Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 212-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы"

Принят Государственной Думой 9 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2003, N 50, ст. 4858; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3115; 2010, N 17, ст. 1988; 2011, N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 30, ст. 4067; 2014, N 23, ст. 2934; 2015, N 10, ст. 1409; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4385; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3863, 3891; N 27, ст. 4225, 4294; 2018, N 1, ст. 66; N 31, ст. 4840; 2019, N 18, ст. 2212; 2020, N 14, ст. 2027; N 17, ст. 2727) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 41 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:

"51) операторы финансовых платформ;";

2) пункт 6 статьи 6 дополнить подпунктом 101 следующего содержания:

"101) сведения об операторах финансовых платформ (их наименованиях и сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") в случае, если страховщик присоединился к договорам об оказании услуг операторов финансовых платформ;";

3) статью 61 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Создание и отправка страхователем - физическим лицом страховщику информации в электронной форме для заключения, изменения, досрочного прекращения договора страхования могут осуществляться с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. При этом финансовая платформа может использоваться в качестве информационной системы, оператором которой является оператор финансовой платформы, в целях обеспечения обмена информацией в электронной форме между страхователем и страховщиком.

Деятельность оператора финансовой платформы не является деятельностью страхового агента или страхового брокера.

До заключения договора страхования в соответствии с настоящим пунктом оператор финансовой платформы обязан обеспечить возможность ознакомления страхователя с правилами страхования, в том числе посредством ссылки на документы, размещенные на официальном сайте страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и получения от страхователя подтверждения об ознакомлении с правилами страхования, подписанного страхователем в соответствии с правилами финансовой платформы собственноручной подписью или электронной подписью, в том числе простой электронной подписью, ключ которой получен страхователем при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации. При использовании страхователем электронной подписи в соответствии с настоящим пунктом оператор финансовой платформы обеспечивает выполнение требований к обеспечению защиты информации, устанавливаемых Банком России в соответствии со статьей 764-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Страховщик не вправе ссылаться на нарушение оператором финансовой платформы требований к раскрытию или предоставлению страхователям информации, установленных Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", страховым законодательством, условиями договора страхования и правилами страхования, а также на нарушение оператором финансовой платформы правил финансовой платформы или условий иного договора между ним и страховщиком как на основание для отказа в осуществлении страховой выплаты либо выплаты страховой суммы. В этом случае страховщик вправе предъявить регрессное требование к оператору финансовой платформы в размере осуществленной страховой выплаты или выплаченной страховой суммы.";

4) подпункт 8 пункта 8 статьи 262 после слов "депозитарной деятельности" дополнить словами ", деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности оператора финансовой платформы, оператора инвестиционной платформы".

Статья 2

В абзаце втором пункта 8 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 1; 2001, N 33, ст. 3423; 2002, N 45, ст. 4436; 2004, N 15, ст. 1343; 2011, N 1, ст. 21; N 50, ст. 7357; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 51, ст. 6699; 2015, N 27, ст. 4001) слова "банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества" заменить словами "банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества", после слов "банковских счетах" дополнить словами ", специальных счетах операторов финансовых платформ".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2006, N 17, ст. 1780; 2007, N 22, ст. 2563; 2011, N 7, ст. 905; N 48, ст. 6728; N 50, ст. 7357; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6699; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4357; 2016, N 1, ст. 50; 2018, N 53, ст. 8440; 2019, N 31, ст. 4418) следующие изменения:

1) статью 82 дополнить пунктом 17 следующего содержания:

"17. Держатель реестра, осуществляющий ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг по поручению эмитента, не вправе открывать лицевые счета в отношении себя лично, в том числе лицевые счета номинального держателя.";

2) пункт 2 статьи 86 дополнить предложением следующего содержания: "Сведения о лице, которому открыт лицевой счет, информация о таком счете, включая информацию об операциях по нему, связанных с учетом прав на ценные бумаги, приобретенные или отчуждаемые на основании сделок, совершенных с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", могут по письменному указанию лица, которому открыт лицевой счет, предоставляться держателем реестра оператору финансовой платформы.";

3) в статье 87:

а) пункт 3 после слов "банковские счета" дополнить словами "или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы";

б) пункт 12 после слов "банковские счета" дополнить словами "или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы",";

4) часть первую статьи 10 дополнить словами ", за исключением депозитарной деятельности";

5) в статье 155:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Репозитарной деятельностью признается осуществляемая на основании лицензии Банка России деятельность по оказанию услуг по сбору, фиксации, обработке, хранению и предоставлению информации о заключенных не на организованных торгах договорах репо, договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, договорах иного вида, которые предусмотрены федеральными законами и нормативными актами Банка России, и иной информации в случаях, предусмотренных федеральными законами и правилами осуществления репозитарной деятельности, а также по ведению реестра указанных договоров и иной информации (далее - реестр договоров).";

