Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в статьи 16 и 48 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 8 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735) следующие изменения:

1) в статье 16:

а) в части 3 слова "в части 2" заменить словами "в частях 1 и 2";

б) в части 4 слова "физическим лицом, указанным в части 2" заменить словами "физическими лицами, указанными в частях 1 и 2";

2) часть 4 статьи 48 изложить в следующей редакции:

"4. Проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения, а в общедоступных охотничьих угодьях - органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 32 - 34 настоящего Федерального закона.".

Президент Российской Федерации В. Путин