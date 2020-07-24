Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы"

Принят Государственной Думой 9 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в области оказания операторами финансовых платформ услуг, связанных с обеспечением возможности совершения финансовых сделок между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями или эмитентами с использованием финансовых платформ, а также определяет правовые основы деятельности таких операторов.

2. Требования настоящего Федерального закона не распространяются на деятельность по оказанию услуг, связанных с обеспечением возможности совершения сделок, осуществляемую лицами, которые не были включены Банком России в реестр операторов финансовых платформ.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

1. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:

1) финансовая платформа - информационная система, которая обеспечивает взаимодействие финансовых организаций или эмитентов с потребителями финансовых услуг (далее - участники финансовой платформы) посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в целях обеспечения возможности совершения финансовых сделок и доступ к которой предоставляется оператором финансовой платформы;

2) оператор финансовой платформы - юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, оказывающее услуги, связанные с обеспечением возможности совершения финансовых сделок между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием финансовой платформы, и включенное Банком России в реестр операторов финансовых платформ. Оператор финансовой платформы не является стороной финансовых сделок, совершаемых с использованием финансовой платформы;

3) финансовые организации - кредитные организации и некредитные финансовые организации, присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с потребителями финансовых услуг, в том числе от имени эмитентов;

4) эмитенты - эмитенты (в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"), присоединившиеся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок в отношении ценных бумаг таких эмитентов с потребителями финансовых услуг, и эмитенты, финансовые сделки в отношении ценных бумаг которых совершают финансовые организации, действующие от имени этих эмитентов;

5) потребитель финансовых услуг - физическое лицо, присоединившееся к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы в целях совершения финансовых сделок с финансовыми организациями и эмитентами;

6) специальный счет - номинальный счет, открытый владельцу - оператору финансовой платформы в кредитной организации, соответствующей установленным настоящим Федеральным законом требованиям, предназначенный для совершения определенных настоящим Федеральным законом операций с денежными средствами, принадлежащими бенефициарам - потребителям финансовых услуг, и используемый при совершении финансовых сделок участниками финансовой платформы;

7) финансовые сделки - сделки по предоставлению банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, сделки с финансовыми инструментами, сделки по предоставлению иных предусмотренных правилами финансовой платформы услуг финансового характера, совершаемые между финансовыми организациями или эмитентами и потребителями финансовых услуг с использованием финансовой платформы, за исключением договоров банковского счета (вклада), заключаемых в связи с осуществлением потребителем финансовых услуг предпринимательской деятельности;

8) регистратор финансовых транзакций - репозитарий, имеющий статус центрального депозитария или являющийся юридическим лицом, все акции (доли) которого принадлежат центральному депозитарию, и осуществляющий репозитарную деятельность в отношении финансовых сделок.

2. Понятие "информационная система" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Статья 3. Договор об оказании услуг оператора финансовой платформы

1. По договору об оказании услуг оператора финансовой платформы оператор финансовой платформы обязуется в соответствии с правилами финансовой платформы оказывать услуги, связанные с обеспечением возможности совершения участниками финансовой платформы финансовых сделок с использованием финансовой платформы. По договору об оказании услуг оператора финансовой платформы оператор финансовой платформы может также оказывать участникам финансовой платформы услуги по информационному обеспечению взаимодействия в целях совершения финансовых сделок в порядке, предусмотренном правилами финансовой платформы.

2. Заключение договора об оказании услуг оператора финансовой платформы осуществляется путем присоединения участников финансовой платформы к указанному договору, условия которого предусмотрены правилами финансовой платформы, в порядке, установленном правилами финансовой платформы.

Статья 4. Правила финансовой платформы

1. В правилах финансовой платформы должны содержаться:

1) требования к участникам финансовой платформы;

2) виды финансовых сделок, совершение которых осуществляется в соответствии с правилами финансовой платформы;

3) условия договора об оказании услуг оператора финансовой платформы, включая права и обязанности оператора финансовой платформы, присоединившихся к такому договору потребителей финансовых услуг, финансовых организаций и эмитентов, а также порядок взаимодействия между оператором финансовой платформы и участниками финансовой платформы при заключении и исполнении финансовых сделок с использованием финансовой платформы;

4) порядок размещения оператором финансовой платформы информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы (в том числе при участии лиц, привлекаемых оператором финансовой платформы на основании соглашения), обеспечивающий выполнение требований, установленных статьей 15 настоящего Федерального закона, включая меры, применяемые оператором финансовой платформы в целях обеспечения соблюдения таких требований;

5) порядок и сроки рассмотрения оператором финансовой платформы обращений потребителей финансовых услуг, связанных с использованием ими финансовой платформы;

6) требования к финансовым организациям о защите информации и об операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы;

7) перечень оказываемых финансовым организациям услуг оператора финансовой платформы по проведению идентификации клиента - потребителя финансовых услуг, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - потребителя финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

8) порядок направления указаний потребителя финансовых услуг оператору финансовой платформы посредством финансовой платформы, порядок и условия приема к исполнению указаний потребителя финансовых услуг, а также порядок и срок подтверждения исполнения оператором финансовой платформы указаний потребителя финансовых услуг;

9) порядок исполнения указаний потребителя финансовых услуг, в том числе срок направления распоряжений оператора финансовой платформы в кредитную организацию о совершении операций по специальному счету на основании указания потребителя финансовых услуг. При этом срок направления распоряжений оператора финансовой платформы о списании денежных средств со специального счета не может превышать один рабочий день с момента получения оператором финансовой платформы указания потребителя финансовых услуг, если иное не предусмотрено таким указанием;

10) порядок и сроки информирования оператором финансовой платформы потребителя финансовых услуг об остатке принадлежащих ему денежных средств на специальном счете (при их наличии);

11) порядок предоставления потребителю финансовых услуг информации об условиях, на которых потребителем финансовых услуг заключается финансовая сделка с использованием финансовой платформы, обеспечивающий предоставление потребителю финансовых услуг такой информации при направлении им оператору финансовой платформы указания о совершении соответствующей финансовой сделки;

12) порядок предоставления потребителям финансовых услуг информации о системе страхования вкладов по договорам банковского счета (вклада), заключаемым с использованием финансовой платформы, о порядке выплаты возмещений по таким договорам в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";

13) порядок подачи с использованием финансовой платформы заявлений в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" о несогласии с размером возмещения по вкладам и предоставления дополнительных документов, обосновывающих требования потребителя финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";

14) порядок обращения в государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" с использованием финансовой платформы с требованием о выплате возмещения по вкладам при наступлении страхового случая, указанного в пункте 2 части 1 статьи 8 Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", а также при внесении изменений в реестр обязательств банка перед вкладчиками в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 30 указанного Федерального закона;

15) порядок подачи или отзыва предусмотренного Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" заявления о согласии вкладчика на выплату возмещения по вкладам, размещенным без использования финансовой платформы, и включение требований в реестр требований кредиторов без письменного заявления вкладчика в банке, в отношении которого произошел страховой случай, указанный в пункте 1 части 1 статьи 8 указанного Федерального закона;

16) иные предусмотренные настоящим Федеральным законом положения.