б) абзац первый пункта 3 дополнить словами ", юридическое лицо, 100 процентов акций (долей) которого принадлежат центральному депозитарию";

6) в статье 158:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Указанные в федеральных законах и нормативных актах Банка России лица предоставляют в репозитарий информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 155 настоящего Федерального закона, в порядке, составе, форме и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России, а также правилами осуществления репозитарной деятельности, если это предусмотрено федеральными законами.";

б) пункт 2 после слов "указанные в" дополнить словами "федеральных законах и";

в) пункт 3 после слов "Обязанность указанных в" дополнить словами "федеральных законах и";

г) в пункте 4 слова "о договорах, указанных" заменить словами ", содержащие информацию, указанную", слова "информации о соответствующем договоре" заменить словами "соответствующей информации";

д) в пункте 5 слова "о договоре" исключить;

е) в пункте 6 слова "о договорах" исключить;

ж) пункт 8 после слов "находящимся в их производстве," дополнить словами "и иным лицам в соответствии с федеральными законами", после слов "перечень которой установлен" дополнить словами "правилами осуществления репозитарной деятельности и (или)";

з) в пункте 13 слова "о договорах" и слова "о договоре" исключить;

и) дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14. Репозитарий вправе в объеме и порядке, предусмотренных правилами осуществления репозитарной деятельности, предоставлять информацию, содержащую обобщенные сведения из реестра договоров и не содержащую персональные данные, в том числе информацию, в отношении которой нормативными актами Банка России в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не установлена обязанность по ее раскрытию.";

7) в статье 39:

а) в пункте 1 слова "за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящей статьи" заменить словами "за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 21 настоящей статьи";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Центральный депозитарий, присоединившийся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", вправе на основании договора с эмитентом государственных ценных бумаг во исполнение поручений этого эмитента совершать гражданско-правовые сделки с такими ценными бумагами с использованием финансовой платформы без лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.".

Статья 4

Абзац шестнадцатый статьи 3618 Федерального закона от 7 мая 1998 года N 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 19, ст. 2071; 2003, N 2, ст. 166; 2004, N 49, ст. 4854; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3619; 2011, N 48, ст. 6728; 2013, N 30, ст. 4084; N 52, ст. 6975; 2014, N 11, ст. 1098; N 30, ст. 4219; 2018, N 31, ст. 4858) после слов "за исключением депозитарной" дополнить словами "деятельности, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности оператора финансовой платформы, деятельности оператора инвестиционной платформы".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28, ст. 3553; N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14, 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196, 4221; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 17, ст. 2418; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239) следующие изменения:

1) часть первую статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"операторы финансовых платформ.";

2) в статье 7:

а) в пункте 1:

подпункт 6 после слова "ломбардов" дополнить словами ", операторов финансовых платформ";

подпункт 7 после слова "ломбардов" дополнить словами ", операторов финансовых платформ";

б) дополнить пунктом 14-5 следующего содержания:

"14-5. Идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенная идентификация клиента - физического лица не проводятся оператором финансовой платформы при заключении с ним договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" в целях совершения сделок, не требующих идентификации в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случая, если у работников оператора финансовой платформы возникают подозрения, что данные сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма). При совершении с использованием финансовой платформы операций и сделок, требующих идентификации в соответствии с настоящим Федеральным законом, оператор финансовой платформы до совершения таких операции или сделки обязан провести идентификацию клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца либо упрощенную идентификацию клиента - физического лица в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

в) дополнить пунктом 15-8 следующего содержания:

"15-8. Оператор финансовой платформы в соответствии с правилами финансовой платформы вправе на основании договора поручать банку проведение идентификации клиента - физического лица при его личном присутствии, а также проведение идентификации представителя такого клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца в целях заключения с таким клиентом договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с бездокументарными ценными бумагами, облигациями и обездвиженными сберегательными сертификатами с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" и (или) учета прав на эти ценные бумаги.

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях заключения с таким клиентом с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, договоров добровольного имущественного страхования, договоров страхования от несчастных случаев и болезней, договоров добровольного медицинского страхования.

Кредитные организации, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - физического лица в целях заключения с таким клиентом кредитного договора с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".

