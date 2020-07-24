Фигуристка Анастасия Шпилевая рассказала, что переболела коронавирусом

Российская фигуристка Анастасия Шпилевая, выступающая в танцах на льду с Григорием Смирновым, сообщила, что переболела коронавирусом.

21-летняя спортсменка рассказала об этом в Instagram. Она призналась, что после перенесенного заболевания она попыталась возобновить тренировки, однако у нее случилось осложнение. И спортсменка решила рассказать об этом всем своим болельщикам.

Она призналась, что соблюдала все меры предосторожности, носила маску и перчатки, однако все равно заразилась.

"В подробности вдаваться не буду, но скажу только, что с такой болезнью я еще не сталкивалась никогда (и, дай бог, больше никогда не столкнусь). Я вылечилась, за что хочу сказать огромное спасибо всем врачам, медсестрам, и всему персоналу больницы ФМБЦ им. Бурназяна. Докторам Александру Озерову и Левану Циклаури - за помощь. Своему дорогому партнеру, тренерам и родителям - за колоссальную поддержку", - рассказала она.

Шпилевая также рассказала об осложнении, которое получила во время возобновления тренировок.

"После того, как я начала давать небольшую нагрузку своему организму, чтобы прийти в форму после длительной болезни, начались осложнения. Выйдя всего лишь на одну тренировку, я снова села дома. И передвигаться пока я могу только так", - написала она.