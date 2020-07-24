АТОР: Российские туроператоры открыли бронирование зарубежных туров

Новости

Пропавшая мурманчанка найдена мертвой в чужой квартире 17:42
В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы 17:29
В шахте рудника в Норильске произошло подтопление 17:16
Суд заочно арестовал бизнесмена Усатого, который вывел из РФ 500 млрд рублей 17:14
СМИ: "Зенит" договорился о переходе защитника "Ливерпуля" 17:11
Минск: Миссия наблюдателей от стран СНГ приступила к работе 17:10
В Москве такси запретят ездить по трем выделенным полосам 17:07
В Новгородской области замгубернатора госпитализирован с коронавирусом 17:06
Возбуждены дела после столкновений в Москве азербайджанцев с армянами 16:57
Amazon опубликовал трейлер американской версии "Утопии" 16:46
Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет онлайн 16:32
ЦБ не продаст всю валюту в рамках сделки по Сбербанку 16:31
Популярного производителя дронов обвинили в слежке за пользователями 16:28
ЦБ склонен не продлевать ограничение комиссий за эквайринг 16:26
Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан 16:24
Затерянный 5000-летний город-государство найден на границе Сирии 16:19
Дзюба рассказал об отношениях с Азмуном 16:14
Названа дата обращения Лукашенко с посланием к белорусскому народу 16:13
Путину доложили, как идет подготовка к Военно-морскому параду 16:03
Лжемедики продали петербургским старикам "чудо-приборы" 16:03
В Череповце из кооператива украли целый гараж 16:02
Под статью УК РФ попадают выходы с детьми на несанкционированные митинги 16:01
Вышел мрачнейший трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 16:00
Археологи датировали загадочный круглый дом в горах Шотландии 15:56
В Госдуме видят риски в налоговом вычете на пенсионные накопления 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 17:30
Рубрика: Экономика

АТОР: Российские туроператоры открыли бронирование зарубежных туров

Текст: Евгений Гайва
Российские туроператоры с 1 августа открыли бронирования туров в Турцию, сообщили в АТОР.
Фото: Виталий Белоусов/ ТАСС Фото: Виталий Белоусов/ ТАСС
Фото: Виталий Белоусов/ ТАСС

"В системах онлайн бронирования туроператоров уже можно забронировать тур в Турцию с вылетами 1 и 10 августа по привлекательным ценам", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

Фото: iStock
Как будут возвращать деньги за аннулированные туристические поездки

В частности, туры в Анталью с датой вылета 10 августа от Coral Travel на двоих с размещением в отеле отеле 3 звезды можно приобрести за 51 тысячу рублей. Anex Tour продает туры на середину августа на двоих на неделю по системе "все включено" от 60 тысяч рублей.

При этом, авиакомпания AZUR air c 10 августа возобновит рейсы в Турцию (Анталью, Бодрум и Даламан). "Ожидаем распоряжение Росавиации с конкретными условиями возобновления международного сообщения", - сообщили в компании, чьи слова приводят в АТОР.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об открытии международного авиасообщения с 1 августа. Первыми открываются направления в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Приоритетную поддержку получат производители полезных продуктов
Как сделать туризм в глубинке более комфортным и безопасным