Банки, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, вправе на основании договора поручать оператору финансовой платформы проведение идентификации клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях заключения с таким клиентом договора банковского счета (вклада) с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы".";

г) в пункте 16 цифры "15-6, 15-7" заменить цифрами "15-6 - 15-8";

д) пункт 17 после слов "Об электронной подписи"," дополнить словами "операторы финансовых платформ,";

е) в пункте 18 цифры "15-6, 15-7" заменить цифрами "15-6 - 15-8", после слов "негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "оператором финансовой платформы,";

ж) в пункте 19 цифры "15-6, 15-7" заменить цифрами "15-6 - 15-8", после слов "негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "оператору финансовой платформы,";

з) пункт 110 после слов "негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "оператор финансовой платформы,";

и) в абзаце первом пункта 111 слова "депозитарного договора и" заменить словами "депозитарного договора, при внесении регистратором записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги в реестре их владельцев по основаниям, вытекающим из сделок, совершенных с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", при заключении с оператором финансовой платформы договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" в целях совершения с использованием финансовой платформы сделок, для которых настоящим Федеральным законом предусмотрена упрощенная идентификация,";

к) подпункт 2 пункта 112 после слов "или негосударственного пенсионного фонда," дополнить словами "оператору финансовой платформы,";

л) в пункте 113 слова "а также для приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов" заменить словами "приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, внесения регистратором записей по учету прав на бездокументарные ценные бумаги в реестре их владельцев в целях исполнения обязательств по сделкам, совершенным с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", и заключения с оператором финансовой платформы договора об оказании услуг оператора финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" в целях совершения с использованием финансовой платформы сделок, для которых настоящим Федеральным законом предусмотрена упрощенная идентификация";

м) в пункте 114:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"оператором финансовой платформы;";

абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами пятым и шестым;

н) в пункте 2:

абзац одиннадцатый после слова "ломбардов" дополнить словами ", операторов финансовых платформ";

абзац двенадцатый после слова "ломбардов" дополнить словами ", операторов финансовых платформ";

в абзаце четырнадцатом слова "а также" исключить, после слов "микрофинансовых компаниях," дополнить словами "а также операторах финансовых платформ,";

о) в пункте 5:

в абзаце шестом слова "Предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие счета (вклада) клиента без личного присутствия открывающего счет (вклад) физического лица или его представителя также не применяется в случае, если клиент - физическое лицо ранее был идентифицирован в порядке, предусмотренном пунктом 58 настоящей статьи." исключить;

в абзаце седьмом слова "предусмотренном абзацем седьмым настоящего пункта" заменить словами "предусмотренном абзацем восьмым настоящего пункта", дополнить предложением следующего содержания: "Предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие кредитной организацией счета (вклада) клиента без личного присутствия открывающего счет (вклад) физического лица или его представителя также не применяется в случае, если клиент - физическое лицо ранее был идентифицирован в порядке, предусмотренном пунктом 58 настоящей статьи, этой же кредитной организацией, а также в случае, если такой клиент - физическое лицо ранее был идентифицирован при его личном присутствии оператором финансовой платформы либо был идентифицирован при его личном присутствии банком, которому в соответствии с абзацем первым пункта 15-8 настоящей статьи было поручено проведение идентификации, находится на обслуживании у оператора финансовой платформы и в отношении его с учетом периодичности, установленной подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, обновляется информация, за исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении данного клиента или его представителя либо в отношении операции с денежными средствами данного клиента подозрений в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.";

в абзаце девятом слово "седьмым" заменить словом "восьмым";

п) абзац пятый пункта 54 после слова "Банки" дополнить словами ", операторы финансовых платформ";

р) в пункте 56:

абзац первый дополнить предложением следующего содержания: "Оператор финансовой платформы, соответствующий критериям, установленным абзацами шестым и седьмым пункта 57 настоящей статьи, вправе после проведения им идентификации при личном присутствии клиента - физического лица, являющегося гражданином Российской Федерации, с его согласия и на безвозмездной основе размещать или обновлять в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведения, необходимые для регистрации в ней клиента - физического лица, и сведения, предусмотренные абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 настоящей статьи.";

абзац второй после слова "банками" дополнить словами "и операторами финансовых платформ";

с) в пункте 57:

дополнить новыми абзацами пятым - седьмым следующего содержания:

"Оператор финансовой платформы, указанный в пункте 56 настоящей статьи, должен соответствовать одновременно следующим критериям:

к оператору финансовой платформы не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", если иное не установлено Центральным банком Российской Федерации;

в отношении оператора финансовой платформы Центральным банком Российской Федерации не принято решение, предусмотренное пунктом 511 настоящей статьи.";

абзац пятый считать абзацем восьмым и изложить его в следующей редакции:

"Центральный банк Российской Федерации ежемесячно размещает на своем официальном сайте в сети Интернет перечень банков, соответствующих критериям, установленным абзацами вторым - четвертым настоящего пункта, и операторов финансовой платформы, соответствующих критериям, установленным абзацами шестым и седьмым настоящего пункта. В случае несоответствия банка, оператора финансовой платформы, включенных в указанный перечень, критериям, установленным настоящим пунктом, Центральный банк Российской Федерации исключает банк, оператора финансовой платформы из указанного перечня не позднее одного рабочего дня со дня, когда банк, оператор финансовой платформы перестали соответствовать указанным критериям.";

