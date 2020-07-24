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24.07.2020 09:43
Рубрика: Культура

Disney отложила премьеры "Мулан" и "Аватар-2" из-за пандемии

Текст: Наталья Лебедева

Корпорация The Walt Disney Company приняла решение отложить премьеру фильма "Мулан" и перенести на более поздний срок выход на экраны других кинокартин. Причиной стала пандемия коронавируса и непростая ситуация, сложившаяся в системе здравоохранения по всему миру. Сообщения об этом со ссылкой на представителей компании появились в четверг в ряде СМИ.

Фото: kinopoisk.ru
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Премьера "Мулан" была запланирована на август этого года, но компания решила отложить премьеру на неопределенный срок, чтобы показать фильм одновременно зрителям по всему миру.

Также были перенесены сроки релизов и других ожидаемых кинопремьер. Фильм "Аватар-2" выйдет на экраны на год позже - в декабре 2022 года, а не 2021 года, как планировалось ранее. Фанатам "Звездных войн" (Star Wars) придется подождать продолжения до декабря 2023 года.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Пандемия коронавируса COVID-19

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