Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 215-ФЗ "Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

1. Настоящий Федеральный закон устанавливает особенности принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции.

2. Положения настоящего Федерального закона распространяются на должников - юридических лиц, должников - индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, за исключением должников - юридических лиц, должников - индивидуальных предпринимателей, к которым в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, а также на отдельные категории должников - физических лиц, определенные частями 3 и 5 статьи 2 настоящего Федерального закона.

3. Факт осуществления деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определяется по основному виду деятельности (классифицируемому на основании кодов видов деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности), информация о котором содержится в едином государственном реестре юридических лиц либо едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года.

4. Положения настоящего Федерального закона применяются к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, за исключением случаев, предусмотренных частью 5 статьи 2 настоящего Федерального закона.

5. Судебный пристав-исполнитель не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления о предоставлении рассрочки в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направляет копию указанного постановления взыскателю. Постановление может быть обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или оспорено в суде. Рассрочка предоставляется однократно на условиях поэтапного погашения задолженности в виде ежемесячных платежей в равных долях на срок рассрочки с начала календарного месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о ее предоставлении. При нарушении должником графика погашения задолженности постановление о предоставлении рассрочки подлежит отмене, после чего исполнительное производство осуществляется в общем порядке без учета требований настоящего Федерального закона. Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение срока рассрочки не вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, и сделки, связанные с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества, а должники - юридические лица также не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять прибыль между учредителями (участниками).

Статья 2

1. На основании заявления (с приложенным графиком погашения задолженности) должника - юридического лица или должника - индивидуального предпринимателя судебный пристав-исполнитель обязан предоставить таким должникам рассрочку исполнения требований исполнительных документов в рамках возбужденных в отношении указанных лиц исполнительных производств имущественного характера, за исключением требований по возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, о компенсации морального вреда, по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, без обращения в суд, другой орган или к должностному липу, выдавшим исполнительный документ. Рассрочка предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Сумма задолженности по исполнительным документам, в отношении которой должник - юридическое лицо или должник - индивидуальный предприниматель вправе обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки, не может превышать 15 миллионов рублей.

2. В отношении должников, указанных в частях 1 и 3 настоящей статьи, в течение срока рассрочки не применяются меры принудительного исполнения, за исключением наложения ареста на имущество должника, находящееся у должника или третьих лиц, во исполнение судебного акта об аресте имущества. В течение указанного срока в целях наложения запрета на отчуждение имущества должника - юридического лица или должника - индивидуального предпринимателя могут совершаться исполнительные действия, связанные с наложением запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации. При этом сохраняют свое действие ранее наложенные ограничения по распоряжению имуществом должника, за исключением обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, открытых в банках и иных кредитных организациях.

3. Рассрочка исполнения исполнительных документов, содержащих требования о взыскании задолженности по кредитному договору (займу) в отношении должников - граждан, являющихся получателями пенсии по старости, пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов и недвижимого имущества (за исключением единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения), если совокупный размер пенсии по старости, пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца должника-гражданина составляет менее двух минимальных размеров оплаты труда, предоставляется на основании заявлений таких должников. Рассрочка предоставляется без обращения в суд, выдавший исполнительный документ, на срок, указанный в заявлении (с приложенным графиком погашения задолженности), но не более чем на двадцать четыре месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 года. Сумма задолженности по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании задолженности по кредитному договору (займу) в отношении должников - граждан, являющихся получателями пенсии по старости, пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца и не имеющих иных источников доходов и недвижимого имущества (за исключением единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения), в отношении которой указанные должники-граждане вправе обратиться с заявлением о предоставлении рассрочки, не может превышать 1 миллион рублей.

4. На срок предоставления рассрочки юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", не вправе осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности, в отношении которой должнику в рамках исполнительного производства в соответствии с настоящим Федеральным законом предоставлена рассрочка.

5. В отношении должников-граждан по 31 декабря 2020 года включительно судебным приставом-исполнителем не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением на указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества, за исключением принадлежащих должнику-гражданину транспортных средств (автомобильных транспортных средств, мотоциклов, мопедов и легких квадрициклов, трициклов и квадрициклов, самоходных машин). В течение указанного срока в целях наложения запрета на отчуждение имущества должника-гражданина могут совершаться исполнительные действия, связанные с наложением запрета на совершение регистрационных действий в отношении имущества, права на которое подлежат государственной регистрации. Положения настоящей части не распространяются на исполнение судебного акта, содержащего требование о наложении ареста на имущество должника.

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Федеральный закон от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" и Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" применяются с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.

Президент Российской Федерации В. Путин