абзац шестой считать абзацем девятым и его после слов "настоящего пункта," дополнить словами "операторы финансовых платформ, соответствующие критериям, установленным абзацами шестым и седьмым настоящего пункта, и осуществляющие размещение и обновление указанных в пункте 56 настоящей статьи сведений,";

абзац седьмой считать абзацем десятым и его после слов "настоящего пункта," дополнить словами "операторы финансовых платформ, не соответствующие критериям, установленным абзацами шестым и седьмым настоящего пункта,";

т) в пункте 511:

абзац второй признать утратившим силу;

дополнить абзацами следующего содержания:

"Центральный банк Российской Федерации вправе принять решение о запрете оператору финансовой платформы осуществлять действия, предусмотренные пунктом 56 настоящей статьи, если оператор финансовой платформы осуществляет размещение и обновление указанных в пункте 56 настоящей статьи сведений, в случае неоднократного в течение одного года нарушения оператором финансовой платформы требований, предусмотренных статьей 6, настоящей статьей (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 настоящего Федерального закона, и (или) неоднократного в течение одного года нарушения оператором финансовой платформы требований нормативных актов Центрального банка Российской Федерации, принятых в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Порядок и сроки направления банку, оператору финансовой платформы уведомлений о принятии указанных в абзацах первом и третьем настоящего пункта решений устанавливаются Центральным банком Российской Федерации.";

у) пункт 7 после слова "ломбардов" дополнить словами ", операторов финансовых платформ";

ф) в пункте 13:

абзац первый после слова "ломбарды" дополнить словами ", операторы финансовых платформ";

абзац второй после слова "ломбарды" дополнить словами ", операторы финансовых платформ";

х) пункт 133 после слова "ломбардов" дополнить словами ", операторов финансовых платформ";

ц) абзац первый пункта 135 после слова "ломбарда" дополнить словами ", оператора финансовой платформы";

3) в статье 75:

а) пункт 5 после слова "ломбарды" дополнить словами ", операторы финансовых платформ";

б) пункт 6 после слова "ломбарды" дополнить словами ", операторы финансовых платформ".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4562; 2007, N 50, ст. 6247; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4084; 2015, N 27, ст. 4001; 2017, N 31, ст. 4830; 2019, N 18, ст. 2199; N 30, ст. 4150) следующие изменения:

1) статью 24 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4. Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом могут предусматривать возможность подачи заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". Прием заявок на приобретение инвестиционных паев с использованием финансовой платформы допускается только при условии, что с использованием такой финансовой платформы обеспечивается также возможность подачи заявок на погашение и обмен этих инвестиционных паев.";

2) пункт 1 статьи 27 после слов "специализированные депозитарии," дополнить словами "операторы финансовых платформ,";

3) в пункте 7 статьи 44:

а) в подпункте 2 слова "деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, а также" исключить;

б) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) с деятельностью оператора финансовой платформы;

5) с деятельностью оператора инвестиционной платформы.".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 18, ст. 1720; 2007, N 49, ст. 6067; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4291; N 49, ст. 7040; 2012, N 31, ст. 4319, 4320; 2013, N 30, ст. 4084; 2014, N 30, ст. 4224; 2015, N 48, ст. 6715; 2016, N 26, ст. 3883; 2017, N 14, ст. 2008; 2018, N 32, ст. 5076; 2019, N 18, ст. 2212; N 23, ст. 2905; 2020, N 17, ст. 2727; N 22, ст. 3382) следующие изменения:

1) в пункте 72 статьи 15:

а) в абзаце четвертом второе и третье предложения исключить, дополнить предложениями следующего содержания: "Создание и направление владельцем транспортного средства - физическим лицом страховщику заявления о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа могут осуществляться с использованием финансовой платформы в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы". При этом указанные официальный сайт страховщика, финансовая платформа могут использоваться в качестве информационной системы, оператором которой является соответственно страховщик, оператор финансовой платформы, в целях обеспечения обмена информацией в электронной форме между страхователем, страховщиком и профессиональным объединением страховщиков, являющимся оператором автоматизированной информационной системы обязательного страхования, созданной в соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона. Перечень сведений, предоставляемых владельцем транспортного средства с использованием официального сайта страховщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или финансовой платформы при создании заявления о заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа, определяется правилами обязательного страхования. Оператор финансовой платформы не вправе взимать вознаграждение со страхователя при заключении договора обязательного страхования.";

б) в абзаце пятом слова "аутентификации или" заменить словами "аутентификации, финансовой платформы,";

2) в статье 30:

а) абзац третий пункта 1 после слов "профессиональное объединение" дополнить словами ", операторы финансовых платформ, оказывающие услуги, связанные с обеспечением возможности заключения договоров обязательного страхования между страхователем - физическим лицом и страховщиком в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы",";

б) абзац второй пункта 3 после слов "профессиональным объединениям," дополнить словами "операторам финансовых платформ, оказывающим услуги, связанные с обеспечением возможности заключения договоров обязательного страхования между страхователем - физическим лицом и страховщиком в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы",".

