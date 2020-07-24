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24.07.2020 16:31
Рубрика: Экономика

ЦБ не продаст всю валюту в рамках сделки по Сбербанку

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Банк России не намерен продавать весь объем валюты в рамках сделки по продаже Сбербанка правительству. Вместо этого ЦБ проведет взаимозачет с объемом недокупленной с 2018 года валюты. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

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"Прогноз операций в рамках бюджетного правила включает в себя завершение продаж иностранной валюты, связанных со сделкой с пакетом акций Сбербанка. Механизм, когда мы реализуем эту валюту только при цене нефти Urals ниже 25 долларов за баррель прекращает действие 30 сентября. При сохранении текущей конъюнктуры мирового рынка нефти в августе-сентябре мы планируем осуществить взаимозачет недопроданного остатка валюты в связи со сделкой по Сбербанку с суммами всех отложенных с 2018 года покупок валюты и упреждающих продаж, которые мы проводили в марте-апреле", - сообщила Набиуллина.

После взаимозачета, по оценке Банка России, остаток валюты в рублевом эквиваленте составит 185 млрд рублей. Он будет реализован равномерными частями в дополнение к регулярным операциям в рамках бюджетного правила в IV квартале, уточнила Набиуллина.

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