Forbes назвал разбогатевших за время пандемии российских миллиардеров

Прирост совокупного богатства российских миллиардеров за время пандемии составил $70,73 млрд. Сильнее всего за это время подорожали акции IT и золотодобывающих компаний. Об этом сообщает Forbes.

"По состоянию на 20 июля 2020 года прирост совокупного богатства (миллиардеров России - прим. "РГ") составил уже $70,73 млрд. В абсолютных цифрах больше всех увеличили свои состояния лидеры рейтинга. Однако мы решили изучить, кто из миллиардеров разбогател больше других в относительном выражении", - говорится в материале издания.

По данным Forbes, лидером по приросту состояния стал инвестор Леонид Богуславский. Его компания DataDog, продукты которой позволяют клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ, подорожала почти втрое. Котировки акций компании в период c 18 марта по 20 июля выросли- с $32 до $92 за штуку. Состояние Леонида Богуславского, которому принадлежит 8,2% акций увеличилось на 88% - с $1,5 млрд до $2,8 млрд.

На втором месте, сообщает издание - семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которым принадлежит 78,6% крупнейшего в России золотодобытчика "Полюс". Стоимость акций компании за то же время поднялась с 8384 рубля до 13 920 рублей за штуку, а состояние миллиардера и его родственников выросло с $10 млрд до $18,6 млрд.

В тройке лидеров оказался сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. "Благоприятствовала этому не пандемия коронавируса, а новости "Яндекса" - например, бумаги компании активно прибавляли после новости о "разводе" со Сбербанком и выкупе доли госбанка в "Яндекс.Маркете". Также подстегнуло интерес инвесторов возможное включение акций "Яндекса" в индекс MSCI Russia в августе или в ноябре - это вызовет приток в акции средств иностранных фондов, ориентированных на этот индекс", - приводит данные анализа Forbes. Издание напоминает, что 20 июля котировки акций "Яндекса" достигли исторического максимума - 4020 рублей за бумагу. Состояние Аркадия Воложа с марта выросло на 75% - с $1,2 млрд до $2,1 млрд.