Статья 8

Часть первую статьи 761 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2013, N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6695; 2015, N 29, ст. 4348; 2016, N 1, ст. 50; 2019, N 31, ст. 4418) дополнить пунктом 19 следующего содержания:

"19) оператора финансовой платформы.".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029; 2006, N 31, ст. 3449; 2007, N 12, ст. 1350; 2008, N 42, ст. 4699; N 52, ст. 6225; 2013, N 52, ст. 6975; 2014, N 52, ст. 7543; 2015, N 1, ст. 4; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115; N 47, ст. 7140; 2020, N 22, ст. 3384) следующие изменения:

1) пункт 4 части 3 статьи 6 дополнить словами ", возможность определения на любой день наличия и размеров вкладов, размещенных в банке с использованием финансовой платформы";

2) часть 3 статьи 11 после слов "предусмотренных статьями 121 и 122 настоящего Федерального закона" дополнить словами ", а также случаев, предусмотренных статьей 123 настоящего Федерального закона";

3) в статье 12:

а) часть 1 после слов "сообщение о" дополнить словами "дате начала выплаты возмещения по вкладам,";

б) часть 4 дополнить предложением следующего содержания: "В случаях, предусмотренных статьей 123 настоящего Федерального закона, выплата возмещения по вкладам производится Агентством без обращения вкладчика, наследника или правопреемника (их представителей) в Агентство.";

в) дополнить частью 113 следующего содержания:

"113. Выплата возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, за исключением случаев, предусмотренных статьей 123 настоящего Федерального закона, осуществляется Агентством по заявлениям, поданным вкладчиком, наследником или правопреемником (их представителями), в порядке, предусмотренном настоящей статьей. Выплата возмещения по вкладам в случаях, предусмотренных статьей 123 настоящего Федерального закона, осуществляется Агентством путем перечисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы, открытый в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" (далее - специальный счет оператора финансовой платформы).";

г) дополнить частью 121 следующего содержания:

"121. Порядок взаимодействия Агентства с оператором финансовой платформы при осуществлении выплаты возмещения по вкладам в соответствии со статьей 123 настоящего Федерального закона, включая порядок и размер оплаты услуг оператора финансовой платформы, связанных с выплатой возмещения по вкладам, устанавливается советом директоров Агентства.";

4) дополнить статьей 123 следующего содержания:

"Статья 123. Особенности выплаты возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, без обращения вкладчика, наследника или правопреемника (их представителей) в Агентство

1. Банк России уведомляет регистратора финансовых транзакций о наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, в день его наступления.

2. Регистратор финансовых транзакций в течение трех рабочих дней со дня получения от Банка России в соответствии с частью 1 настоящей статьи уведомления о наступлении страхового случая представляет в Агентство сведения об обязательствах банка по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, и при наличии сведения о согласии вкладчиков, предусмотренном частью 11 настоящей статьи. Указанные в настоящей части сведения представляются в Агентство в порядке и по форме, которые установлены Агентством. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора финансовых транзакций сведений об обязательствах банка по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, Агентство направляет полученные сведения в банк, в отношении которого наступил страховой случай, для формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками.

3. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, выплата возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, осуществляется Агентством без обращения вкладчика с заявлением о его выплате и представления документов, предусмотренных частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, в течение трех рабочих дней с даты начала выплаты возмещения по вкладам, указанной в сообщении, предусмотренном частью 1 статьи 12 настоящего Федерального закона.

4. Выплата возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, осуществляется Агентством на основании реестра обязательств банка перед вкладчиками путем перечисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы в порядке, установленном Агентством. Обязанность Агентства по выплате возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, считается исполненной со дня зачисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы.

5. Если в банке, в отношении которого наступил страховой случай, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, вкладчик имеет несколько вкладов, размещенных с использованием разных финансовых платформ, выплата возмещения по таким вкладам осуществляется на специальные счета операторов соответствующих финансовых платформ пропорционально размерам таких вкладов, но в совокупности не более предельного размера возмещения по вкладам, предусмотренного частью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона.

