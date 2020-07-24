Гематологи нашли способ предупредить инсульты и инфаркты

Ученые из университета Монаш (Австралия) представили новое лекарство, которое может использоваться для предотвращения сердечного приступа.

Сердечно-сосудистые заболевания уверенно лидируют в списке причин смертности. Чаще всего людей поражает инсульт или инфаркт, связанные с тромбообразованием в сосудах. Хотя многочисленные антитромботические средства уже используются в клинической практике, их применение всегда связано с риском чрезмерной антикоагуляции и последующего кровотечения.

Как сообщает издание Science Translational Medicine, опубликовавшее результаты исследования австралийских ученых, специалисты моделировали возникновение сердечного приступа у лабораторных мышей, проводя анализы крови и наблюдая за изменениями внутри тромбоцитов. Во время исследования ученые обратили внимание на некий фермент и кодирующий его ген. Когда исследователи удалили ген, тромбы в сосудах перестали образовываться.

В течение двух лет ученые пытались выяснить свойства загадочного фермента и его воздействие на организм. С помощью электронного микроскопа на срезах тромбоцитов они обнаружили слегка измененную мембрану, которая предотвращала прикрепление тромбоцитов друг к другу и к стенкам сосудов. Это происходило в тот момент, когда изменялась циркуляция крови в преддверии сердечного приступа. Фермент позволяет тромбоцитам реагировать на изменение кровотока и усиливает их способность к свертыванию, вызывая атаку - так образовываются тромбы.

При отсутствии фермента тромбообразование не происходило.

Таким образом, найдя вещество, которое нейтрализовало фермент, ученые сумели предупредить сердечный приступ либо инсульт, связанные с закупоркой сосудов.

Препарат прошел испытания на лабораторных мышах, а также на человеческих клетках.