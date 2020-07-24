Принят Государственной Думой 9 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Внести в статью 46 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 51, ст. 5719; 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 24, ст. 2254; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 50, ст. 6232; 2009, N 30, ст. 3739; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3951; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) дополнить новой частью шестой и частью седьмой следующего содержания:

"В случае смерти (гибели) лиц, указанных в части первой статьи 45 настоящего Закона, из числа лиц, на которых распространяется действие настоящего Закона, до назначения им пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности либо получателей пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, которые выплачивались с учетом повышений в соответствии со статьей 45 настоящего Закона, пенсия по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему на нее право, назначается с учетом этих повышений. В случае, если кормилец относился к лицам, указанным в пунктах "а" - "в" части первой статьи 45 настоящего Закона, повышение к пенсии по случаю потери кормильца устанавливается исходя из ее размера.

При наличии у самих нетрудоспособных членов семьи, получающих пенсию по случаю потери кормильца, права на повышение пенсии в соответствии со статьей 45 настоящего Закона указанное повышение устанавливается одновременно с повышением, установленным в соответствии с частью шестой настоящей статьи.";

2) часть шестую считать частью восьмой.

Президент Российской Федерации В. Путин