6. Если в банке, в отношении которого наступил страховой случай, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, наряду с одним или несколькими вкладами, размещенными с использованием финансовой платформы, вкладчик имеет вклады, размещенные без использования финансовой платформы (за исключением вкладов, по которым расчет и выплата возмещения в соответствии со статьями 121 и 122 настоящего Федерального закона осуществляются отдельно), размер возмещения вкладчику по таким вкладам определяется в следующем порядке:

1) размер возмещения по таким вкладам определяется в размере 100 процентов суммы таких вкладов, уменьшенном на размер встречных требований к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая, но в совокупности не может превышать предельный размер возмещения по вкладам, предусмотренный частью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона;

2) размер возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, определяется в размере 100 процентов суммы таких вкладов, но не может превышать размер возмещения по вкладам, определенный в соответствии с пунктом 1 настоящей части. При этом размер возмещения вкладчику по каждому из вкладов, размещенных с использованием финансовой платформы, определяется пропорционально их размерам;

3) размер возмещения по вкладам, размещенным без использования финансовой платформы, определяется в размере возмещения по вкладам, определенном в соответствии с пунктом 1 настоящей части, уменьшенном на размер возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящей части. При этом размер возмещения вкладчику по каждому из вкладов, размещенных без использования финансовой платформы, определяется пропорционально их размерам.

7. Положения части 6 настоящей статьи не применяются при наличии у вкладчика на день наступления страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, вкладов, размещенных для осуществления предпринимательской деятельности без использования финансовой платформы, в банке, в отношении которого наступил указанный страховой случай. В этом случае размер возмещения вкладчику по таким вкладам определяется в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона.

8. При наличии согласия, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, вкладчику также осуществляется выплата возмещения по вкладам, размещенным без использования финансовой платформы, в соответствии с настоящей статьей без обращения вкладчика с заявлением о его выплате и представления документов, предусмотренных частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, путем перечисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы, за исключением возмещения по вкладам, указанным в статьях 121 и 122 настоящего Федерального закона, и вкладам, размещенным для осуществления предпринимательской деятельности. При наличии предусмотренного частью 11 настоящей статьи согласия, представленного два раза и более в отношении одного банка, указанная выплата осуществляется в соответствии с согласием, представленным позднее.

9. Оператор финансовой платформы уведомляет вкладчика о выплате возмещения по вкладу не позднее дня, следующего за днем зачисления соответствующего возмещения на специальный счет оператора финансовой платформы.

10. Требования вкладчика по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, к банку, в отношении которого произошел страховой случай, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, а при наличии согласия вкладчика, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, также требования вкладчика по вкладам, размещенным без использования финансовой платформы, в сумме, превышающей размер причитающегося вкладчику возмещения по вкладам, подлежат включению в реестр требований кредиторов без письменного заявления вкладчика в течение 30 рабочих дней со дня опубликования в официальном издании, предусмотренном пунктом 1 статьи 28 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", объявления, предусмотренного пунктом 11 статьи 18932 указанного Федерального закона. В этом случае расчеты с вкладчиком в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) производятся с использованием специального счета оператора финансовой платформы. Вкладчик вправе отказаться от включения его требований по вкладам в порядке, установленном настоящей частью, в реестр требований кредиторов, а также указать иные реквизиты для производства расчетов с ним в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации), обратившись в Агентство или во временную администрацию по управлению кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

11. Вкладчик вправе представить (отозвать) заявление о согласии на осуществление ему выплаты возмещения по вкладам, размещенным в банке без использования финансовой платформы, и на включение его требований по соответствующим вкладам в реестр требований кредиторов без его письменного заявления в порядке, установленном правилами финансовой платформы, до момента представления регистратором финансовых транзакций сведений об обязательствах банка по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, в Агентство в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

12. Положения частей 3 - 5 и 8 - 10 настоящей статьи не применяются, если на момент наступления страхового случая в отношении банка, в котором размещены вклады с использованием финансовой платформы или размещены вклады без использования финансовой платформы и в отношении их имеется согласие вкладчика, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, либо на момент осуществления Агентством выплаты возмещения по таким вкладам соответствующий оператор финансовой платформы исключен из реестра операторов финансовых платформ. В указанных случаях выплата возмещения по таким вкладам осуществляется в порядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального закона.";

5) главу 21 дополнить статьей 1311 следующего содержания:

"Статья 1311. Особенности выплаты возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, без обращения вкладчика, наследника или правопреемника (их представителей) в Агентство

1. Банк России уведомляет регистратора финансовых транзакций о наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, в день его наступления.

