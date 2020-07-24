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24.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания Банка России

Текст: Роман Маркелов
Антон Покатович, экономист "БКС Премьер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Последние заявления руководства Банка России указывают на то, что регулятор видит возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов - до 4-4,25%. Как показало июньское сокращение ставки на 100 базисных пунктов, для курсовой динамики рубля определяющим является не столько сам размер шага снижения, сколько сигналы регулятора в отношении дальнейших действий в рамках денежно-кредитной политики.

Фото: iStock
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Сценарий первый: ЦБ понижает ключевую ставку на 25 базисных пунктов и подает рынку "голубиный" сигнал в отношении дальнейших действий по ключевой ставке. В этом случае не исключаем, что рынок начнет "закладываться" на еще одно снижение на 25 базисных пунктов в сентябре.

Сценарий второй: регулятор идет на понижение ставки на 50 базисных пунктов, при этом подает рынку более нейтральный сигнал в отношении дальнейшего вектора движения ставки. По нашим оценкам, по итогам года ключевая ставка будет находиться в диапазоне 3,75-4,25%.

При продолжении текущего цикла сокращения ставки рублевый долг может терять часть своей привлекательности в терминах доходности для некоторых иностранных инвесторов, что может привести к соответствующему оттоку иностранного капитала и увеличить давление на курс рубля. Заметим, что данный фактор вряд ли будет реализован в полной мере в ближней перспективе, его проявление видится более вероятным в перспективе осени-начале зимы.

Впрочем, и вне зависимости от монетарных факторов в краткосрочной перспективе склонность рубля к продолжению умеренного ослабления сохранится.

Во-первых, усиливается общерыночная тревожность как в отношении угрозы повторного введения карантинных ограничений из-за усиления пандемии, так и в отношении эскалации отношений между США и Китаем.

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Во-вторых, в конце лета - начале осени мы не исключаем активизации санкционной риторики в отношении России. По мере приближения президентских выборов в США российская "карта" может чаще разыгрываться политическими оппонентами.

В-третьих, мы видим риски ослабления поддержки рубля со стороны нефтяных цен. По итогам встречи в формате ОПЕК+ нефтеэкспортеры смягчили квоты сокращения своей нефтедобычи - добыча стран участников сделки увеличится примерно на 2 млн баррелей в сутки, начиная с августа. Это может повлечь за собой коррекцию нефтяных цен к уровню 40 долларов и ниже. В текущих условиях, когда нефтяной рынок все еще остается в процессе балансировки, данная коррекция нефтяных цен, на наш взгляд, будет полностью обоснованной. К более устойчивому росту нефть сможет перейти ближе к середине осени.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В-четвертых, сезонность второго полугодия в ближайшие месяцы также будет работать против рубля, счет текущих операций продолжит ослабляться, восстановление импорта по мере оживления экономики будет оказывать давление на рублевый курс.

В результате мы полагаем, что в перспективе месяца сила факторов в пользу продолжения умеренного ослабления курса рубля превалирует над набором факторов поддержки. Мы ожидаем, что до конца лета курс российской валюты сформируется в диапазоне 70-73 рублей за доллар, к концу года вероятно смещение курсового диапазона в зону 72-75 рублей за доллар.

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