти сознательно уклоняются от обязанностей, возложенных на них двусторонней Консульской конвенцией 1964 года. Это безусловные обязанности по уведомлению российских консульских должностных лиц об аресте или задержании российского гражданина", - заявила Захарова.

По ее словам, Госдепартамент "традиционно" не отвечает на обращения российского посольства с просьбой предоставить поименный список граждан РФ, находящихся под следствием или в заключение.

В мире США Правительство МИД Россия и США

Главное сегодня

Ростуризм предложил упростить правила субсидирования туроператоров
Кремль оценил первые дни работы Дегтярева в Хабаровском крае
Суд признал виновными диспетчеров Внуково по делу о гибели главы Total
"Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" стартовал с Байконура
Полиция Полтавы: Захвативший полицейского мужчина освободил заложника
Британский музей расскажет о пандемии через 100 лет
Лидеры ЕС согласовали план спасения европейской экономики