2. Регистратор финансовых транзакций в течение трех рабочих дней со дня получения от Банка России в соответствии с частью 1 настоящей статьи уведомления о наступлении страхового случая представляет в Агентство сведения об обязательствах банка по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, и при наличии сведения о согласии вкладчиков, предусмотренном частью 11 настоящей статьи. Указанные в настоящей части сведения представляются в Агентство в порядке и по форме, которые установлены Агентством. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от регистратора финансовых транзакций сведений об обязательствах банка по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, Агентство направляет полученные сведения в банк, в отношении которого наступил страховой случай, для формирования реестра обязательств банка перед вкладчиками.

3. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, выплата возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, осуществляется Агентством без обращения вкладчика с заявлением о его выплате и представления документов, предусмотренных частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, в течение трех рабочих дней с даты начала выплаты возмещения по вкладам, указанной в сообщении, предусмотренном частью 1 статьи 12 настоящего Федерального закона.

4. Выплата возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, осуществляется Агентством на основании реестра обязательств банка перед вкладчиками путем перечисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы в порядке, установленном Агентством. Обязанность Агентства по выплате возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, считается исполненной со дня зачисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы.

5. Если в банке, в отношении которого наступил страховой случай, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, вкладчик имеет несколько вкладов, размещенных с использованием разных финансовых платформ, выплата возмещения по таким вкладам осуществляется на специальные счета операторов соответствующих финансовых платформ пропорционально размерам таких вкладов, но в совокупности не более предельного размера возмещения по вкладам, предусмотренного частью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона.

6. Если в банке, в отношении которого наступил страховой случай, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, наряду с одним или несколькими вкладами, размещенными с использованием финансовой платформы, вкладчик имеет вклады, размещенные без использования финансовой платформы (за исключением вкладов, по которым расчет и выплата возмещения в соответствии со статьями 131, 132 и 1310 настоящего Федерального закона осуществляются отдельно), размер возмещения вкладчику по таким вкладам определяется в следующем порядке:

1) размер возмещения по таким вкладам определяется в размере 100 процентов суммы таких вкладов, уменьшенном на размер встречных требований к вкладчику, возникших до дня наступления страхового случая, но в совокупности не может превышать предельный размер возмещения по вкладам, предусмотренный частью 2 статьи 11 настоящего Федерального закона;

2) размер возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, определяется в размере 100 процентов суммы таких вкладов, но не может превышать размер возмещения по вкладам, определенный в соответствии с пунктом 1 настоящей части. При этом размер возмещения вкладчику по каждому из вкладов, размещенных с использованием финансовой платформы, определяется пропорционально их размерам;

3) размер возмещения по вкладам, размещенным без использования финансовой платформы, определяется в размере возмещения по вкладам, определенном в соответствии с пунктом 1 настоящей части, уменьшенном на размер возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящей части. При этом размер возмещения вкладчику по каждому из вкладов, размещенных без использования финансовой платформы, определяется пропорционально их размерам.

7. Положения части 6 настоящей статьи не применяются при наличии у вкладчика на день наступления страхового случая, предусмотренного пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, вкладов, размещенных для осуществления предпринимательской деятельности без использования финансовой платформы, в банке, в отношении которого наступил указанный страховой случай. В этом случае размер возмещения вкладчику по таким вкладам определяется в соответствии с частью 3 статьи 11 настоящего Федерального закона.

8. При наличии согласия, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, вкладчику также осуществляется выплата возмещения по вкладам, размещенным без использования финансовой платформы, в соответствии с настоящей статьей без обращения вкладчика с заявлением о его выплате и представления документов, предусмотренных частью 4 статьи 10 настоящего Федерального закона, путем перечисления денежных средств на специальный счет оператора финансовой платформы, за исключением возмещения по вкладам, указанным в статьях 131, 132 и 1310 настоящего Федерального закона, и вкладам, размещенным для осуществления предпринимательской деятельности. При наличии предусмотренного частью 11 настоящей статьи согласия, представленного два раза и более в отношении одного банка, указанная выплата осуществляется в соответствии с согласием, представленным позднее.

9. Оператор финансовой платформы уведомляет вкладчика о выплате возмещения по вкладу не позднее дня, следующего за днем зачисления соответствующего возмещения на специальный счет оператора финансовой платформы.

