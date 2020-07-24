ЦБ снизил ключевую ставку до нового исторического минимума

Банк России ожидаемо опустил уровень ключевой ставки по итогам заседания совета директоров в пятницу, 24 июля. Ставка снижена на 0,25 процентного пункта - с 4,5% до 4,25% годовых. Не исключено, что снижение ставки может продолжиться на ближайших заседаниях Банка России.

"Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным", - указывает ЦБ в релизе по ставке.

В таких условиях сохраняется риск отклонения инфляции вниз от 4% в 2021 году, констатируют в ЦБ. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4% в 2021 году и будет находиться вблизи цели 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России оценит целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, указал регулятор.

Новый уровень ключевой ставки снова обновил исторический минимум, достигнутый на прошлом заседании, когда ставка упала до 4,5%. Банк России снижает ключевую ставку уже больше года, с начала прошлого лета она опустилась уже на 3,5 процентного пункта. А на прошлом заседании в июне ЦБ понизил ее сразу на один процентный пункт (обычный шаг - 0,25 или 0,5 процентного пункта) из-за низких темпов инфляции в связи с подавленным спросом и необходимости стимулировать затормозившую из-за пандемии и связанных с ней ограничений экономику.

Сегодняшнее заседание фактически было лишено интриги насчет движения ставки, вопрос был только в шаге снижения. Так, на прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации, заявила, что регулятор видит пространство для дальнейшего снижения ставки из-за низкой инфляции.

Снижение ключевой ставки приводит к уменьшению стоимости основных банковских продуктов - вкладов (средняя максимальная ставка в крупных банках по ним сейчас также на историческом минимуме - едва выше 4,5%) и кредитов. Смягчение денежно-кредитной политики помогает экономике в целом, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан. Граждане и бизнес получают возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку, снизить долговую нагрузку и высвобождать ресурсы под потребление и инвестиции.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет рассматриваться уровень ключевой ставки, состоится 18 сентября.