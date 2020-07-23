Захарова: США не предоставляют РФ список заключенных россиян

Госдепартамент США игнорирует запросы российской стороны о предоставлении полного списка граждан РФ, которые находятся в американских тюрьмах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Особую тревогу вызывает ситуация в США: американские власти сознательно уклоняются от обязанностей, возложенных на них двусторонней Консульской конвенцией 1964 года. Это безусловные обязанности по уведомлению российских консульских должностных лиц об аресте или задержании российского гражданина", - заявила Захарова.

По ее словам, Госдепартамент "традиционно" не отвечает на обращения российского посольства с просьбой предоставить поименный список граждан РФ, находящихся под следствием или в заключение.