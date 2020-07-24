Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 226-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2006, N 6, ст. 636; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; N 49, ст. 6070; 2008, N 13, ст. 1186; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2009, N 29, ст. 3597, 3624; N 48, ст. 5719; N 51, ст. 6159; 2010, N 5, ст. 459; N 7, ст. 704; N 49, ст. 6413; 2011, N 1, ст. 31; N 27, ст. 3866; N 29, ст. 4295; N 48, ст. 6730; N 50, ст. 7337; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7620, 7652; 2013, N 14, ст. 1665; N 19, ст. 2326, 2329; N 23, ст. 2874; N 27, ст. 3441, 3462, 3477; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6961; 2014, N 14, ст. 1545; N 52, ст. 7542; 2015, N 1, ст. 62, 63; N 24, ст. 3374; N 29, ст. 4388; N 41, ст. 5639; 2016, N 1, ст. 15, 38; N 22, ст. 3091; N 23, ст. 3300; N 27, ст. 4157, 4209; 2017, N 1, ст. 46; N 15, ст. 2139; N 27, ст. 3929, 3930; N 31, ст. 4741, 4766, 4824; 2018, N 1, ст. 7; N 32, ст. 5100, 5130; N 45, ст. 6837; N 51, ст. 7858; 2019, N 18, ст. 2223; N 49, ст. 6977; N 51, ст. 7484; 2020, N 24, ст. 3755) следующие изменения:

1) наименование главы 14 изложить в следующей редакции:

"Глава 14. Финансирование гражданской службы. Развитие гражданской службы";

2) статью 66 изложить в следующей редакции:

"Статья 66. Развитие гражданской службы

1. Развитие федеральной гражданской службы осуществляется в соответствии с основными направлениями ее развития, определяемыми Президентом Российской Федерации, и (или) в соответствии с государственными программами Российской Федерации.

2. Развитие гражданской службы субъектов Российской Федерации осуществляется в соответствии с основными направлениями ее развития, определяемыми нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, и (или) в соответствии с государственными программами субъектов Российской Федерации и с учетом основных направлений развития федеральной гражданской службы, определяемых Президентом Российской Федерации.

3. Эксперименты по применению новых подходов к организации гражданской службы и обеспечению деятельности гражданских служащих могут проводиться в государственном органе, его самостоятельном структурном подразделении или территориальном органе либо в нескольких государственных органах (далее - эксперимент).

4. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год могут изменяться условия служебных контрактов гражданских служащих - участников эксперимента. Изменение условий служебного контракта в этом случае осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и не должно приводить к уменьшению размера денежного содержания гражданского служащего - участника эксперимента по сравнению с его денежным содержанием на момент начала эксперимента, а также к понижению этого гражданского служащего в должности по сравнению с должностью, замещаемой им на момент начала эксперимента.

5. Порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных на развитие федеральной гражданской службы, устанавливаются указом Президента Российской Федерации.

6. Порядок организации и требования к проведению экспериментов, направленных на развитие гражданской службы субъектов Российской Федерации, устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин