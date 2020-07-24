Ингредиент десертов оказался способным контролировать сахар в крови

Употребление корицы способствует контролю уровня сахара в крови у людей с состоянием, известным как преддиабет. Что в перспективе может замедлить прогрессирование до непосредственно диабета второго типа, выяснили американские исследователи.

По словам врача из Бостонского диабетического центра Joslin и отделения эндокринологии в Beth Israel Deaconess доктора Джулио Ромео, исследование с участием нескольких десятков добровольцев, которое длилось в течение 12 недель, продемонстрировало положительный эффект у людей с преддиабетом после добавления в рацион корицы. В частности, была зафиксирована стабилизация уровня сахара в крови.

- Полученные результаты дают основание для более длительных и масштабных исследований, которые помогут выяснить, может ли корица снижать риск развития диабета второго типа, - отметил Джулио Ромео.

Между тем, в более ранних исследованиях не было найдено достаточных доказательств того, что использование корицы способствует контролю уровня сахара в крови.

Ромео считает, это объясняется тем, что люди, у которых диагностирован сахарный диабет, могут принимать различные лекарства, что в итоге влияет на "чистоту" исследования. Поэтому он и группа исследователей из Южной Кореи решили сосредоточиться именно на людях с преддиабетом, которые еще не принимали специальных препаратов.

- Уровни глюкозы в крови у людей, принимавших в рамках исследования корицу, не были такими же высокими, как у участников, которым давали плацебо. Плюс у первой категории уровень сахара гораздо быстрее возвращался к исходным нормальным показателям, - отметил доктор.