Дзюба рассказал об отношениях с Азмуном

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал об отношениях с Сердаром Азмуном, ставшим лучшим бомбардиром чемпионата России.

В эфире телеканала "Матч ТВ" Дзюба сообщил, как игроки преодолевали соперничество в борьбе за титул лучшего бомбардира чемпионата России по футболу, который в итоге достался иранцу. Также Дзюба рассказал о том, какие у них с партнером взаимоотношения.

"Как Азмун относится к моим шуткам? Абсолютно нормально. Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся. После игры с "Ростовом" он подошел и сказал, что благодарен мне, как старшему брату, за поддержку. Было приятно", - сказал Дзюба.

Оба нападающих питерского клуба забили по 17 голов в этом чемпионате страны, однако Азмун по дополнительным показателям опередил партнера по команде. Дзюба при этом признался, что обиды на иранца не дежит.

"Выиграть бомбардирскую гонку, врать не буду, тоже хотелось. Но у нас с Сердаром счет 17:17. Это значит, что я не проиграл", - добавил Дзюба.