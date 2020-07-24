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24.07.2020 19:02
Рубрика: Общество

Глава Минпромторга выразил соболезнования близким Сергея Алешина

Текст: Светлана Ментюкова

Скончался один из старейших работников российской торговли Сергей Дмитриевич Алешин. Всю свою сознательную жизнь он посвятил работе в отрасли - более 20 лет прослужил заместителем министра торговли СССР (1970-1991 годы).

Свои соболезнования родным и близким покойного выразил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Сергей Дмитриевич был выдающимся человеком и хорошо известен как один из самых преданных профессионалов своего дела. Его работа на протяжении полувека и заслуги в развитии торговой сферы не раз отмечались высокими государственными наградами, присвоенными руководством страны. Он был замечательным отцом, талантливым руководителем, чутким наставником, верным другом и яркой, неординарной во всех отношениях личностью. Именно таким он навсегда останется в сердцах многих людей, которым довелось его знать. Разделяю вашу скорбь и обращаю вам и вашей семье слова поддержки и утешения", - сказал Денис Мантуров.

Сын Сергея Алешина - академик РАН, бывший руководитель Госстандарта и Федерального агентства по промышленности, экс-глава "АвтоВАЗа" Борис Алешин.

Общество Утраты Правительство Минпромторг

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