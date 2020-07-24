АТОР: Российские туроператоры открыли бронирование зарубежных туров

Российские туроператоры с 1 августа открыли бронирования туров в Турцию, сообщили в АТОР.

"В системах онлайн бронирования туроператоров уже можно забронировать тур в Турцию с вылетами 1 и 10 августа по привлекательным ценам", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

В частности, туры в Анталью с датой вылета 10 августа от Coral Travel на двоих с размещением в отеле отеле 3 звезды можно приобрести за 51 тысячу рублей. Anex Tour продает туры на середину августа на двоих на неделю по системе "все включено" от 60 тысяч рублей.

При этом, авиакомпания AZUR air c 10 августа возобновит рейсы в Турцию (Анталью, Бодрум и Даламан). "Ожидаем распоряжение Росавиации с конкретными условиями возобновления международного сообщения", - сообщили в компании, чьи слова приводят в АТОР.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил об открытии международного авиасообщения с 1 августа. Первыми открываются направления в Турцию, Великобританию и Танзанию.