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24.07.2020 17:09
Рубрика: Общество

Арзамас или Выкса: Переедут ли жители больших городов в малые после пандемии

Текст: Елена Яковлева
После пандемии, которую многие переживали, сбежав из мегаполисов в малые города, не родится ли новый тренд - постоянно жить в малом в городе? Ответ на этот вопрос пристрастно искали социологи, собравшиеся сегодня на круглый стол "Пересмотр стратегии пространственного развития и подходов к расселению населения в постковидное время".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

- Одни мои знакомые переживали пандемию в Арзамасе, другие в Выксе, - пояснял председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов. - Из Арзамаса после пандемии точно вернутся жить в большой город, а вот в Выксе могут остаться жить насовсем.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Потому что Выкса втянута в проекты цивилизованного городского пространства, в ней проходит знаменитый Арт-овраг (фестиваль городской культуры), есть своя "городская движуха", кофейни, есть чем заняться в свободное время. Арзамас, по словам Максимова, об этом только мечтает.

Так что тем, кто желает сместить тренд в пользу выбора для места жительства малых городов, стоит помнить о реальной связности территории с другими городами, и в первую очередь, транспортной. Если до малого города более 4 часов езды на машине, электричке и полета на самолете, то, скорее всего, он, как место жительства не выдержит конкуренции.

Рассчитывая же на переезд, надо готовить свои территории к "15-минутному режиму доступности", уверен Максимов. То есть, чтобы магазин, кофейня, телекоммуникационные офисы были в 15 минутах ходьбы от дома.

Такая деревня, по своему типу, скорее, "немецкая", чем типичная русская, подчеркнул Андрей Максимов и отметил важность модернизации железнодорожных, авто- и водных сообщений, развитой социальной инфраструктуры и ненавязываемый стиль жизни.

Социолог Алексей Фирсов заступился за Арзамас: не надо связывать имена и бренды с текучими человеческими симпатиями, кто-то предпочтет Арзамас Выксе.

А социолог Игорь Задорин возразил и против идеи "немецкой деревни": "На самом деле надо создавать "новую русскую деревню". Приманка на немецкую деревню может закончиться тем, что человек предпочтет реальную немецкую деревню в самой Германии, а не ее образ в России.

Фото: thegoodphoto / iStockphoto
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Задорин считает, что массовым тренд предпочтения жизни в малых городах и деревнях не станет. "Есть фанаты мегаполисной культуры, их привлекает драйв и активная, богатая на эмоциональные переживания жизнь в большом городе, - подчеркивает он. - Ценности экологии и спокойной жизни не всегда могут это перевесить".

В малых городах и деревнях, по его мнению, также надо создавать атмосферу доброжелательности и приятия со стороны местного сообщества, которое пока довольно настороженно, если не с опаской, встречает жителей больших городов.

Очень важна, считает он, и возможность вернуться в большой город, она тоже может стимулировать готовность на долгое время переехать жить в город малый. Но все это, по его мнению, хорошо сначала испытать в режиме тест-драйва.

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