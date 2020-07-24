Экс-сотруднику антикоррупционного главка МВД дали 4 года колонии

Мосгорсуд приговорил к 4 годам колонии общего режима бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД за фальсификацию уголовного дела. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, бывший заместитель начальника 27-го отдела управления "Б" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Сергей Урядов признан виновным в превышении полномочий и фальсификации уголовного дела в отношении сотрудника управления делами Госдумы.

По приговору суда он также лишен на три года права занимать должности на госслужбе и в правоохранительных органах. Обвинительное заключение по этому делу утверждала Генпрокуратура.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, по данным следствия, Урядов под видом законной оперативно-розыскной деятельности сфабриковал материалы о якобы совершенном мошенничестве со стороны начальника инженерно-технического отдела управделами аппарата Госдумы Андрея Вострова. Как полагает следствие, полицейский сделал это для того, чтобы улучшить количественные показатели своей работы и обеспечить себе возможность дальнейшего продвижения по службе и карьерного роста. В качестве пособника Урядов привлек Вадима Алферова, которому было поручено спровоцировать Вострова и склонить к получению денег якобы за содействие в трудоустройстве двух граждан в Госдуму.

В результате совершенной провокации и последующей фальсификации материалов ОРД в отношении Вострова было возбуждено уголовное дело. По решению суда он был приговорен к трем годам лишения свободы. Как сообщили в надзорном ведомстве, в настоящее время Андрей Востров отбыл наказание, признан потерпевшим и заявил в рамках уголовного дела гражданский иск о компенсации причиненного ему ущерба. Вадим Алферов уже осужден за это преступление в качестве пособника.

Само уголовное дело в отношении Урядова слушалось в Мосгорсуде в закрытом режиме из-за наличия в материалах документов с грифом "секретно".