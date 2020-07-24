Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 228-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

Принят Государственной Думой 9 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4188; 2011, N 30, ст. 4560; 2017, N 24, ст. 3488) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части первой:

в абзаце первом слова "не имеющие других жилых помещений на территории Российской Федерации за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или нуждающиеся в улучшении жилищных условий и не получавшие субсидий на эти цели" заменить словами "не обеспеченные жилыми помещениями для постоянного проживания на территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей";

абзац третий после слова "местности)" дополнить словами "не позднее 1 января 1992 года";

б) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Для целей настоящего Федерального закона не обеспеченными жилыми помещениями для постоянного проживания на территории Российской Федерации, расположенными за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, признаются граждане при соблюдении следующих требований:

гражданин, выезжающий из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и (или) члены его семьи не являются собственниками жилых помещений, расположенных за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, либо являются собственниками жилых помещений, расположенных за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, при условии обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации;

гражданин, выехавший из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, и (или) члены его семьи:

не являются нанимателями жилых помещений, расположенных за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений, расположенных за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, или членами семьи собственника такого жилого помещения;

являются нанимателями таких жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками таких жилых помещений или членами семьи собственника такого жилого помещения при условии обеспеченности общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса Российской Федерации;

гражданин, выезжающий (выехавший не ранее 1 января 1992 года) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и (или) члены его семьи не получали в установленном порядке иных предусмотренных законодательством Российской Федерации мер государственной поддержки в виде предоставления:

жилого помещения, расположенного за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в собственность (за исключением жилых помещений, переданных в соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года N 1541-I "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации") или по договору социального найма;

бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения, расположенного за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

земельного участка, расположенного за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, для строительства жилого дома.";

2) статью 4 дополнить частью третьей следующего содержания:

"Письменный отказ гражданина от получения государственного жилищного сертификата является основанием для снятия его с учета граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с настоящим Федеральным законом, и влечет утрату таким гражданином права на получение жилищной субсидии в соответствии с настоящим Федеральным законом, за исключением случаев, если гражданин не имеет возможности получить и реализовать государственный жилищный сертификат по состоянию своего здоровья и (или) по состоянию здоровья членов своей семьи.";

3) в статье 6:

а) в части второй слова "проживающему в жилом помещении, принадлежащем ему и (или) членам его семьи на праве собственности" заменить словами "которому и (или) членам семьи которого на праве собственности принадлежит жилое помещение";

б) в части пятой слова ", выехавшим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей," исключить, после слов "муниципальную собственность жилое помещение," дополнить словами "расположенное в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и (или) за их пределами,";

4) в статье 8 слова "федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период" заменить словами "решением Правительства Российской Федерации".

Статья 2

Действие положений статьи 1 Федерального закона от 25 октября 2002 года N 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на граждан, состоящих на учете в качестве имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с указанным Федеральным законом, вне зависимости от даты их постановки на такой учет.

Президент Российской Федерации В. Путин