10. Требования вкладчика по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, к банку, в отношении которого произошел страховой случай, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 8 настоящего Федерального закона, а при наличии согласия вкладчика, предусмотренного частью 11 настоящей статьи, также требования вкладчика по вкладам, размещенным без использования финансовой платформы, в сумме, превышающей размер причитающегося вкладчику возмещения по вкладам, подлежат включению в реестр требований кредиторов без письменного заявления вкладчика в течение 30 рабочих дней со дня опубликования в официальном издании, предусмотренном пунктом 1 статьи 28 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", объявления, предусмотренного пунктом 11 статьи 18932 указанного Федерального закона. В этом случае расчеты с вкладчиком в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации) производятся с использованием специального счета оператора финансовой платформы. Вкладчик вправе отказаться от включения его требований по вкладам в порядке, установленном настоящей частью, в реестр требований кредиторов, а также указать иные реквизиты для производства расчетов с ним в ходе конкурсного производства (принудительной ликвидации), обратившись в Агентство или во временную администрацию по управлению кредитной организацией в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

11. Вкладчик вправе представить (отозвать) заявление о согласии на осуществление ему выплаты возмещения по вкладам, размещенным в банке без использования финансовой платформы, и на включение его требований по соответствующим вкладам в реестр требований кредиторов без его письменного заявления в порядке, установленном правилами финансовой платформы, до момента представления регистратором финансовых транзакций сведений об обязательствах банка по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, в Агентство в соответствии с частью 2 настоящей статьи.

12. Положения частей 3 - 5 и 8 - 10 настоящей статьи не применяются, если на момент наступления страхового случая в отношении банка, в котором размещены вклады с использованием финансовой платформы или размещены вклады без использования финансовой платформы и в отношении их имеется согласие вкладчика, предусмотренное частью 11 настоящей статьи, либо на момент осуществления Агентством выплаты возмещения по таким вкладам соответствующий оператор финансовой платформы исключен из реестра операторов финансовых платформ. В указанных случаях выплата возмещения по таким вкладам осуществляется в порядке, установленном статьей 12 настоящего Федерального закона.";

6) в части 1 статьи 30 слова "семидневный срок" заменить словами "течение пяти рабочих дней", дополнить предложением следующего содержания: "Формирование реестра обязательств банка перед вкладчиками осуществляется банком, который присоединился к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы и в отношении которого наступил страховой случай, на основании указанных в части 2 статьи 123 настоящего Федерального закона сведений об обязательствах банка по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, и с учетом иных сведений, имеющихся у этого банка.".

Статья 10

Пункт 18 статьи 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2013, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, 2317; 2016, N 27, ст. 4223; 2017, N 18, ст. 2665; 2019, N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4418, 4423) после слов "клиринговую деятельность," дополнить словами "деятельность оператора финансовой платформы,".

Статья 11

Пункт 5 части 1 статьи 25 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 414-ФЗ "О центральном депозитарии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7356; 2012, N 31, ст. 4334; 2013, N 30, ст. 4084; 2018, N 32, ст. 5088) после слов "ценных бумаг" дополнить словами ", оператору финансовой платформы".

Статья 12

В части 2 статьи 25 Федерального закона от 2 августа 2019 года N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 31, ст. 4418) слова "до 1 июля 2020 года" заменить словами "до 1 июля 2021 года".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 25 мая 2020 года N 163-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 22, ст. 3384) следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"1) в подпункте 3 пункта 3 слова "по договорам банковского вклада (депозита) и договорам банковского счета, стороной по которым были юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям" заменить словами ", указанных в пункте 61 настоящей статьи";

2) в пункте 61 слова "юридические лица, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям" заменить словами "физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (если такие счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом предпринимательской деятельности), юридические лица, указанные в статье 51 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", владельцы специальных счетов (специальных депозитов), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации".";

2) в статье 2:

а) подпункт "а" пункта 4 после слов "а также" дополнить словами "возможность определения на любой день";

б) подпункт "а" пункта 7 изложить в следующей редакции:

"а) в части 3 слова "статьями 121 и 122 настоящего Федерального закона, а также случаев, предусмотренных статьей 123 настоящего Федерального закона" заменить словами "статьями 131 и 132 настоящего Федерального закона, и специальных счетов (специальных депозитов), предусмотренных статьей 1310 настоящего Федерального закона, а также случаев, предусмотренных статьей 1311 настоящего Федерального закона";";

в) в пункте 8:

дополнить пунктом "б1" следующего содержания:

"б1) в части 4 цифры "123" заменить цифрами "1311";";

дополнить пунктами "ж1" и "ж2" следующего содержания:

"ж1) в части 113 цифры "123" заменить цифрами "1311";

ж2) в части 121 цифры "123" заменить цифрами "1311";";

г) в пункте 15:

подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) в части 1 цифры "123" заменить цифрами "1311";";

дополнить подпунктом "а1" следующего содержания:

"а1) в пункте 1 части 2 слово "дату" заменить словом "день";".

Статья 14

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением статьи 7 и пункта 5 статьи 9 настоящего Федерального закона.

2. Статья 7 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Пункт 5 статьи 9 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 октября 2020 года.

4. Положения статьи 123 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" применяются до 30 сентября 2020 года включительно.

Президент Российской Федерации В. Путин