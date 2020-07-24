Новости

Лукашенко: Многие войны начинаются с уличных протестов 14:42
Вышел альбом с песнями Владимира Высоцкого в исполнении Григория Лепса 14:40
Из-за пандемии отложена премьера нового "Человека-паука" 14:39
Гематологи нашли способ предупредить инсульты и инфаркты 14:38
Москвичка получила более тысячи штрафов на 1 млн руб за нарушения ПДД 14:34
Путин разрешил МЧС привлекать волонтеров 14:32
Уже через пять лет Минск перейдет на водоснабжение из подземных источников 14:30
Путин указал создать на Алтае парк "Салаир" 14:29
Путин поручил подготовить предложения о премии "Мы вместе" 14:28
В ДТП с КамАЗом в Новороссийске пострадали две женщины и ребенок 14:28
Песков: Сроки проведения "Прямой линии" пока не определены 14:26
Киномюзикл "Девушка из долины" в России выйдет сразу в Сети 14:24
Агроном рассказала, стоит ли покупать ранние арбузы 14:21
В московском метро нашли подозрительную сумку 14:18
Кабмин направит в регионы помощь в объеме 100 миллиардов рублей 14:14
К госгранице РФ со стороны Черного моря вновь приближался самолет ВМС США 14:08
Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей 14:06
Под Омском обнаружили тела женщины и ее дочери, убитых год назад 14:04
Совфед поддержал право родителей получать информацию о здоровье подростков 14:01
Кабмин вводит особый порядок в сфере туризма и гостиничного бизнеса 13:54
Джеймс Кэмерон расхвалил еще не вышедший "Аватар 2" 13:54
В Кремле снова назвали неприемлемыми санкции против "Северного потока 2" 13:53
Дистанционное голосование в сентябре планируется в двух регионах 13:51
Совфед приравнял электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям 13:46
Песков заявил о неучастии России в альянсах против других стран 13:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 13:51
Рубрика: Власть

Дистанционное голосование в сентябре планируется в двух регионах

Текст: Татьяна Замахина

Эксперимент по электронному дистанционному голосованию может пройти на сентябрьских выборах в двух регионах, где состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.

Она уточнила, что вопрос будет обсуждаться 27 июля. "Скорее всего, два региона - мы себе наметили, - сказала Памфилова. - Если все пройдет так, как мы считаем нужным, и Ростелеком вместе с Минкомсвязи докажет нам, что все готово, тоже будем проводить".

ЦИК одобрил голосование на сентябрьских выборах с 11 по 13 сентября

Дополнительные выборы депутатов Госдумы должны пройти по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане.

Ранее электронное дистанционное голосование в форме эксперимента применялось на муниципальных выборах в Москве, а также в ходе голосования по поправкам в Конституцию в столице и Нижегородской области.

Глава ЦИК напомнила, что сейчас впервые проходят эксперименты идут по электронному сбору подписей в трех регионах (половину подписей можно собрать через Госуслуги).

Как ранее решила комиссия, выборы в этом году будут проводиться в течение трех дней, при этом 11 и 12 сентября будут дополнительными днями, а 13-ое - основным. При этом голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе, заявила глава ЦИК. Будет предусмотрено и традиционное досрочное голосование, которое должно завершиться 10 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Помпео
Принят закон о трехдневном голосовании на выборах и референдумах
Поправки в Трудовой кодекс сделают работу из дома удобнее и помогут избежать конфликтов