2. Положения, указанные в пунктах 9 и 10 части 1 настоящей статьи, подлежат включению в правила финансовой платформы в случае использования оператором финансовой платформы специального счета при совершении финансовых сделок участниками финансовой платформы. Положения, указанные в пунктах 12 - 15 части 1 настоящей статьи, подлежат включению в правила финансовой платформы в случае, если указанными правилами предусмотрена возможность заключения договоров банковского счета (вклада) с использованием финансовой платформы.

3. Предоставление информации, подача заявлений или требований, указанных в пунктах 13 - 15 части 1 настоящей статьи, могут осуществляться в том числе с использованием указателя страницы сайта государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или сетевого адреса, позволяющего идентифицировать сайт государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Положения правил финансовой платформы, указанные в пунктах 13 и 14 части 1 настоящей статьи, должны соответствовать общим требованиям к подаче соответствующих заявлений или требований, установленным государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" на основании Федерального закона от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

5. Изменения, вносимые в правила финансовой платформы, вступают в силу для участников финансовой платформы не ранее чем через пять рабочих дней после дня раскрытия информации об этом в соответствии с частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона.

6. Договор между оператором финансовой платформы и потребителем финансовых услуг, соглашения об электронном документообороте между оператором финансовой платформы, потребителем финансовых услуг и финансовой организацией или эмитентом, а также иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия при заключении и исполнении финансовых сделок с использованием финансовой платформы, могут быть подписаны потребителем финансовых услуг в соответствии с правилами финансовой платформы собственноручной подписью, электронной подписью, в том числе простой электронной подписью, ключ которой получен потребителем финансовых услуг при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации. При использовании потребителем финансовых услуг электронной подписи в соответствии с настоящей частью оператор финансовой платформы обеспечивает выполнение требований к обеспечению защиты информации, устанавливаемых Банком России в соответствии со статьей 764-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Глава 2. Особенности совершения операций с использованием финансовой платформы

Статья 5. Особенности совершения финансовых сделок

1. Договор в пользу третьего лица не может быть заключен с использованием финансовой платформы, за исключением договоров страхования.

2. При исполнении денежных обязательств, вытекающих из финансовых сделок, денежные средства потребителей финансовых услуг, в том числе зачисленные на специальный счет, а также денежные средства, причитающиеся потребителям финансовых услуг по заключенным финансовым сделкам, не могут зачисляться на счета оператора финансовой платформы, на которых находятся его собственные денежные средства.

3. Денежные средства потребителя финансовых услуг могут перечисляться с использованием финансовой платформы только на счет финансовой организации или эмитента, с которыми он заключил соответствующую сделку, на специальный счет оператора финансовой платформы, а также на банковский счет (счет по вкладу) самого потребителя финансовых услуг.

4. При осуществлении операций с денежными средствами по договорам банковского вклада, заключенным с использованием финансовой платформы, изменении или прекращении таких договоров без использования финансовой платформы банк, являющийся участником финансовой платформы, незамедлительно предоставляет оператору финансовой платформы информацию об этом в порядке, установленном правилами финансовой платформы.

5. При передаче потребителю финансовых услуг ценных бумаг для исполнения обязательств по финансовым сделкам, совершенным с использованием финансовой платформы, такие ценные бумаги могут быть зачислены только на лицевые счета (счета депо) потребителя финансовых услуг.

6. Списание ценных бумаг с лицевого счета (счета депо) потребителя финансовых услуг по распоряжению потребителя финансовых услуг, переданному с использованием финансовой платформы, может осуществляться только при условии их зачисления на иные лицевые счета или счета депо потребителя финансовых услуг (в том числе через номинального держателя ценных бумаг) либо в случае их передачи финансовой организации или эмитенту в целях исполнения обязательств по финансовым сделкам.

7. Сторонами финансовых сделок с ценными бумагами могут выступать только потребители финансовых услуг, с одной стороны, и, с другой стороны, лица, обязанные по таким ценным бумагам, эмитенты ценных бумаг (в отношении ценных бумаг, выпущенных такими эмитентами), лица, действующие по их поручению, финансовые организации, имеющие лицензию на осуществление дилерской деятельности, совершающие финансовые сделки на основании объявления ими цен продажи определенных ценных бумаг с обязательством продажи таких ценных бумаг по объявленным ценам либо совершающие во исполнение договора с эмитентом финансовые сделки на основании объявления ими цен покупки ценных бумаг такого эмитента с обязательством покупки этих ценных бумаг по объявленным ценам. При этом по финансовым сделкам с ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, покупателями ценных бумаг могут выступать только потребители финансовых услуг.

8. Доходы и иные выплаты по ценным бумагам, принадлежащим потребителю финансовых услуг, могут быть перечислены обязанным по ценным бумагам лицом или депозитарием на специальный счет, предусмотренный статьей 6 настоящего Федерального закона, если реквизиты этого счета переданы потребителем финансовых услуг регистратору или депозитарию, учитывающим его права на такие ценные бумаги, и такой регистратор или такой депозитарий присоединился к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы или осуществляет деятельность оператора финансовой платформы.

9. При совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы должны соблюдаться ограничения на заключение сделок с ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключение иных сделок на рынке ценных бумаг, установленные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" исходя из требований к лицам, которые могут являться стороной таких сделок, или лицам, в пользу и (или) за счет которых могут совершаться такие сделки. С использованием финансовой платформы не могут совершаться сделки, если требования, связанные с участием в таких сделках, не подлежат судебной защите.

10. Оператор финансовой платформы обязан обеспечить возможность направления потребителем финансовых услуг с использованием финансовой платформы указаний о расторжении договора банковского счета (вклада), открытого с использованием финансовой платформы, а также при прекращении договора банковского счета (вклада), открытого с использованием финансовой платформы, указаний о переводе остатка денежных средств с такого банковского счета (вклада) по указанию потребителя финансовых услуг на его банковский счет (вклад) в другом банке или на специальный счет в случае, если договор об оказании услуг оператора финансовой платформы между банком, в котором открыты такие банковские счета (размещены такие вклады), и оператором финансовой платформы был расторгнут. Банк, в котором с использованием финансовой платформы были открыты банковские счета (размещены вклады), обязан обеспечить возможность приема с использованием финансовой платформы указаний потребителя финансовых услуг о расторжении договора такого банковского счета (вклада), а также при прекращении договора такого банковского счета (вклада) указаний о переводе остатка денежных средств с такого банковского счета (вклада) по указанию потребителя финансовых услуг на его банковский счет (вклад) в другом банке или на специальный счет в случае, если договор об оказании услуг оператора финансовой платформы между указанным банком и оператором финансовой платформы был расторгнут.

Статья 6. Специальный счет

1. Специальный счет может быть открыт оператору финансовой платформы только в кредитной организации, являющейся расчетным центром системно значимой платежной системы в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", или в кредитной организации, которой присвоен кредитный рейтинг не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России. Оператор финансовой платформы, правила которой предусматривают возможность заключения с использованием финансовой платформы договоров банковского счета (вклада), обязан открыть специальный счет в кредитной организации, соответствующей требованиям настоящей части.

2. Специальный счет открывается оператору финансовой платформы независимо от присоединения потребителя финансовых услуг к договору об оказании услуг оператора финансовой платформы. Договор специального счета заключается между кредитной организацией и владельцем счета - оператором финансовой платформы без участия бенефициаров - потребителей финансовых услуг.

