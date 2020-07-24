Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Статья 1

Внести в статью 131 Федерального закона от 11 ноября 2003 года N 138-ФЗ "О лотереях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4434; 2013, N 52, ст. 6981) следующие изменения:

1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:

"2) предоставлять организатору лотереи и органу государственного надзора сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного оператора лотереи, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соответствующего оператора лотереи, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления такого оператора лотереи, а также документы, подтверждающие указанные сведения. Состав и порядок предоставления указанных сведений и документов устанавливаются Правительством Российской Федерации. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном пунктом 8 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Не может выступать оператором лотереи юридическое лицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.

Физические лица, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, занимающие должности единоличного исполнительного органа оператора лотереи, не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.";

3) в части 3 слово ", участники" заменить словами "(участники) и бенефициарные владельцы";

4) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Учредителями (участниками) оператора лотереи, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления оператора лотереи, а также лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа оператора лотереи, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) и включенных в перечень, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в статью 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 7; 2010, N 17, ст. 1987; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 43, ст. 5781; 2014, N 30, ст. 4223, 4279; 2017, N 49, ст. 7330; 2018, N 53, ст. 8405; 2019, N 52, ст. 7813) следующие изменения:

1) в части 2 второе предложение исключить;

2) дополнить частями 21 - 23 следующего содержания:

"21. Не может выступать организатором азартных игр юридическое лицо, учредителями (участниками), бенефициарными владельцами которого являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления. Понятие "бенефициарный владелец" используется в настоящем Федеральном законе в значении, определенном пунктом 8 статьи 61 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

22. Учредителями (участниками) организатора азартных игр, лицами, оказывающими существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, а также лицами (управляющими организациями), которым переданы полномочия единоличного исполнительного органа соответствующего организатора азартных игр, не могут являться юридические лица, зарегистрированные в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) и включенных в перечень, утвержденный Министерством финансов Российской Федерации.

23. Физические лица, являющиеся членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, занимающие должности единоличного исполнительного органа организатора азартных игр, не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, преступления против государственной власти либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления.";

3) в части 11 первое предложение изложить в следующей редакции: "Организатор азартных игр обязан предоставлять уполномоченному Правительством Российской Федерации федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему государственный надзор в области организации и проведения азартных игр, сведения о своих бенефициарных владельцах, физических и юридических лицах, являющихся учредителями (участниками) данного организатора азартных игр, членах совета директоров (наблюдательного совета), членах коллегиального исполнительного органа, лицах, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа соответствующего организатора азартных игр, лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения органов управления такого организатора азартных игр, а также документы, подтверждающие указанные сведения.".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин