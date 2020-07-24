ЦБ склонен не продлевать ограничение комиссий за эквайринг

Банк России на данный момент склоняется к решению не продлевать ограничение комиссий за банковский эквайринг, действующее до 30 сентября. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.

"Мы видим, конечно, что это положительно сказалось на возможности людей осуществлять такие покупки. Но мы видим также, что банки стали сокращать некие программы лояльности для потребителей", - сказала Набиуллина. По ее мнению, необходимо двигаться дальше, "создавая и развивая конкуренцию разных платежных систем и тем самым, чтобы происходило рыночное в том числе снижение транзакционных издержек экономики".

Банк России во время пандемии воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии. С 15 апреля по 30 сентября такие комиссии для онлайн-магазинов при покупке продуктов, лекарств, электроники и ряда других товаров составляют 1% вместо 1,2-2,2%. В связи с этим потерявшие в доходах банки начали ухудшать условия программ лояльности для клиентов.