3. Оператор финансовой платформы не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций по специальному счету, направляет в кредитную организацию, в которой такому оператору финансовой платформы открыт специальный счет, информацию об остатках денежных средств на специальном счете с указанием суммы денежных средств каждого потребителя финансовых услуг в случае, если по договору специального счета между оператором финансовой платформы и кредитной организацией оператором финансовой платформы осуществляется учет денежных средств, принадлежащих каждому потребителю финансовых услуг.

4. По специальному счету могут осуществляться следующие операции:

1) зачисление денежных средств в пользу потребителя финансовых услуг с банковских счетов (вкладов) такого потребителя финансовых услуг;

2) зачисление денежных средств в пользу потребителя финансовых услуг в связи с исполнением финансовой организацией или эмитентом обязательств по совершенным с таким потребителем финансовых услуг финансовым сделкам, исполнением оператором финансовой платформы своих обязательств по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы;

3) зачисление денежных средств в пользу потребителя финансовых услуг при выплате доходов и осуществлении иных выплат по ценным бумагам, приобретенным таким потребителем финансовых услуг с использованием финансовой платформы, в случае соблюдения условий, предусмотренных частью 8 статьи 5 настоящего Федерального закона;

4) зачисление денежных средств в пользу потребителя финансовых услуг в порядке, установленном Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации";

5) списание денежных средств, права на которые принадлежат потребителю финансовых услуг, в целях их перевода на банковский счет финансовой организации или эмитента по финансовым сделкам между такой финансовой организацией или таким эмитентом и таким потребителем финансовых услуг;

6) списание денежных средств, права на которые принадлежат потребителю финансовых услуг, в целях их перевода на банковские счета (вклады) такого потребителя финансовых услуг или на иной специальный счет оператора финансовой платформы, бенефициаром по которому является такой потребитель финансовых услуг;

7) списание денежных средств, права на которые принадлежат потребителю финансовых услуг, в целях перечисления предусмотренных правилами финансовой платформы сумм вознаграждения оператору финансовой платформы;

8) списание денежных средств, права на которые принадлежат потребителю финансовых услуг, по обязательствам такого потребителя по решению суда, а также в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

5. В целях возврата потребителю финансовых услуг принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном счете, одним из способов, определенных потребителем финансовых услуг в договоре об оказании услуг оператора финансовой платформы, оператор финансовой платформы направляет в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет, распоряжение о переводе таких денежных средств на банковский счет потребителя финансовых услуг, указанный им, в следующие сроки:

1) в срок, указанный в заключенном с потребителем финансовых услуг договоре об оказании услуг оператора финансовой платформы, в случае, если потребителем финансовых услуг в соответствии с указанным договором определено, что оператор финансовой платформы на постоянной основе осуществляет возврат потребителю финансовых услуг принадлежащих ему денежных средств при их зачислении на специальный счет;

2) в срок, указанный в заключенном с потребителем финансовых услуг договоре об оказании услуг оператора финансовой платформы, со дня, когда сумма принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств, находящихся на специальном счете, достигла значения, определенного потребителем финансовых услуг в соответствии с указанным договором;

3) не позднее следующего рабочего дня со дня получения оператором финансовой платформы указания потребителя финансовых услуг о возврате денежных средств в случае, если потребителем финансовых услуг в соответствии с договором об оказании услуг оператора финансовой платформы определено, что оператор финансовой платформы осуществляет возврат денежных средств только на основании отдельного указания или отдельных указаний потребителя финансовых услуг.

6. Оператор финансовой платформы при заключении им с потребителем финансовых услуг договора об оказании услуг оператора финансовой платформы обязан обеспечить определение потребителем финансовых услуг одного из способов возврата принадлежащих ему денежных средств со специального счета, указанных в части 5 настоящей статьи. Оператор финансовой платформы обязан обеспечить возможность изменения потребителем финансовых услуг определенного им способа возврата принадлежащих ему денежных средств со специального счета в любое время.

7. В случае возврата банком оператору финансовой платформы денежных средств, перечисленных оператором финансовой платформы на указанный потребителем финансовых услуг банковский счет в соответствии с пунктом 1 или 2 части 5 настоящей статьи, последующий возврат денежных средств, принадлежащих потребителю финансовых услуг и находящихся на специальном счете, осуществляется оператором финансовой платформы в соответствии с пунктом 3 части 5 настоящей статьи, если потребителем финансовых услуг не будет определено иное в соответствии с договором об оказании услуг оператора финансовой платформы.

8. В случае, если возврат потребителю финансовых услуг принадлежащих ему денежных средств со специального счета осуществляется в соответствии с пунктом 3 части 5 настоящей статьи и со дня последнего направления потребителем финансовых услуг указания оператору финансовой платформы прошло более 30 дней, оператор финансовой платформы обязан направить потребителю финансовых услуг предусмотренным договором об оказании услуг оператора финансовой платформы способом предложение о подтверждении потребителем финансовых услуг способа возврата принадлежащих ему денежных средств со специального счета при условии, что сумма находящихся на специальном счете и принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств превышает 15 тысяч рублей. При отсутствии указанного подтверждения потребителя финансовых услуг более 90 дней со дня направления ему оператором финансовой платформы такого предложения и отсутствии в течение данного периода иных указаний потребителя финансовых услуг по распоряжению находящимися на специальном счете и принадлежащими ему денежными средствами оператор финансовой платформы не позднее следующего рабочего дня направляет в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет, распоряжение о переводе находящихся на специальном счете и принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств на банковский счет потребителя финансовых услуг, указанный им в соответствии с договором об оказании услуг оператора финансовой платформы. При отсутствии у оператора финансовой платформы информации о таком банковском счете потребителя финансовых услуг или в случае возврата банком оператору финансовой платформы денежных средств, перечисленных им на банковский счет потребителя финансовых услуг в соответствии с настоящей частью, оператор финансовой платформы обязан направлять не реже чем один раз каждые 90 дней потребителю финансовых услуг предусмотренным договором об оказании услуг оператора финансовой платформы способом предложение сообщить реквизиты его банковского счета для перечисления денежных средств. После получения от потребителя финансовых услуг реквизитов его банковского счета оператор финансовой платформы не позднее следующего рабочего дня направляет в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет, распоряжение о переводе находящихся на специальном счете и принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств на указанный банковский счет потребителя финансовых услуг.

9. При отсутствии подтверждения потребителя финансовых услуг, указанного в части 8 настоящей статьи, более 360 дней со дня направления ему оператором финансовой платформы предложения о таком подтверждении и отсутствии в течение указанного периода иных указаний потребителя финансовых услуг по распоряжению находящимися на специальном счете и принадлежащими ему денежными средствами оператор финансовой платформы не позднее следующего рабочего дня направляет в кредитную организацию, в которой открыт специальный счет, распоряжение о переводе денежных средств, принадлежащих потребителю финансовых услуг и находящихся на специальном счете, на банковский счет потребителя финансовых услуг, с которого денежные средства были направлены потребителем финансовых услуг на специальный счет. В случае возврата банком оператору финансовой платформы денежных средств, перечисленных им на банковский счет потребителя финансовых услуг в соответствии с настоящей частью, оператор финансовой платформы обязан направлять не реже чем один раз каждые 90 дней потребителю финансовых услуг предусмотренным договором об оказании услуг оператора финансовой платформы способом предложение сообщить реквизиты его банковского счета для перечисления денежных средств.

