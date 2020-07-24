Фильм Ивана И. Твердовского вошел в конкурс Венецианского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Ивана И. Твердовского "Конференция", рассказывающий о трагических последствиях теракта во время мюзикла "Норд-Ост", вошел в престижную программу Венецианского кинофестиваля - в конкурс авторского кино "Venice Days" .

Иван Твердовский - один из самых ярких и успешных режиссеров, представляющих независимое молодое кино России.

Выпускник ВГИКа, мастерской Алексея Учителя, Иван снял уже три полнометражных картины, собравшие большое количество российских и международных наград: Иван Твердовский - победитель 23-го минского международного кинофестиваля "Лiстапад-16" в программе "Молодость на марше" за фильм "Зоология".

Сюжет фильма "Конференция" рассказывает о последствиях событий, связанных с трагическим захватом заложников в театре на Дубровке во время мюзикла "Норд-Ост" в 2002 году.

Впервые фильм "Конференция" был презентован в российском павильоне на прошлом Каннском кинофестивале, а затем на American Film Market и European Film Maket в рамках мероприятий, проводимых РОСКИНО.

Главная героиня, роль которой исполнила актриса Наталья Павленкова, спасается во время теракта, но оставляет в зале с заложниками своего мужа и двоих детей. Она возвращается из монастыря, в котором провела восемнадцать лет, чтобы смыть свой грех и извиниться за главную ошибку своей жизни.

В финале история вырастает в универсальное обобщение о природе человеческого страха и проблему пост-травматического синдрома у людей, переживших случаи актов терроризма.

- Собирая свидетельства и воспоминания, связанные с событиями 18-летней давности, произошедшие в Театральном центре на Дубровке, мы сконцентрировались на попытке переработать пост-травматический синдром. Это сгусток чувств, страха, не оставляющих людей. Сам теракт показан в картине весьма косвенно, так как история фильма не ставит себе целью восстанавливать те события. Наоборот, как любая кровоточащая рана, в жизни и судьбе каждого человека, сам теракт рассматривается, как вненациональное событие, которое могло произойти в любой точке земного шара. Мы не обсуждаем политические мотивы и последствия теракта. Картина рассказывает о чувствах человека, совершившего однажды ошибку, о попытке спустя 18 лет найти понимание и оправдание своему поступку. Конференция - это вечер памяти, собрание людей, стремящихся прожить и переработать эмоциональный опыт. Зрителю дана возможность отправиться в этот тяжелый и глубокий, но такой нужный путь, вместе, - рассказал Твердовский.

Для съемочной группы фильм стал испытанием. Молодой, но уже состоявшийся режиссер обошел с проектом всех известных российских продюсеров, представляющих независимое кино, но не нашел отклика и финансирования. До этого Иван делал яркие провокационные социальные драмы ("Класс Коррекции", "Зоология", "Подбросы"), которые с успехом шли на кинофестивалях. В итоге продюсерами фильма выступили Катерина Михайлова и Константин Фам. Их продюсерская работа "Город уснул" (режиссер Мария Игнатенко) представляла в этом году Россию на Берлинале.

Константин Фам, мать, которого белоруска, а отец - вьетнамец, снял в Беларуси презентовавшийся на каннском кинофестивале альманах о Холокосте "Свидетели", который недавно получил президентский грант РФ и будет демонстрироваться школьникам на внеклассных уроках.

- Так сложилось, что я уже много лет занимаюсь в кино мемориальной темой Холокоста, - пояснил Константин Фам. - И понимаю, что подобные фильмы необходимы зрителю, как лекарство. "Норд-Ост" - незаживающая рана. Когда Иван пришел к нам со сценарием, я испытал глубокое потрясение от прочитанного, и нами было принято решение, что этот фильм должен быть реализован любой ценой.