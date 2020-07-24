Агроном рассказала, стоит ли покупать ранние арбузы

Насколько безопасны для здоровья ранние арбузы, которые уже появились на прилавках? Каждое лето этим вопросом задаются многие покупатели, считая, что такая ягода напичкана нитратами.

Как рассказала в интервью радио Sputnik агроном Елизавета Тихонова, "правильные" арбузы все же созревают к середине августа. Но при этом считать ранние арбузы напичканными "химией" неверно. При массовом выращивании применять нитраты, по ее мнению, сложно.

- Такой метод - смерть для арбуза, - считает агроном. - Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве, и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест, - уточнила Тихонова.

Можно ли покупать скороспелые плоды, которые уже появились в продаже? Оказывается, ничего плохого в этом для потребителя нет, ягода будет только менее сладкой.

- Сейчас продавцы торгуют дагестанскими и иранскими арбузами. В Иране получают четыре урожая. В Узбекистане по три, первый - под пленкой, потом рассадная культура и последняя суходольная. Различаются они лишь сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем плод менее сладок, - уточняет агроном.

Как отметила Елизавета Тихонова, самые сладкие арбузы можно будет купить в конце июля - начале августа.