10. Информация о зачислении принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств на специальный счет или о списании принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств со специального счета, а также информация об исполнении указания потребителя финансовых услуг в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона направляется потребителю финансовых услуг оператором финансовой платформы бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены правилами финансовой платформы. При этом указанный срок не может превышать один рабочий день со дня зачисления принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств на специальный счет или списания принадлежащих потребителю финансовых услуг денежных средств со специального счета либо исполнения указания потребителя финансовых услуг в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона.

11. При исключении оператора финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ договор специального счета прекращается. В этом случае остаток находящихся на специальном счете денежных средств, принадлежащих потребителю финансовых услуг, выдается кредитной организацией потребителю финансовых услуг либо по его указанию перечисляется кредитной организацией на банковский счет потребителя финансовых услуг.

Статья 7. Предоставление информации оператором финансовой платформы и регистратором финансовых транзакций

1. Оператор финансовой платформы обязан предоставлять регистратору финансовых транзакций информацию о размещенных с использованием финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним, информацию о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы, а также в случаях, предусмотренных правилами осуществления репозитарной деятельности, вправе предоставлять регистратору финансовых транзакций иную информацию по таким сделкам. Указанная в настоящей части информация предоставляется в порядке, составе, форме и сроки, которые установлены правилами осуществления репозитарной деятельности.

2. Оператор финансовой платформы обязан обеспечить достоверность информации, предоставляемой им регистратору финансовых транзакций в соответствии с настоящей статьей. Оператор финансовой платформы несет ответственность за убытки, причиненные вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязанности по предоставлению регистратору финансовых транзакций информации, указанной в части 1 настоящей статьи.

3. Информация, указанная в части 1 настоящей статьи, предоставляется регистратором финансовых транзакций оператору финансовой платформы, предоставившему такую информацию, лицам, предусмотренным пунктом 8 статьи 158 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" в части информации о вкладах и счетах, открытых в банке, в отношении которого наступил страховой случай, предусмотренный Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", потребителю финансовых услуг в части информации о финансовых сделках, стороной которых он является, а также нотариусу, ведущему наследственное дело, в части сведений о банковских вкладах и ценных бумагах наследодателя.

4. Договором между финансовой организацией или эмитентом и регистратором финансовых транзакций могут быть предусмотрены порядок и условия предоставления финансовой организации или эмитенту информации, указанной в части 1 настоящей статьи, в части финансовых сделок, совершенных между такой финансовой организацией или таким эмитентом и потребителями финансовых услуг.

5. Регистратор финансовых транзакций предоставляет потребителям финансовых услуг, зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации после проведения их идентификации при личном присутствии государственными органами, банками и иными организациями в случаях, определенных федеральными законами, доступ к информации в соответствии с частью 3 настоящей статьи, в том числе с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в порядке, составе, форме и сроки, которые установлены правилами осуществления репозитарной деятельности. Регистратор финансовых транзакций устанавливает в правилах осуществления репозитарной деятельности способы предоставления указанной информации потребителям финансовых услуг.

6. Регистратор финансовых транзакций в целях предоставления потребителям финансовых услуг доступа к информации в соответствии с частью 5 настоящей статьи использует единую систему идентификации и аутентификации и единую систему межведомственного электронного взаимодействия, в том числе получает сведения о фамилии, об имени, отчестве такого потребителя финансовых услуг, о серии и номере документа, удостоверяющего личность, об абонентском номере оператора подвижной радиотелефонной связи и адресе электронной почты потребителя финансовых услуг, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования при поступлении запроса потребителя финансовых услуг о предоставлении указанной информации. Использование единой системы идентификации и аутентификации осуществляется регистратором финансовых транзакций в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 41 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

7. Имеющаяся у регистратора финансовых транзакций указанная в части 1 настоящей статьи информация о размещенных с использованием финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним и информация о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы считается достоверной, пока в судебном порядке не доказано иное. В случае расхождения между информацией, имеющейся у регистратора финансовых транзакций, и учетными записями (записями по лицевому счету или счету депо) преимущественную силу имеют учетные записи.

8. Регистратор финансовых транзакций несет ответственность за убытки, причиненные вследствие нарушения им обязанности по предоставлению доступа к информации в соответствии с частью 3 настоящей статьи, предоставления недостоверных и (или) вводящих в заблуждение сведений, неправомерного раскрытия или предоставления информации либо искажения полученной информации.

Глава 3. Оператор финансовой платформы

Статья 8. Требования к оператору финансовой платформы

1. Минимальный размер собственных средств оператора финансовой платформы должен составлять 100 миллионов рублей.

2. Оператор финансовой платформы не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью кредитной организации, иной некредитной финансовой организации, за исключением деятельности организатора торговли, депозитария, специализированного депозитария, регистратора или оператора инвестиционной платформы.

3. Оператор финансовой платформы обязан организовать и осуществлять внутренний контроль в соответствии с настоящей статьей.

4. Для организации и осуществления внутреннего контроля оператор финансовой платформы обязан назначить контролера или сформировать отдельное структурное подразделение (службу внутреннего контроля) и утвердить порядок осуществления внутреннего контроля. Контролер или руководитель службы внутреннего контроля назначается на должность и освобождается от должности единоличным исполнительным органом оператора финансовой платформы. Контролер или руководитель службы внутреннего контроля подотчетен единоличному исполнительному органу оператора финансовой платформы.

5. Контролером или руководителем службы внутреннего контроля не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы или руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности оператора финансовой платформы (в случае совмещения деятельности оператора финансовой платформы с иными видами деятельности финансовых организаций с учетом ограничений, установленных частью 2 настоящей статьи).

6. Оператор финансовой платформы обязан организовать систему управления рисками, связанными с осуществлением им деятельности оператора финансовой платформы. Оператор финансовой платформы обязан утвердить документ или документы, определяющие правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы, и назначить должностное лицо, ответственное за организацию системы управления этими рисками, или сформировать отдельное структурное подразделение, ответственное за организацию системы управления этими рисками. Правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы, должны определять меры, направленные на снижение этих рисков, в том числе рисков, связанных с совмещением деятельности оператора финансовой платформы с иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных частью 2 настоящей статьи, меры по обеспечению бесперебойного функционирования программно-аппаратных средств, предназначенных для осуществления деятельности оператора финансовой платформы, меры, принимаемые оператором финансовой платформы в случаях возникновения нестандартных ситуаций, которые могут препятствовать нормальному осуществлению деятельности оператора финансовой платформы, и направленные на обеспечение непрерывности такой деятельности.

7. Оператор финансовой платформы в соответствии с порядком использования единой системы идентификации и аутентификации, утвержденным Правительством Российской Федерации, вправе получать сведения из единой системы идентификации и аутентификации в составе, указанном в абзаце втором подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с согласия потребителя финансовых услуг для заключения с ним договоров с использованием простой электронной подписи, ключ которой получен потребителем финансовых услуг при личной явке согласно правилам использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленным Правительством Российской Федерации, а также для обновления сведений о потребителе финансовых услуг.

