Грузовой самолет потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов

Грузовой самолет кенийской авиакомпании Bluebird Airways потерпел крушение в Сомали из-за стада ослов, передает РИА Новости. Сообщается, что лишь по счастливой случайности в результате инцидента, который произошел еще 14 июля, никто не пострадал.

По данным Управления гражданской авиации Сомали, перед самой посадкой лайнера в аэропорту города Беледуэйне (центральная часть страны) дикие животные перекрыли взлетно-посадочную полосу, после чего экипаж был вынужден резко изменить курс. В результате самолет совершил жесткую посадку на песчаные дюны. Примечательно, что на его борту находился гуманитарный груз ООН.

Теперь авиакомпания намерена потребовать от администрации авиагавани возмещения убытков.