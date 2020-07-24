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24.07.2020 10:09
Рубрика: Спорт

Финал Кубка России по футболу будет судить Москалев

Текст: Максим Домчев

Финальный матч Кубка России по футболу между "Зенитом" и "Химками", который пройдет в субботу в Екатеринбурге, рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым из Воронежа.

Фото: РИА Новости
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О назначении на этот матч Владимира Москалева сообщает официальный сайт РФС. Ассистентами главного арбитра станут Дмитрий Мосякин (Москва) и Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), резервным судьей назначен Алексей Матюнин (Москва). За систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород) и Алексей Стипиди (Краснодар).

Стартовый свисток этого матча прозвучит в 17:00 по московскому времени на "Екатеринбург-Арене".

Для "Зенита" нынешний финал - пятый. До этого команда трижды завоевывала этот трофей, уступив всего один раз. "Химки" были в финале Кубка России в 2005 году, но тогда команда уступила ЦСКА.

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