8. Оператор финансовой платформы, совмещающий деятельность оператора финансовой платформы с иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных частью 2 настоящей статьи, обязан принимать установленные его документом или документами меры, направленные на выявление конфликта интересов, связанного с таким совмещением, предотвращение негативных последствий данного конфликта интересов, выражающегося в нарушении прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, минимизацию риска этих последствий, а в случае, если меры, принятые оператором финансовой платформы для предотвращения негативных последствий конфликта интересов, являются недостаточными для того, чтобы избежать риска их возникновения, обязан раскрывать информацию о выявленном конфликте интересов и мерах, принятых для минимизации риска его негативных последствий.

9. Оператор финансовой платформы обязан принимать установленные его документом или документами меры по хранению информации и документов, связанных с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы и совершением финансовых сделок.

10. Оператор финансовой платформы должен иметь на праве собственности или ином законном основании основной и резервный комплексы программно-аппаратных средств, необходимые для оказания услуг оператора финансовой платформы и обеспечивающие его бесперебойную деятельность и сохранность данных, в том числе путем создания резервных копий. Указанные комплексы программно-аппаратных средств должны быть расположены на территории Российской Федерации.

11. Оператор финансовой платформы обязан обеспечить возможность представления в Банк России, а также получения от Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком России.

12. Оператор финансовой платформы вправе вносить положения документов, указанных в частях 4, 6, 8 и 9 настоящей статьи, в соответствующие иные документы, утвержденные оператором финансовой платформы, совмещающим деятельность оператора финансовой платформы с иными видами деятельности финансовых организаций с учетом ограничений, установленных частью 2 настоящей статьи. Положения настоящей части не распространяются на правила финансовой платформы.

13. В случае совмещения деятельности оператора финансовой платформы с иными видами деятельности финансовых организаций с учетом ограничений, установленных частью 2 настоящей статьи, по решению оператора финансовой платформы на контролера или руководителя службы внутреннего контроля, а также ответственное за организацию системы управления рисками должностное лицо или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, соответствующей некредитной финансовой организации могут быть возложены функции соответственно контролера или руководителя службы внутреннего контроля, должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками, или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, оператора финансовой платформы.

14. Банк России вправе установить дополнительные требования к порядку организации и осуществления оператором финансовой платформы внутреннего контроля, к системе управления рисками оператора финансовой платформы, требования к документу или документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля оператором финансовой платформы, к документу или документам, определяющим правила управления рисками, связанными с осуществлением деятельности оператора финансовой платформы.

Статья 9. Требования к органам управления и работникам оператора финансовой платформы

1. Единоличным исполнительным органом оператора финансовой платформы, его заместителем, руководителем структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности оператора финансовой платформы (в случае совмещения деятельности оператора финансовой платформы с иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона), членом коллегиального исполнительного органа, членом совета директоров (наблюдательного совета) оператора финансовой платформы, главным бухгалтером, заместителем главного бухгалтера оператора финансовой платформы, должностным лицом, ответственным за организацию системы управления рисками, или руководителем отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, контролером или руководителем службы внутреннего контроля, специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля оператора финансовой платформы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, не могут являться:

1) лица, которые осуществляли функции (независимо от срока, в течение которого они их осуществляли) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа либо функции контролера или руководителя службы внутреннего контроля кредитной организации или некредитной финансовой организации в течение 12 месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение законодательства Российской Федерации у такой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности такой организации, или дню исключения такой организации из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности кредитной организации или некредитной финансовой организации, или исключения такой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии или исключению такой организации из соответствующего реестра). Под некредитной финансовой организацией для целей настоящей статьи и статьи 10 настоящего Федерального закона понимаются профессиональный участник рынка ценных бумаг, клиринговая организация, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, специализированный депозитарий инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, акционерный инвестиционный фонд, страховая организация, негосударственный пенсионный фонд, организатор торговли;

2) лица, которые два и более раза в течение трех лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица (за исключением случая, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения);

3) лица, в отношении которых на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;

4) лица, имеющие на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;

5) лица, которые в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом привлекались к уголовной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня вступления в силу судебного акта;

6) лица, включенные в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо лица, в отношении которых в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества;

7) лица, в отношении которых Банком России был установлен факт осуществления ими действий (в том числе организации действий), относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в течение пяти лет, предшествовавших дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры;

8) лица, которые осуществляли функции (независимо от срока, в течение которого они их осуществляли) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, контролера или руководителя службы внутреннего контроля, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, либо должностного лица или руководителя структурного подразделения, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, кредитной организации или некредитной финансовой организации в период совершения такой организацией действий, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в случае неоднократного в течение одного года применения к такой организации мер за осуществление указанных действий, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) на должность или дню подачи в Банк России заявления о согласовании кандидатуры, не истек пятилетний срок со дня последнего применения этих мер.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его заместителя, главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера оператора финансовой платформы, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора финансовой платформы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, должно соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, его заместителя, - высшее образование или опыт работы по принятию (подготовке) решений по вопросам в области финансового рынка общей продолжительностью не менее трех лет в должности не ниже должности руководителя отдела или иного структурного подразделения кредитной организации или некредитной финансовой организации, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или Банка России;

2) для лица, осуществляющего функции главного бухгалтера оператора финансовой платформы, его заместителя, - высшее образование и опыт работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита не менее пяти лет из последних семи календарных лет;

3) для лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора финансовой платформы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, - соответствие квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, при согласовании их кандидатур с Банком России (если такое согласование требуется), назначении (избрании) на должность, а также в течение всего периода осуществления функций по занимаемой должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Банк России вправе в установленном им порядке оценивать соответствие указанных лиц требованиям настоящего Федерального закона.

4. Избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и контролера или руководителя службы внутреннего контроля оператора финансовой платформы, допускается с предварительного согласия Банка России. При совмещении некредитной финансовой организацией своей деятельности с деятельностью оператора финансовой платформы с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, предварительное согласие Банка России на избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы, не требуется. Предварительное согласование лица для назначения на должность контролера или руководителя службы внутреннего контроля оператора финансовой платформы не требуется в случае, предусмотренном частью 13 статьи 8 настоящего Федерального закона.

5. В случае совмещения оператором финансовой платформы своей деятельности с иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, избрание (назначение), включая временное исполнение должностных обязанностей, лица, осуществляющего функции руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности оператора финансовой платформы, допускается с предварительного согласия Банка России. Функции единоличного исполнительного органа оператора финансовой платформы не могут быть переданы коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

6. Порядок и сроки согласования избрания (назначения) лиц, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, устанавливаются Банком России.

Статья 10. Требования к учредителям (акционерам) оператора финансовой платформы

1. Лицом, имеющим право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями оператора финансовой платформы, распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы, не может являться:

1) юридическое лицо, которое зарегистрировано в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, либо которое находится под прямым или косвенным контролем такого лица;

2) юридическое лицо, у которого за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России была отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности кредитной организации либо некредитной финансовой организации, либо юридическое лицо, сведения о котором были исключены из реестра организаций, осуществляющих деятельность некредитных финансовых организаций соответствующего вида, за нарушение федеральных законов, нормативных актов Банка России. Под некредитной финансовой организацией для целей настоящей статьи понимаются некредитные финансовые организации, указанные в пункте 1 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

3) лицо, не соответствующее требованиям к деловой репутации, установленным частью 1 статьи 9 настоящего Федерального закона.

2. Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями оператора финансовой платформы, получило право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы, обязано направить уведомление в Банк России в порядке, форме и в сроки, которые установлены Банком России.

3. Банк России в установленном им порядке вправе запрашивать и получать информацию о лицах, которые прямо или косвенно (через подконтрольных им лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями оператора финансовой платформы, имеют право распоряжаться 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал оператора финансовой платформы.

Статья 11. Статус оператора финансовой платформы

1. Юридическое лицо приобретает статус оператора финансовой платформы со дня включения Банком России сведений о нем в реестр операторов финансовых платформ.

2. Для включения сведений, указанных в части 1 настоящей статьи, в реестр операторов финансовых платформ юридическим лицом, намеревающимся получить статус оператора финансовой платформы (далее - соискатель), в Банк России представляются следующие документы:

1) заявление о присвоении статуса оператора финансовой платформы, представленное в виде электронного документа, сформированного с использованием программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - программное обеспечение), размещенных на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) анкета соискателя, представленная в виде электронного документа, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) копии учредительных документов соискателя;

4) копии документов об избрании (назначении) лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

5) документ, содержащий расчет собственных средств соискателя, произведенный в порядке, установленном Банком России для организатора торговли, с приложением документов, содержащих сведения о составе, структуре и стоимости имущества, включаемого в расчет собственных средств;

6) правила финансовой платформы;

7) копия решения уполномоченного органа соискателя, которым были утверждены правила финансовой платформы;

8) документ, подтверждающий выполнение соискателем требований по защите информации, установленных Банком России;

9) документы, содержащие сведения о лицах, указанных в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона, и подтверждающие соответствие указанных лиц требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, за исключением требований, указанных в пунктах 4 и 6 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. Банк России вправе установить перечень дополнительных документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям, установленным настоящим Федеральным законом;

10) документы, содержащие сведения о лицах, указанных в абзаце первом части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, и подтверждающие соответствие указанных лиц требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, за исключением требований, указанных в пунктах 4 и 6 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона. Банк России вправе установить перечень дополнительных документов, подтверждающих соответствие указанных лиц требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.

3. Для установления соответствия лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 9 и абзаце первом части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, предъявляемым к ним требованиям Банк России вправе затребовать от соискателя информацию, в том числе документы, подтверждающие достоверность и полноту сведений о таких лицах, содержащихся в предоставленных соискателем документах.

4. Требования о представлении документов, предусмотренных пунктами 2, 3 и 10 части 2 настоящей статьи, не распространяются на соискателей, являющихся организаторами торговли, депозитариями, специализированными депозитариями, регистраторами и операторами инвестиционных платформ.

5. Требования о представлении документов, предусмотренных пунктами 4 и 9 части 2 настоящей статьи, не распространяются на соискателей, являющихся специализированными депозитариями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, за исключением требований о представлении документов в отношении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности оператора финансовой платформы.

6. Требования о представлении документов, предусмотренных пунктами 4 и 9 части 2 настоящей статьи, не распространяются на соискателей, являющихся организаторами торговли, за исключением требований о представлении документов в отношении руководителя структурного подразделения, созданного для осуществления деятельности оператора финансовой платформы, и специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора финансовой платформы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

7. Требования о представлении документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 настоящей статьи, не распространяются на соискателей, являющихся организаторами торговли, специализированными депозитариями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, за исключением требований о представлении документов в отношении контролера или руководителя службы внутреннего контроля либо должностного лица, ответственного за организацию системы управления рисками, или руководителя отдельного структурного подразделения, ответственного за организацию системы управления рисками, в случае, если в отношении таких лиц не принято решение соискателя, предусмотренное частью 13 статьи 8 настоящего Федерального закона.

8. Требования о представлении документов, предусмотренных пунктом 5 части 2 настоящей статьи, не распространяются на соискателей, являющихся регистраторами, и соискателей, оказывающих услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи. При этом соискатели, являющиеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг (за исключением регистраторов), специализированными депозитариями, операторами инвестиционных платформ, а также соискатели, оказывающие на основании лицензии торговой системы услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках, представляют документы, содержащие расчет собственных средств в соответствии с установленным Банком России порядком расчета собственных средств для указанных видов деятельности.

9. Банк России проводит проверку соблюдения соискателем требований, установленных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, и в случае необходимости запрашивает у соискателя документы и (или) информацию, подтверждающую соблюдение соискателем таких требований.

10. Банк России принимает решение о включении либо об отказе во включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты представления всех предусмотренных частями 2, 3 и 9 настоящей статьи документов в Банк России.

11. Банк России в течение трех рабочих дней со дня включения сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ уведомляет соискателя об этом. При включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ лица, указанные в частях 4 и 5 статьи 9 настоящего Федерального закона, считаются согласованными (если такое согласование требуется), правила финансовой платформы считаются зарегистрированными.

12. В случае принятия решения об отказе во включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ Банк России в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет соискателю уведомление об этом, содержащее основание для отказа.

13. Основаниями для принятия Банком России решения об отказе во включении сведений о соискателе в реестр операторов финансовых платформ являются:

1) непредставление или представление не в полном объеме документов, предусмотренных частями 2, 3 и 9 настоящей статьи;

2) представление документов, содержащих неполную, недостоверную информацию и (или) взаимоисключающие положения;

3) несоответствие документов, предусмотренных частями 2, 3 и 9 настоящей статьи, требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, в том числе требованиям к содержанию правил финансовой платформы;

4) несоответствие соискателя, а также лиц, указанных в абзаце первом части 1 статьи 9 и абзаце первом части 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, требованиям, предусмотренным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

5) исключение сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ в случаях, установленных пунктами 2-4 части 14 настоящей статьи, в течение года, предшествующего дню подачи заявления о присвоении статуса оператора финансовой платформы.

14. Основаниями для принятия Банком России решения об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ являются:

1) заявление оператора финансовой платформы о прекращении осуществления деятельности оператора финансовой платформы;

2) неоднократное в течение одного года нарушение оператором финансовой платформы требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;

3) неоднократное в течение одного года нарушение оператором финансовой платформы требований, предусмотренных статьей 6, статьей 7 (за исключением пункта 3), статьями 73 и 75 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом;

4) отзыв (аннулирование) лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности при совмещении деятельности оператора финансовой платформы с иными видами деятельности, совмещение с которыми допускается настоящим Федеральным законом, если такой отзыв (аннулирование) не был осуществлен по заявлению лицензиата;

5) ликвидация оператора финансовой платформы или прекращение его деятельности в результате реорганизации;

6) принятие судом решения о признании оператора финансовой платформы банкротом;

7) неосуществление оператором финансовой платформы соответствующего вида деятельности в течение более 18 месяцев.

15. Исключение сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ влечет за собой прекращение статуса оператора финансовой платформы. Юридическое лицо обязано прекратить деятельность оператора финансовой платформы со дня, указанного в решении Банка России, предусмотренном частью 14 настоящей статьи.

