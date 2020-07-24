Новости

Пропавшая мурманчанка найдена мертвой в чужой квартире 17:42
В Петербурге с 27 июля заработают ТЦ, рестораны и турфирмы 17:29
В шахте рудника в Норильске произошло подтопление 17:16
Суд заочно арестовал бизнесмена Усатого, который вывел из РФ 500 млрд рублей 17:14
СМИ: "Зенит" договорился о переходе защитника "Ливерпуля" 17:11
Минск: Миссия наблюдателей от стран СНГ приступила к работе 17:10
В Москве такси запретят ездить по трем выделенным полосам 17:07
В Новгородской области замгубернатора госпитализирован с коронавирусом 17:06
Возбуждены дела после столкновений в Москве азербайджанцев с армянами 16:57
Amazon опубликовал трейлер американской версии "Утопии" 16:46
Рок-фестиваль "Нашествие" пройдет онлайн 16:32
ЦБ не продаст всю валюту в рамках сделки по Сбербанку 16:31
Популярного производителя дронов обвинили в слежке за пользователями 16:28
ЦБ склонен не продлевать ограничение комиссий за эквайринг 16:26
Праздничная молитва в Курбан-байрам в Москве пройдет без прихожан 16:24
Затерянный 5000-летний город-государство найден на границе Сирии 16:19
Дзюба рассказал об отношениях с Азмуном 16:14
Названа дата обращения Лукашенко с посланием к белорусскому народу 16:13
Путину доложили, как идет подготовка к Военно-морскому параду 16:03
Лжемедики продали петербургским старикам "чудо-приборы" 16:03
В Череповце из кооператива украли целый гараж 16:02
Под статью УК РФ попадают выходы с детьми на несанкционированные митинги 16:01
Вышел мрачнейший трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 16:00
Археологи датировали загадочный круглый дом в горах Шотландии 15:56
В Госдуме видят риски в налоговом вычете на пенсионные накопления 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России начался бум автотуризма
В России начался бум автотуризма
Иностранцам упростили получение гражданства России
Иностранцам упростили получение гражданства России
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
Эксперты объяснили все нюансы июльского повышения квартплаты
24.07.2020 16:14
Рубрика: Спорт

Дзюба рассказал об отношениях с Азмуном

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал об отношениях с Сердаром Азмуном, ставшим лучшим бомбардиром чемпионата России.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Погребняк покинул "Урал"

В эфире телеканала "Матч ТВ" Дзюба сообщил, как игроки преодолевали соперничество в борьбе за титул лучшего бомбардира чемпионата России по футболу, который в итоге достался иранцу. Также Дзюба рассказал о том, какие у них с партнером взаимоотношения.

"Как Азмун относится к моим шуткам? Абсолютно нормально. Хотя действительно могу где-то и напихать немножко, чтобы не расслаблялся. После игры с "Ростовом" он подошел и сказал, что благодарен мне, как старшему брату, за поддержку. Было приятно", - сказал Дзюба.

Оба нападающих питерского клуба забили по 17 голов в этом чемпионате страны, однако Азмун по дополнительным показателям опередил партнера по команде. Дзюба при этом признался, что обиды на иранца не дежит.

"Выиграть бомбардирскую гонку, врать не буду, тоже хотелось. Но у нас с Сердаром счет 17:17. Это значит, что я не проиграл", - добавил Дзюба.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

Кабмин направят 5 млрд рублей на обеспечение жильем молодых семей
Совфед одобрил закон о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму
Косачев: Противостояние США и КНР создает угрозу международной безопасности
Перехват иранского авиалайнера истребителем США попал на видео
В России предложили новый налоговый вычет на пенсионные накопления
Церемония вручения "Золотого мяча" не состоится впервые за 64 года
У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус