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24.07.2020 15:56
Рубрика: Общество

Археологи датировали загадочный круглый дом в горах Шотландии

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании археологи впервые провели радиоуглеродное датирование образцов, отобранных из очага в загадочном круглом каменном здании. Исследование показало, что этот расположенный высоко в горах дом был построен около 1400 года до нашей эры.

Как сообщает The Scotsman, руины этого странного дома были найдены еще в 2001 году членами горноспасательного отряда. До последнего времени его изучение было затруднено. Этот дом расположен на острове Арран в Глен-Роуз, Шотландия.

Фото: Guangzhou Academy of Cultural Relics and Archaeology
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Он был построен на высоте 384 метра над уровнем моря. На данный момент это самый высокогорный объект железного века на острове Арран. Ученые отмечают его необычный архитектурный стиль. Дом был круглым, его диаметр составлял около шести метров. Он отличался очень мощными стенами, толщина которых составляла 1,4 метра.

До сих пор ученым не удавалось определить возраст этого сооружения. Круглые каменные дома были характерны для шотландских горцев, но появились они в более позднюю эпоху. Этот же объект выглядит гораздо старше других подобных сооружений.

В новом исследовании археологи впервые провели радиоуглеродное датирование, отобрав из очага сохранившийся фрагмент обгоревшей древесины. Анализ показал, что дом активно использовался около 1400-1300 годов до нашей эры. Возможно, построен он был еще раньше.

О его назначении ученые пока только догадываются. Приоритетной считается гипотеза о том, что мощный круглый дом использовался горцами в качестве временного убежища во время охоты на оленей на перевале Боумена. Но не исключено, что его использовали и древние пастухи.

Впервые же в этом здании были проведены полевые раскопки. Проект потребовал не только крупного финансирования, но и специальной горной подготовки. В ходе раскопок был обнаружен центральный очаг, выложенный из камня и глины. В нем и находились остатки угля, которые помогли датировать сооружение. Также было установлено, что горцы в качестве дров использовали ореховое дерево.

Никаких артефактов, увы, археологам обнаружить не удалось. Поэтому единственным способом датировать объект оказался анализ угля. К слову, ранее на этом же острове, но с другой его стороны, были обнаружены подобные круглые каменные дома, но они относились к более поздней доисторической эпохе.

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