16. Решение об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ принимается Банком России в порядке и сроки, которые установлены Банком России. В решении об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ указывается основание его принятия.

17. Решение об исключении сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ на основании заявления, указанного в пункте 1 части 14 настоящей статьи, может быть принято только при условии отсутствия обязательств перед участниками финансовой платформы по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы.

18. Банк России обязан уведомить оператора финансовой платформы о принятии решения, предусмотренного частью 14 настоящей статьи, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

19. Решение Банка России об отказе во включении сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ и об исключении таких сведений из этого реестра может быть обжаловано в суд в течение трех месяцев со дня принятия соответствующего решения.

20. Дополнительные требования к порядку включения в реестр операторов финансовых платформ сведений об операторе финансовой платформы, порядку уведомления оператора финансовой платформы о включении или об отказе во включении сведений о таком операторе в соответствующий реестр, дополнительные требования к перечню документов, представляемых для включения сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ (в том числе требования к форматам и формам этих документов), а также требования к документам, подтверждающим выполнение соискателем требований по защите информации, устанавливаются Банком России.

Статья 12. Защита информации, операционная надежность при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы

1. Оператор финансовой платформы обязан обеспечить выполнение требований к обеспечению защиты информации, устанавливаемых Банком России в соответствии со статьей 764-1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в том числе при организации взаимодействия оператора финансовой платформы с участниками финансовой платформы, регистратором финансовых транзакций, при проведении идентификации клиента - участника финансовой платформы, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента - потребителя финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и при аутентификации участника финансовой платформы на финансовой платформе, а также требований к операционной надежности при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы, устанавливаемых Банком России.

2. Оператор финансовой платформы в порядке, установленном Банком России, обязан обеспечить реализацию мероприятий по выявлению операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, и противодействию в совершении таких сделок.

3. В целях обеспечения защиты информации при совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы Банк России осуществляет формирование и ведение базы данных о случаях и попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы.

4. Оператор финансовой платформы обязан направлять в Банк России информацию обо всех случаях и (или) о попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы, по форме и в порядке, которые установлены Банком России.

5. Оператор финансовой платформы, финансовые организации вправе получать от Банка России по форме и в порядке, которые им установлены, информацию, содержащуюся в базе данных о случаях и попытках осуществления операций, направленных на совершение финансовых сделок с использованием финансовой платформы без волеизъявления участников финансовой платформы.

Статья 13. Раскрытие информации

1. Оператор финансовой платформы раскрывает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат этому оператору финансовой платформы, следующую информацию и документы:

1) фирменное наименование оператора финансовой платформы, сведения о государственной регистрации юридического лица, сведения о регистрации оператора финансовой платформы в реестре операторов финансовых платформ;

2) место нахождения оператора финансовой платформы;

3) устав оператора финансовой платформы;

4) правила финансовой платформы, сведения об их регистрации в Банке России;

5) размер вознаграждения оператора финансовой платформы или порядок его определения, порядок уплаты такого вознаграждения;

6) реквизиты специального счета или счетов оператора финансовой платформы (при наличии);

7) перечень лиц, осуществляющих учет прав на ценные бумаги, передача прав на которые потребителям финансовых услуг осуществляется в результате совершения финансовых сделок, заключенных с использованием финансовой платформы;

8) перечень лиц, привлекаемых оператором финансовой платформы на основании соглашения для обеспечения размещения в соответствии с правилами финансовой платформы информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы;

9) перечень банков, которым оператором финансовой платформы поручено проведение идентификации клиентов - потребителей финансовых услуг при их личном присутствии, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях заключения с такими клиентами договора об оказании услуг оператора финансовой платформы;

10) сведения о выявленных конфликтах интересов и принятых мерах по минимизации риска их негативных последствий;

11) информация о технических сбоях в функционировании программно-аппаратных средств, необходимых для оказания услуг оператора финансовой платформы, в том числе вследствие обстоятельств непреодолимой силы, которые повлекли за собой прекращение или ограничение работоспособности таких средств, что привело к отсутствию возможности осуществления оператором финансовой платформы своей деятельности в отношении всех участников финансовой платформы, с указанием даты, времени и причин прекращения работоспособности таких средств, а также информация о сроках восстановления функционирования программно-аппаратных средств;

12) фирменные наименования и места нахождения финансовых организаций и эмитентов, являющихся участниками финансовой платформы. Раскрытие указанной информации может осуществляться в том числе с использованием указателей страниц сайтов таких финансовых организаций и таких эмитентов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или сетевых адресов, позволяющих идентифицировать их сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

13) информация о расторжении договора об оказании услуг оператора финансовой платформы между оператором финансовой платформы и финансовой организацией или эмитентом и о последствиях расторжения такого договора;

14) иная информация в случае, если требование о ее раскрытии установлено Банком России.

2. Правила финансовой платформы и вносимые в них изменения (новая редакция правил финансовой платформы) подлежат раскрытию на сайте оператора финансовой платформы после их регистрации в Банке России.

Статья 14. Требования к размещению информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы

1. Информация о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы, не должна:

1) вводить в заблуждение потребителей финансовых услуг;

2) содержать не соответствующие действительности сведения, в том числе о наличии у финансовой организации права совершать финансовую сделку при условии, что у указанной организации отсутствуют необходимые лицензии, разрешения, аккредитации или такая организация не включена в соответствующий реестр;

3) содержать гарантии или обещания в будущем эффективности деятельности (доходности вложений), в том числе основанные на реальных показателях в прошлом, если такая эффективность деятельности (доходность вложений) не может быть определена на момент заключения соответствующего договора.

2. Информация о финансовой сделке, совершаемой с использованием финансовой платформы, должна содержать сведения обо всех возможных расходах потребителя финансовых услуг в связи с совершением такой финансовой сделки, а также иную информацию в случае, если требования о раскрытии или предоставлении такой информации установлены Банком России.

3. Размещение информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы, должно осуществляться с учетом положений законодательства Российской Федерации о рекламе, а также особенностей, установленных законодательством в отношении совершения таких финансовых сделок.

4. При размещении оператором финансовой платформы информации о финансовых сделках посредством сравнения условий финансовых сделок должно быть исключено прямое или косвенное влияние получаемого оператором финансовой платформы вознаграждения или иных конфликтов интересов на перечень сравниваемых финансовых сделок и результаты такого сравнения.

5. Оператор финансовой платформы обязан принимать предусмотренные правилами финансовой платформы меры по выполнению требований настоящей статьи к размещению информации о финансовых сделках, совершаемых с использованием финансовой платформы. Оператор финансовой платформы обязан обеспечивать соответствие условий заключаемой потребителем финансовых услуг финансовой сделки информации, предоставленной потребителю финансовых услуг оператором финансовой платформы при направлении им оператору финансовой платформы указания о совершении соответствующей финансовой сделки.

Статья 15. Ведение реестра операторов финансовых платформ

1. Банк России ведет реестр операторов финансовых платформ. Порядок ведения реестра операторов финансовых платформ, в том числе состав включаемых в него сведений, устанавливается Банком России.

