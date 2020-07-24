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24.07.2020 23:23
Рубрика: Культура

Инна Чурикова впервые выйдет в прямой эфир в соцсетях

Текст: Варвара Карпеева
Встреча с актрисой онлайн откроет серию творческих вечеров с деятелями культуры в прямом эфире в Facebook. Проект стартует под названием Tête-à-tête (Тет-а-тет), и это будет серия трансляций не только с русскими, но и с иностранными артистами, с синхронным переводом. По желанию Инны Чуриковой первый эфир пройдёт в поддержку ветеранов кино и театра в партнёрстве с благотворительным фондом "Артист".
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
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"Я рада возможности нашим общением в прямом эфире привлечь внимание и поддержать фонд "Артист", который заботится об актерах театра и кино старшего поколения, оказавшихся сейчас в тяжелейшей жизненной ситуации. Среди них много моих знакомых, партнеров по театральной сцене и съемочной площадке, прекрасных талантливых людей, отдавших жизнь искусству... Я очень соскучилась по своим друзьям, близким, по своему сыну, коллегам, по сцене, театру, по встречам со зрителем. Хочется как можно скорее вернуться к работе, но обстоятельства пока что против… Недавно я созвонилась с моим добрым другом из Лондона, прекрасным журналистом Юрием Голигорским. Я рассказала ему о своих мыслях, и он предложил необычный для меня эксперимент - прямой эфир в соцсетях. Я никогда не делала ничего подобного и плохо представляла, как это может выглядеть. К счастью, Ваня, мой сын, мне все объяснил, пообещал научить и помочь, да и опыту Юры в организации таких мероприятий я доверяю", - написала Инна Чурикова на своей личной странице. Там же и состоится тет-а-тет встреча: 29 июля в 21.00 по московскому времени.

Фото: Фоторепродукция Анатолий Жданов / Комсомольская правда
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В компании с Инной Чуриковой можно будет побыть час. Из лондонской студии автор и ведущий программы, британский журналист Юрий Голигорский поговорит с актрисой о жизни, творчестве и современной культуре, покажет отрывки из ее работ в театре и кино, материалы из семейного архива. Зрители смогут задать вопросы онлайн.

"Таких выступлений в интернете, где весь мир становится твоим зрительным залом, у меня ещё не было", - переживает перед премьерой актриса.

Дословно

Иван Панфилов, продюсер:

- Facebook послужила отличной платформой для таких live-трансляций. Мы помогаем артистам освоить возможности современных онлайн-технологий, при необходимости создаём и продвигаем их личные страницы в Facebook и Instagram. Рекламная компания в рамках проекта нацелена, в первую очередь, на продвижение личных страниц артистов и благотворительной организации, которую выбирает наш гость для своего эфира. Наши видео-инженеры и операторы оборудуют домашнюю студию с использованием профессионального света, звука и нескольких видео-камер, налаживая связь и необходимое программное обеспечение, с соблюдением всех санитарных норм. Таким образом, для проведения любых прямых эфиров артист получает профессиональную студию и площадку в соцсетях, которыми он может пользоваться и в дальнейшем, где бы он ни находился.

Культура Театр Драматический театр Digital Интернет Куда сходить в интернете Персона: Инна Чурикова

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