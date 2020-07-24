Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 233-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в абзац второй статьи 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 года N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 1, ст. 1; 2001, N 7, ст. 611; 2002, N 28, ст. 2784; 2003, N 22, ст. 2065; 2004, N 12, ст. 1034; N 31, ст. 3227; 2006, N 50, ст. 5287 - 5302; 2007, N 26, ст. 3078 - 3085; N 30, ст. 3761 - 3795; N 31, ст. 4004, 4005; N 49, ст. 6049 - 6054; 2008, N 7, ст. 547 - 550; N 14, ст. 1354; N 19, ст. 2095 - 2097; N 26, ст. 3016 - 3018; N 30, ст. 3595; N 49, ст. 5734; 2009, N 7, ст. 783, 784; N 42, ст. 4862; 2010, N 19, ст. 2282; N 27, ст. 3409; 2011, N 11, ст. 1501; N 23, ст. 3254; N 49, ст. 7065; 2012, N 31, ст. 4335; N 41, ст. 5528; N 47, ст. 6395; 2013, N 27, ст. 3456; N 49, ст. 6330, 6331; N 52, ст. 6967; 2014, N 40, ст. 5324 - 5326; N 45, ст. 6160 - 6163; 2015, N 1, ст. 69; N 24, ст. 3376; N 41, ст. 5643; N 48, ст. 6719; 2016, N 1, ст. 39, 90; N 15, ст. 2060; 2018, N 15, ст. 2036; 2019, N 31, ст. 4471; N 46, ст. 6422; N 52, ст. 7840) изменение, заменив слова "Челябинская область - 181" словами "Челябинская область - 183".

Статья 2

Финансовое обеспечение расходных обязательств, возникающих в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 17 декабря 1998 года N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации", в Челябинской области в 2020 году осуществляется за счет средств федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание мировых судей.

Президент Российской Федерации В. Путин