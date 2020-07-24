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24.07.2020 13:07
Рубрика: Культура

Фестиваль экранизаций "Читка" объявил даты проведения в этом году

Текст: Сусанна Альперина

Московский фестиваль экранизаций "Читка" объявил даты. Он состоится в Москве с 25-29 ноября.

Фото: Геннадий Авраменко
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Конкурсная программа будет состоять как из готовых фильмов и сериалов, так и из еще незаконченных проектов в формате больших эпизодов и видеопрезентаций. Также в этом году добавится театральная секция, с собственным куратором и полноценной программой.

Напомним, что первый фестиваль экранизаций "Читка" прошел в Москве с 20 по 23 июня прошлого года. В жюри вошли режиссеры Сергей Урсуляк и Владимир Котт, писатели Алексей Иванов и Александра Маринина, актриса Алена Бабенко. "Самой ожидаемой экранизацией" был назван сериал "Зулейха открывает глаза" по одноименному произведению Гузель Яхиной, в других номинациях победили Алексей Агранович, Алексей Федорченко, Андрей Селиванов и другие. Особыми призами были отмечены мэтры кинематографа - Глеб Панфилов, Василий Лановой, Владимир Меньшов, Карен Шахназаров и Эдуард Артемьев.

В этом году фестиваль также планировалось провести в конце июня. Но из-за пандемии коронавируса стало понятно, что фестиваль придется переносить. Уже в начале мая организаторами был запущен онлайн-проект "Читай дома", в котором приняли участие известные артисты театра и кино. В рамках "Читай дома" звезды читали рассказы Михаила Зощенко и знаменитую повесть Джерома К. Джерома "Трое в лодке, не считая собаки". Чтения собрали более 6 млн просмотров в социальных сетях - "Инстаграм", "Тик Ток", "Одноклассники" и других.

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В связи с большим интересом зрителей было принято решение продолжить проект эксклюзивно с социальной сетью "Одноклассники" чтением рассказов Антона Павловича Чехова. 2020 год юбилейный - 160 лет со Дня рождения писателя, произведения которого экранизировали более 500 раз. 29 июля пройдет заключительный эфир первого сезона, следующий сезон "Читай дома" начнется с сентября. В марафоне принимают участие Анна Банщикова, Любовь Толкалина, Михаил Евланов, Никита Тарасов и другие популярные артисты. Смотреть можно в приложении OK Live и в официальной группе проекта.

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