Новости

Утверждено обвинение по делу бывшего вице-президента "Роснефти" о растрате 21:57
В галерее "Ковчег" открылась выставка "Искусство как область свободы" 21:51
Памятнику Высоцкому на Ваганьковском кладбище поменяли выражение лица 21:43
Диспетчерам дали реальные сроки по делу о крушении Falcon с главой Total 21:31
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" установил рекорд по времени полета до МКС 21:30
Киев требует подписания "нормандской четверкой" соглашения о прекращении огня 21:25
В Подмосковье с 31 июля разрешили проведение досуговых мероприятий 21:23
ВОЗ указала на опасность ночных клубов 20:59
Плата за коммунальную услугу по обращению с ТКО снизилась на 7% 20:59
Роскосмос: Сверхлегкая ракета будет создана в России к 2024 году 20:49
В Сети пройдет премьера фильма о витебских авангардистах Шагале и Малевиче 20:36
В Волгограде суд вынес приговор 60-летнему педофилу-рецидивисту 20:34
В шоколаде найдены полезные для сердца вещества 20:05
Ученые доказали, что морской окунь не накапливает вредный пластик 19:58
В центре Калининграда обезвредили противопехотную мину 19:36
Мэр Краснодара рассказал о формате школьных линеек 1 сентября 19:19
РФ ждет от Киева разъяснений по противоречащему "Минску" постановлению Рады 18:56
Кадыров объяснил происхождение его фото с двумя пулеметами 18:52
Мэр Портленда пострадал от слезоточивого газа на демонстрации 18:44
Porsche и Volkswagen отзывают автомобили в России 18:40
Захарова: США не предоставляют РФ список заключенных россиян 18:35
Блогер разобрал самый дорогой УАЗ "Патриот". Качество удивило 18:20
Рамзан Кадыров получил звание генерал-майора 18:16
Северный флот покажет в День ВМФ всплытие подлодки и высадку морпехов 17:58
В Царском Селе сбросили с пьедестала бюст умирающего гиганта 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 июля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8216)

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 238-ФЗ "О внесении изменений в статью 46 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей"

Дата подписания 20 июля 2020 г.
Опубликован 24 июля 2020 г.

Принят Государственной Думой 9 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Внести в статью 46 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст. 328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 51, ст. 5719; 1998, N 30, ст. 3613; 2002, N 24, ст. 2254; N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2007, N 50, ст. 6232; 2009, N 30, ст. 3739; 2016, N 27, ст. 4160; 2017, N 27, ст. 3951; 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) дополнить новой частью шестой и частью седьмой следующего содержания:

"В случае смерти (гибели) лиц, указанных в части первой статьи 45 настоящего Закона, из числа лиц, на которых распространяется действие настоящего Закона, до назначения им пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности либо получателей пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, которые выплачивались с учетом повышений в соответствии со статьей 45 настоящего Закона, пенсия по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи, имеющему на нее право, назначается с учетом этих повышений. В случае, если кормилец относился к лицам, указанным в пунктах "а" - "в" части первой статьи 45 настоящего Закона, повышение к пенсии по случаю потери кормильца устанавливается исходя из ее размера.

При наличии у самих нетрудоспособных членов семьи, получающих пенсию по случаю потери кормильца, права на повышение пенсии в соответствии со статьей 45 настоящего Закона указанное повышение устанавливается одновременно с повышением, установленным в соответствии с частью шестой настоящей статьи.";

2) часть шестую считать частью восьмой.

Президент Российской Федерации В. Путин