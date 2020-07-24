"Формула-1" отменила этапы в США, Бразилии и Мексике

Руководство "Формулы-1" не будет проводить в нынешнем сезоне Гран-при США, Бразилии и Мексики.

Как сообщается на сайте организации, такое решение связано с негативной ситуацией с коронавирусом в этих странах. В итоге в календаре эти этапы будут заменены на другие.

Гонки пройдут в немецком Нюрнберге 11 октября, в португальском Портимане 25 октября и итальянской Имоле 1 ноября. Также отменена гонка в Канаде.

На данный момент в календаре уже 13 гонок, три из них (две в Австрии и одна Венгрии) уже прошли. Следующие этапы Гран-при состоятся в Сильверстоуне 2 и 9 августа, испанской Барселоне 16 августа, бельгийском Спа 30 августа, 6 и 11 сентября в Италии (Монца и Тоскана), а также Гран-при России в Сочи 27 сентября.