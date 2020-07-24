Дистанционное голосование в сентябре планируется в двух регионах

Эксперимент по электронному дистанционному голосованию может пройти на сентябрьских выборах в двух регионах, где состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы. Об этом сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании комиссии.

Она уточнила, что вопрос будет обсуждаться 27 июля. "Скорее всего, два региона - мы себе наметили, - сказала Памфилова. - Если все пройдет так, как мы считаем нужным, и Ростелеком вместе с Минкомсвязи докажет нам, что все готово, тоже будем проводить".

Дополнительные выборы депутатов Госдумы должны пройти по одномандатным округам в Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане.

Ранее электронное дистанционное голосование в форме эксперимента применялось на муниципальных выборах в Москве, а также в ходе голосования по поправкам в Конституцию в столице и Нижегородской области.

Глава ЦИК напомнила, что сейчас впервые проходят эксперименты идут по электронному сбору подписей в трех регионах (половину подписей можно собрать через Госуслуги).

Как ранее решила комиссия, выборы в этом году будут проводиться в течение трех дней, при этом 11 и 12 сентября будут дополнительными днями, а 13-ое - основным. При этом голосование в течение трех дней в этом году в обязательном порядке пройдет в 41 регионе, заявила глава ЦИК. Будет предусмотрено и традиционное досрочное голосование, которое должно завершиться 10 сентября.