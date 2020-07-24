ГОРЬКИЙ fest раздал призы

23 июля в Нижегородском государственном академическом театре драмы имени Максима Горького состоялось закрытие IV фестиваля нового кино ГОРЬКИЙ fest. Киносмотр одним из первых прошел в офлайне после пандемии.

Он начал работу 17 июля. На открытии приз "За вклад в развитие современного российского кинематографа" вручили Константину Хабенскому. За время работы фестиваль несколько раз привлекал к себе повышенное внимание в связи с тем, что на нем состоялись премьеры новых российских фильмов - например - "Красотка в ударе" Яны Гладких, "Тень звезды" Дмитрий Губарева и других.

И вот настал день, когда жюри фестиваля вынесло свой вердикт - определило победителей в программе, которую составлял Никита Карцев. В жюри в этом году вошли Антон Малышев - исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "КИНОПРАЙМ", заведующий кафедрой дистрибуции и маркетинга ВГИК, продюсер более 30 фильмов и сериалов; Анастасия Пальчикова - сценарист, режиссер, певица, автор песен; Егор Корешков - актер театра и кино, продюсер.

Гран-при фестиваля выиграл фильм "Альфаромео" режиссера Радика Рахимова. Лучшим режиссером названа Ксения Лагутина за фильм "Фарида". Награда за лучший сценарий досталась Виктору Беланову и Олегу Нагорнову за картину "Ящик Павел". Лучшей актрисой стала Дарья Алыпова за роль в фильме "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" режиссера Татьяны Гулиной. Фильм "Собака Павлова" режиссера Яны Есипович награжден призом за лучшее художественное решение. Дипломы фестиваля получили фильмы "Золотые пуговицы" Алексея Евстигнеева, "Ждать солнца" Георгия Губко и "Регистрация" Михаила Бородина.

Фото: Геннадий Авраменко

Гостями церемонии закрытия IV фестиваля ГОРЬКИЙ fest стали актеры Владимир Любимцев, Лукерья Ильяшенко, Ксения Лаврова-Глинка, Анна Банщикова, Егор Корешков, Анна Котова-Дерябина, Игорь Жижикин, Анатолий Гущин; режиссеры Анастасия Пальчикова, Антон Бильжо, Виктория Рунцова и другие.

Завершая киносмотр, его президент Михаил Пореченков еще раз поблагодарил всех тех, без кого в этом году и в этих особенных обстоятельствах ГОРЬКИЙ fest не смог бы состояться, и дал кинематографистам свое напутствие: "Двигайтесь к высокому и прекрасному, хотелось бы, семимильными шагами, делайте выводы, принимайте решения, ставьте вопросы и, главное, отвечайте на них. Ставить вопросы могут многие, а настоящий художник может еще и отвечать на вопросы. В этом его сила".

Оксана Михеева, продюсер фестиваля сказала спасибо всем "за понимание ситуации, за четкое соблюдение предписанных мер и рекомендаций. Спасибо команде за то, что так оперативно и энергично смогла перестроиться и переформатировать под эти вынужденные обстоятельства фестиваль". Михеева также отметила, что "2021 год будет особенным и для региона - Нижний Новгород будет отмечать 800-летие, и для нас - ГОРЬКИЙ fest будет отмечать свой первый юбилей, это будет пятый фестиваль. Мы искренне надеемся, что в следующим году сможем провести фестиваль широко и по-настоящему, и уже активно работаем над этим".