2. Банк России не позднее рабочего дня, следующего за днем включения сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ или исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ либо внесения изменений в сведения, содержащиеся в таком реестре, размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующие сведения, содержащиеся в реестре операторов финансовых платформ:

1) полное и сокращенное (при наличии) наименования оператора финансовой платформы;

2) основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика оператора финансовой платформы;

3) адрес официального сайта оператора финансовой платформы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

4) адрес электронной почты оператора финансовой платформы;

5) дата включения сведений об операторе финансовой платформы в реестр операторов финансовых платформ;

6) дата исключения сведений об операторе финансовой платформы из реестра операторов финансовых платформ (при наличии).

Статья 16. Регистрация правил финансовой платформы Банком России

1. Правила финансовой платформы и вносимые в них изменения подлежат регистрации Банком России. Регистрация правил финансовой платформы при приобретении соискателем статуса оператора финансовой платформы осуществляется в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона.

2. Для регистрации изменений в правила финансовой платформы оператор финансовой платформы представляет в Банк России правила финансовой платформы в новой редакции.

3. Банк России принимает решение о регистрации изменений в правила финансовой платформы либо об отказе в их регистрации не позднее 30 рабочих дней со дня получения им соответствующих документов.

4. Для регистрации изменений в правила финансовой платформы в Банк России представляются:

1) заявление о регистрации изменений в правила финансовой платформы в виде электронного документа, сформированного с использованием программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) правила финансовой платформы в новой редакции;

3) копия решения уполномоченного органа оператора финансовой платформы об утверждении изменений в правила финансовой платформы;

4) документ, содержащий перечень вносимых в правила финансовой платформы изменений с указанием причин их внесения.

5. Банк России направляет оператору финансовой платформы уведомление с указанием перечня недостающих документов (далее - уведомление о предоставлении документов) не позднее пяти рабочих дней со дня представления комплекта документов в случае, если документы, указанные в части 4 настоящей статьи, представлены не в полном объеме при регистрации изменений в правила финансовой платформы. В случае направления Банком России оператору финансовой платформы уведомления о предоставлении документов срок, указанный в части 3 настоящей статьи, исчисляется со дня представления оператором финансовой платформы в Банк России документов в соответствии с уведомлением о предоставлении документов.

6. Основаниями для отказа в регистрации изменений в правила финансовой платформы являются наличие в изменениях в правила финансовой платформы неполной или недостоверной информации, взаимоисключающих положений и несоответствие изменений в правила финансовой платформы, представленных на регистрацию, требованиям настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

7. Требования к порядку представления оператором финансовой платформы изменений в правила финансовой платформы на регистрацию в Банк России, порядку регистрации Банком России указанных изменений, требования к форматам и формам документов, представляемых в целях регистрации изменений в правила финансовой платформы, а также требования к порядку уведомления Банком России оператора финансовой платформы о регистрации изменений в правила финансовой платформы либо об отказе в их регистрации устанавливаются Банком России.

Статья 17. Полномочия Банка России. Отчетность и информация, представляемые оператором финансовой платформы в Банк России

1. Банк России:

1) регистрирует правила финансовой платформы, вносимые в такие правила изменения либо отказывает в их регистрации;

2) включает сведения в реестр операторов финансовых платформ либо отказывает в их включении, вносит изменения в реестр операторов финансовых платформ, а также исключает сведения из реестра операторов финансовых платформ;

3) осуществляет в установленном им порядке надзор за соблюдением операторами финансовых платформ и регистраторами финансовых транзакций требований настоящего Федерального закона, иных федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных актов, регулирующих отношения, связанные с совершением финансовых сделок с использованием финансовых платформ;

4) принимает предусмотренные федеральными законами меры, направленные на предотвращение, выявление и пресечение нарушений федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

2. Банк России вправе:

1) проводить плановые проверки оператора финансовой платформы не чаще одного раза в год;

2) проводить внеплановые проверки оператора финансовой платформы в случае обнаружения признаков нарушений, в том числе на основании жалоб (заявлений, обращений) граждан и юридических лиц, сведений, полученных из средств массовой информации;

3) собирать и хранить информацию в связи с осуществлением функций, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

4) направлять оператору финансовой платформы обязательные для исполнения предписания и запросы Банка России посредством почтовой, факсимильной связи либо посредством вручения адресату или в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке, установленном Банком России. При направлении предписаний и запросов Банка России в форме электронных документов данные предписания и запросы считаются полученными по истечении одного рабочего дня со дня их направления адресату в порядке, установленном Банком России, при условии, что Банк России получил подтверждение получения указанных предписаний и запросов в установленном им порядке;

5) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", подавать заявление о признании оператора финансовой платформы банкротом;

6) устанавливать дополнительные требования к форме, порядку и срокам представления регистратором финансовых транзакций информации в соответствии с частью 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, дополнительные требования к содержанию правил финансовой платформы.

3. При осуществлении надзора за операторами финансовых платформ и регистратором финансовых транзакций служащие Банка России в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и на основании решения о проведении проверки, принятого Председателем Банка России, его заместителем, Комитетом финансового надзора Банка России или иными лицами в соответствии с нормативными актами Банка России, имеют право беспрепятственного доступа в помещения операторов финансовых платформ и регистратора финансовых транзакций и, если это необходимо для проведения проверки, в помещения других организаций, привлеченных оператором финансовой платформы для исполнения его обязательств по договору об оказании услуг оператора финансовой платформы, и (или) помещения организаций, в которых находятся программно-аппаратные средства, обеспечивающие фиксацию, обработку и хранение информации, связанной с деятельностью операторов финансовых платформ и регистратора финансовых транзакций, право доступа к документам и информации (в том числе к информации, доступ к которой ограничен или запрещен в соответствии с федеральными законами), которые необходимы для осуществления надзора, а также право доступа к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение указанных документов и информации.

4. Банк России вправе запрашивать в письменной форме у операторов финансовых платформ документы и информацию, которые связаны с деятельностью оператора финансовой платформы, а указанные лица обязаны представить такие документы и информацию. При этом Банк России обязан обеспечить конфиденциальность предоставляемых ему документов и информации, за исключением случаев раскрытия (представления) информации в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. В случае выявления Банком России нарушения требований настоящего Федерального закона, принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, правил финансовой платформы, прав и законных интересов участников финансовой платформы или в случае наличия угрозы правам и законным интересам участников финансовой платформы Банк России в установленном им порядке вправе ограничить проведение оператором финансовой платформы отдельных операций.

6. Оператор финансовой платформы обязан представлять в Банк России годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность вместе с аудиторским заключением о ней, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за отчетные периоды, определяемые Банком России. Оператор финансовой платформы также обязан представлять в Банк России отчетность и иную предусмотренную настоящим Федеральным законом информацию в составе, форме, сроки, порядке составления и представления, которые установлены Банком России.

Глава 4. Заключительные положения

Статья 18. Заключительные положения

До 1 января 2023 года на операторов финансовых платформ не распространяются нормативные акты Банка России, утверждающие отраслевые стандарты бухгалтерского учета, план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения, порядок отражения на счетах бухгалтерского учета отдельных объектов бухгалтерского учета и группировки счетов бухгалтерского учета в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчетности, формы раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных финансовых организаций. Положения настоящей статьи не распространяются на операторов финансовых платформ, совмещающих деятельность оператора финансовой платформы с иными видами деятельности некредитных финансовых организаций с учетом ограничений, установленных частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин