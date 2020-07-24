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24.07.2020 11:04
Рубрика: Экономика

Forbes назвал разбогатевших за время пандемии российских миллиардеров

Текст: Светлана Ментюкова
Прирост совокупного богатства российских миллиардеров за время пандемии составил $70,73 млрд. Сильнее всего за это время подорожали акции IT и золотодобывающих компаний. Об этом сообщает Forbes.
Инвестор Леонид Богуславский Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Инвестор Леонид Богуславский Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Инвестор Леонид Богуславский Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"По состоянию на 20 июля 2020 года прирост совокупного богатства (миллиардеров России - прим. "РГ") составил уже $70,73 млрд. В абсолютных цифрах больше всех увеличили свои состояния лидеры рейтинга. Однако мы решили изучить, кто из миллиардеров разбогател больше других в относительном выражении", - говорится в материале издания.

Фото: instagram.com/ kyliejenner
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По данным Forbes, лидером по приросту состояния стал инвестор Леонид Богуславский. Его компания DataDog, продукты которой позволяют клиентам следить за работой используемых ими облачных хранилищ, подорожала почти втрое. Котировки акций компании в период c 18 марта по 20 июля выросли- с $32 до $92 за штуку. Состояние Леонида Богуславского, которому принадлежит 8,2% акций увеличилось на 88% - с $1,5 млрд до $2,8 млрд.

На втором месте, сообщает издание - семья сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, которым принадлежит 78,6% крупнейшего в России золотодобытчика "Полюс". Стоимость акций компании за то же время поднялась с 8384 рубля до 13 920 рублей за штуку, а состояние миллиардера и его родственников выросло с $10 млрд до $18,6 млрд.

Фото: AP Photo / Susan Walsh
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В тройке лидеров оказался сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож. "Благоприятствовала этому не пандемия коронавируса, а новости "Яндекса" - например, бумаги компании активно прибавляли после новости о "разводе" со Сбербанком и выкупе доли госбанка в "Яндекс.Маркете". Также подстегнуло интерес инвесторов возможное включение акций "Яндекса" в индекс MSCI Russia в августе или в ноябре - это вызовет приток в акции средств иностранных фондов, ориентированных на этот индекс", - приводит данные анализа Forbes. Издание напоминает, что 20 июля котировки акций "Яндекса" достигли исторического максимума - 4020 рублей за бумагу. Состояние Аркадия Воложа с марта выросло на 75% - с $1,2 млрд до $2,1 млрд.

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