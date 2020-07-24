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24.07.2020 13:27
Рубрика: Экономика

Индекс потребительской уверенности россиян вырос на 5 процентных пунктов

Текст: Светлана Ментюкова
"Индекс Иванова", отражающий уровень потребительской уверенности россиян во втором квартале 2020 года вырос на 5 процентных пунктов (п.п.). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Сбербанка, рассчитывающего индекс.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Общий индекс потребительской уверенности во втором квартале повысился до минус 31% по сравнению с минус 36% в мае. Опережающие индикаторы также заметно улучшились по сравнению с майскими значениями, а индикаторы, отражающие оценку прошедших периодов, почти не изменились", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Главным поводом для беспокойства для россиян, как показывает индекс, остается состояние здоровья - 64% опрошенных. По сравнению со вторым кварталом 2019 года на 5 п.п. до 45% снизилась доля граждан, обеспокоенных высокими инфляционными ожиданиями.

Ослабление рубля, отмечается в сообщении, также сейчас волнует гораздо меньшее количество респондентов, чем в предыдущие периоды повышенной волатильности.

В Сбербанке также отметили, что несмотря на повышение чувствительности среднестатистического россиянина к ценам, динамика покупок продуктов питания улучшилась, а доля экономящих на еде сократилась.

"В связи с этим падает популярность промоакций, которые устраивают магазины. Доля "ивановых", которые таким образом экономят на покупке продуктов питания, уменьшилась с 61% в первом квартале 2020 года до 56% во II квартале. На данный момент среднестатистический россиянин тратит на еду 38,8% своего дохода. В прошлом году в аналогичный период эта цифра была 37,8%", - говорится в сообщении.

Значительную поддержку, подчеркивают в Сбербанке, в сегодняшней экономической ситуации "ивановым" оказали выплаты от государства в связи с эпидемией COVID-19. По данным кредитно-финансовой организации, тот или иной их вид рассчитывали получить почти половина респондентов - 45%. Большинство из ожидающих поддержку получат выплаты на детей: 32% - 10 тысяч на ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, 10% - 5 тысяч на ребенка в возрасте до трех лет. "Доля тех, кто рассчитывал на другие виды выплат, варьируется от 1% (ИП и медработники) до 4% (получатели продуктовых наборов)", - уточнили в банке.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Помощь от государства россияне планируют направить на повседневные расходы: продукты питания (45%), одежду (13%), товары для детей и дома (9% и 7% соответственно).

Опрос проводился в период с 1 по 20 июня, после начала ослабления карантина.

"Индекс Иванова" - индекс потребительской уверенности - отражает динамику и структуру расходов среднестатистического россиянина, и его восприятие экономической ситуации в стране. Выпускается ежеквартально с 2013 года группой аналитиков Sberbank Investment Research. Индекс учитывает динамику таких показателей, как потребительские расходы, сбережения, потребительское поведение и уровень потребительской уверенности в целом.

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