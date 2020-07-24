Disney отложила премьеры "Мулан" и "Аватар-2" из-за пандемии

Корпорация The Walt Disney Company приняла решение отложить премьеру фильма "Мулан" и перенести на более поздний срок выход на экраны других кинокартин. Причиной стала пандемия коронавируса и непростая ситуация, сложившаяся в системе здравоохранения по всему миру. Сообщения об этом со ссылкой на представителей компании появились в четверг в ряде СМИ.

Премьера "Мулан" была запланирована на август этого года, но компания решила отложить премьеру на неопределенный срок, чтобы показать фильм одновременно зрителям по всему миру.

Также были перенесены сроки релизов и других ожидаемых кинопремьер. Фильм "Аватар-2" выйдет на экраны на год позже - в декабре 2022 года, а не 2021 года, как планировалось ранее. Фанатам "Звездных войн" (Star Wars) придется подождать продолжения до декабря 2023 года.