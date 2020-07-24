Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 216-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2002, N 22, ст. 2026; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; N 52, ст. 5589; 2006, N 1, ст. 8; N 45, ст. 4627; 2007, N 17, ст. 1929; N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2008, N 29, ст. 3418; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4192; N 40, ст. 4971; 2012, N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656; 2015, N 45, ст. 6202; N 51, ст. 7252; 2016, N 27, ст. 4162, 4278; 2017, N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; 2018, N 1, ст. 18; N 24, ст. 3409; N 53, ст. 8430; 2019, N 30, ст. 4101; N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7797) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 4 статьи 21 после слов "межбюджетному трансферту" дополнить словами ", инициативному проекту, предусмотренному статьей 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", поддержанному органами местного самоуправления (далее - инициативный проект),";

2) в абзаце четвертом статьи 35 слова "средств самообложения граждан" заменить словами "а также средств самообложения граждан, инициативных платежей, предусмотренных статьями 56 и 561 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее соответственно - средства самообложения граждан, инициативные платежи)";

3) абзац шестой пункта 3 статьи 41 дополнить словами ", инициативные платежи";

4) в статье 165:

а) дополнить новым абзацем сорок восьмым следующего содержания:

"осуществляет методическое обеспечение планирования и исполнения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях реализации инициативных проектов, а также формирования финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для граждан форме;";

б) абзац сорок восьмой считать абзацем сорок девятым.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин