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24.07.2020 09:41
Рубрика: Общество

Более 7 тысяч москвичей прошли онлайн-тест на возможность стать донором

Текст: Любовь Проценко
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Москвичи, желающие стать донорами, могут пройти первичный онлайн-тест на сайте депздрава столицы. Ответив на несколько вопросов, они узнают, соответствует ли их здоровье медицинским требованиям. Это стало возможно месяц назад, 22 июня.

Фото: Александр Астафьев / Pool / ТАСС
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"Москвичи активно пользуются новым сервисом - за месяц более 7 тысяч горожан прошли онлайн-проверку на возможность стать донором, - рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. - В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед процедурой - ответив на них, человек может понять, есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре. Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови. В анкете также есть вопросы для выздоровевших после COVID-19, желающих сдать плазму с антителами".

Перед донацией нужно сдать анализ крови, пройти обследование и консультацию с врачом. Решение о допуске к процедуре принимает врач-трансфузиолог на месте.

Узнать подробнее о донорстве, выбрать удобный пункт сдачи крови, ознакомиться с рекомендациями о подготовке к донации можно на сайте mosgorzdrav.ru/donor. На сайте имеется раздел, посвященный донорству плазмы COVREC - плазмы с антителами к COVID-19 для лечения заболевания.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Потенциальным донорам после перенесенной коронавирусной инфекции нужно обратиться на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-16. Она работает без выходных с 9:00 до 19:00.

Сегодня в службу крови Департамента здравоохранения Москвы входят два подразделения Центра крови им. О.К. Гаврилова и 12 отделений переливания крови при многопрофильных медицинских организациях. Здесь сохраняются все меры инфекционной безопасности, проводится регулярная дезинфекция и санитарная обработка помещений. Для процедур используются одноразовые материалы. Врачи рекомендуют записываться на определенное время, чтобы не допустить скопления людей.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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